România întâlnește Canada, într-un amical organizat înainte de meciurile decisive din preliminariile CM26. Cum va arăta primul 11

Selecționata României de fotbal masculin întâlnește vineri seară, 5 septembrie, începând cu ora 21:00, echipa națională a Canadei, într-un meci amical care se va desfășura pe Arena Națională din București. Meciul de pregătire cu selecționata țării care va organiza Campionatul Mondial din 2026, alături de Statele Unite ale Americii și Mexic, vine înaintea luptelor decisive din preliminariile CM 2026.

Actualizare 15:45 Potrivit digisport.ro, Mircea Lucescu a ales primul 11 cu care va înfrunta Canada, optând pentru formația 4-2-3-1.

Portar: Horațiu Moldovan;

Fundași: Andrei Rațiu - Andrei Burcă, Virgil Ghiță - Nicușor Bancu;

Mijlocași defensivi: Răzvan Marin, Marius Marin;

Mijlocași ofensivi: Dennis Man, Nicolae Stanciu, Alexandru Dobre;

Atacant: Louis Munteanu;

Știrea inițială

Amicalul dintre România și Canada va avea loc vineri seară, de la ora 21:00. Casele de bilete de la Arena Națională sunt deschise între 12 și 21:30, potrivit Federației Române de Fotbal.

Societatea de Transport București a anunțat că va prelungi programul de circulație al liniilor 1, 10, 86, 90, 104 și 311.

Selecționerul Mircea Lucescu se poate baza pe un lot format din 25 de jucători de la echipe din țară și din străinătate. Lotul României este format din:

Portari: Ștefan Târnovanu; Horațiu Moldovan, Răzvan Sava;

Fundași: Andrei Rațiu, Mihai Popescu, Bogdan Racovițan, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Valentin Screciu, Andrei Burcă, Deian Sorescu, Alexandru Chipciu;

Mijlocași: Marius Marin, Adrian Șut, Nicolae Stanciu, Alexandru Dobre, Răzvan Marin, Darius Olaru, Ștefan Baiaram;

Atacanți: Louis Munteanu, Denis Drăguș, Florin Tănase, Dennis Man, Alexandru Mitriță, David Miculescu;

Canada este deja calificată la Cupa Mondială din 2026, din postura de co-organizator, alături de selecționatele SUA și Mexic.

În ultimele cinci meciuri oficiale jucate, Canada a reușit să câștige de două ori, cu El Salvador (2-0) și cu Honduras (6-0) și a făcut trei egaluri, cu Guatemala (1-1, dar a fost învinsă după loviturile de departajare), cu selecționata Curacao (1-1) și cu Coasta de Fildeș (0-0, dar a fost învinsă după loviturile de departajare).

Potrivit FRF, în lotul Canadei se regăsesc jucători precum Jonathan David (de la Juventus) sau Tajon Buchanan (Villareal).

Meciul de vineri seară este prima înfruntare dintre cele două echipe naționale.

Un test înainte de meciurile decisive din preliminariile CM 2026

Pentru România, meciul de vineri seară reprezintă ultimul test înaintea luptelor decisive pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

„Pentru a avea șanse la primul loc și calificarea directă la turneul final, jucătorii pregătiți de Mircea Lucescu au nevoie de un parcurs fără greșeală în ultimele 4 meciuri oficiale ale anului”, arată Federația Română de Fotbal.

Următorul meci al echipei naționale este cel cu Cipru (din preliminariile CM 2026), de marți, 9 septembrie, de la Nicosia. În tur, România a învins Cipru cu 2-0, după golurile marcate de Florin Tănase și Dennis Man.

După meciul cu Cipru, România va avea un amical cu Moldova (pe 9 octombrie), iar ulterior urmează meciurile decisive pentru calificarea la CM 2026, cu Austria (12 octombrie) și cu Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie).

Campania pentru calificarea la Campionatul Mondial se încheie cu un meci cu San Marino, pe 18 noiembrie.

În preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, România se află pe al treilea loc în grupă, la egalitate de puncte (6) cu Austria (locul al doilea) și la trei puncte distanță de Bosnia-Herțegovina (primul loc).

Selecționata țării noastre are, însă, mai multe meciuri jucate (4) față de Austria (care a disputat 2 meciuri) și Bosnia-Herțegovina (care a disputat 3 meciuri).

Cipru se află pe al patrulea loc în grupă (3 puncte, după 3 meciuri jucate), iar ultimul loc este ocupat de San Marino (0 puncte în 4 meciuri).

Editor : M.G.