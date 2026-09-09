Grenadă din Al Doilea Război Mondial, găsită pe linia de procesare a sfeclei de zahăr la o fabrică din Roman

O grenadă de mână din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită de angajații unei societăți din Roman, în timp ce curățau instalațiile folosite pentru procesarea sfeclei de zahăr. Muniția ar fi ajuns în fabrică odată cu sfecla recoltată de pe terenurile agricole. Pirotehniștii ISU Neamț au intervenit pentru ridicarea acesteia, scrie Agerpres.

Incidentul a fost semnalat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au intervenit pirotehniștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

„Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a intervenit în municipiul Roman pentru asanarea unei grenade de mână defensive descoperită de angajații unui operator economic, cu obiect de activitate prelucrarea sfeclei de zahăr, pe timpul efectuării unor lucrări de curățare a instalațiilor tehnologice”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa.

Grenada a ajuns în fabrică odată cu sfecla de zahăr

Pirotehniștii au verificat zona în care a fost descoperită grenada, însă nu au mai găsit alte elemente de muniție.

Grenada, care provine din Al Doilea Război Mondial, a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță, urmând să fie distrusă.

Astfel de incidente sunt înregistrate în fiecare toamnă la operatorul economic din Roman, singurul din regiunea de nord-est care procesează sfeclă de zahăr.

Elementele de muniție rămase în terenurile agricole sunt scoase din pământ odată cu sfecla de zahăr și ajung ulterior pe linia de procesare a societății.

Editor : Ș.A.