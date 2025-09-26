Live TV

Româncă pusă sub acuzare în Franța pentru uciderea unui bătrân. Când a avut loc crima

O tânără cu cetăţenie română a fost pusă sub acuzare în cadrul unei anchete legate de uciderea, cu mai multe lovituri de cuţit, a unui bărbat de 81 de ani în Tournus, în departamentul Saône-et-Loire din centrul Franţei, a anunţat joi Parchetul, relatează AFP.

Suspecta, în vârstă de 24 de ani, este urmărită penal pentru „crimă precedată de o altă infracţiune”, a declarat pentru AFP procurorul republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, fără a preciza natura infracţiunii anterioare, notează News.ro.

Suspecta a fost încarcerată la penitenciarul din Dijon, a adăugat el.

Ea a fost arestată pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere şi a mărturiilor. Este suspectată de uciderea unui bărbat de 81 de ani, sâmbătă dimineaţă, în apropierea gării din Tournus, care a fost omorât cu mai multe lovituri de cuţit.

Iniţial, a fost deschisă o anchetă pentru omor calificat, dar aceasta a fost reclasificată în omucidere, deoarece elementele nu permiteau stabilirea premeditării, potrivit Parchetului.

