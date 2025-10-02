Live TV

Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după respingerea unui proiect: „Inconștiența nu va fi tolerată”

Data publicării:
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară că va semna ordinul de demitere a conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou al Spitalului Județean și a impus eliminarea laboratorului de radioterapie. El a spus că explicația oferită este „de noaptea minții” și a subliniat că „inconștiența administrativă și nepăsarea nu vor fi tolerate”.

„Inconștiența administrativă, nepăsarea și lipsa de suport pentru dezvoltarea sistemului de sănătate nu vor fi tolerate în mandatul meu!”, a scris ministrul pe Facebook.

Rogobete a explicat că DSP Neamț a respins avizul pentru proiectul tehnic al unui nou corp de clădire al Spitalului Județean Neamț și a cerut eliminarea laboratorului de radioterapie din proiect.

„Astăzi am fost informat că Direcția de Sănătate Publică Neamț a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț și, mai mult, a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie”, a precizat el.

Potrivit ministrului, explicația oferită de DSP Neamț este „de noaptea minții”.

„Explicația? Una «de noaptea minții»: faptul că, până la finalizarea lucrărilor, ar urma să fie dată în folosință o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra Neamț. Nu există justificare! Nu există replică!”, a scris Rogobete.

555916980_784310461235382_8819398757923160072_n
Foto. Alexandru Rogobete/ Facebook

Ministrul a transmis că demiterea conducerii DSP Neamț este inevitabilă.

„Domnule director executiv DSP Neamț, vă mulțumesc pentru activitatea depusă, dar de astăzi drumurile noastre se despart. Mâine la prima orǎ voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț. Este intolerabil!”

El a subliniat că pacienții oncologici trebuie să aibă acces la tratament modern în spitalele publice.

„Pacienții oncologici din Neamț și din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice. Rolul nostru nu este să blocăm dezvoltarea acestora, ci să creștem capacitatea de răspuns a sistemului medical și să oferim pacienților siguranță, tratament și speranță.”

„În mandatul meu, interesul pacienților și protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private”, a conchis ministrul Sănătății.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
lacul de acumulare vidraru
2
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
3
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digi Sport
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan, la Copenhaga: Am discutat despre ingerința Rusiei în...
corveta usoara clasa hisar
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025,
Rusia amenință cu un răspuns „adecvat” dacă SUA furnizează Ucrainei...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20361
Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea...
Ultimele știri
Anunțul lui Nicușor Dan despre colaborarea României cu Ucraina pe sistemul de apărare anti-drone: Discuțiile vor continua la Bruxelles
REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Alexandru Rogobete: E posibilă o comasare până la sfârșitul anului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Concluziile după controalele ministerului Sănătății la Spitalul Sfânta Maria din Iași: Avizul de funcționare a spitalului e ilegal
alexandru rogobete in studioul digi24
Alexandru Rogobete, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: Un haos administrativ mai mare, nu am mai văzut de mult
Costel-Alexe_avatar_1593015820
Ce spune șeful CJ Iași despre solicitarea ministrului Sănătății de a demite managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria”
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași
Rogobete trimite Corpul de Control la spitalul de copii din Iași: „Există indicii că nu au fost respectate protocoalele sanitare”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a...
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...