Live TV

Șeful ROMARM avertizează că societatea riscă să dispară fără o reformă: „Numeroase active industriale au fost lăsate în paragină”

Data publicării:
Răzvan Pîrcălăbescu
Sursa foto: Facebook/Răzvan Pîrcălăbescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
ROMARM: Propunerile de reorganizare au fost trimise Guvernului și Administrației Prezidențiale „În ultimele trei decenii mai mult s-a distrus și s-a devalizat”

Compania de stat ROMARM, aflată în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), nu se poate dezvolta în actualul cadru de funcționare, iar fără o reformă structurală și o nouă viziune de business riscă să dispară, avertizează directorul general al societății, Răzvan Pîrcălăbescu. Într-un comunicat publicat pe site-ul companiei, acesta acuză blocarea măsurilor de reorganizare, politizarea situației și susține că ministerul de resort nu a făcut demersurile necesare pentru punerea în aplicare a propunerilor transmise de conducerea ROMARM.

Potrivit directorului general, concluziile unei analize interne realizate după preluarea mandatului arată că principalele probleme ale companiei sunt generate de modul greoi de luare a deciziilor, de ruptura dintre structura centrală și filialele ROMARM, dar și de atribuțiile limitate ale conducerii centrale.

„Structura centrală, în loc să coordoneze și să monitorizeze dezvoltarea filialelor, a fost menținută în principal ca o casă de comerț care realizează activități de intermediere. Societatea nu se poate dezvolta în actualul cadru de funcționare, iar în lipsa unei reforme structurale și a unei noi viziuni de business, compania de stat riscă să dispară”, a explicat Răzvan Pîrcălăbescu.

ROMARM: Propunerile de reorganizare au fost trimise Guvernului și Administrației Prezidențiale

Conducerea companiei susține că a transmis Ministerului Economiei, Guvernului și Administrației Prezidențiale un set de propuneri pentru reorganizarea și eficientizarea industriei naționale de apărare.

„Conducerea ROMARM a transmis către Ministerul Economiei, Guvern și Administrația Prezidențială o serie de propuneri pentru reorganizarea și eficientizarea industriei naționale de apărare. Guvernul și Administrația Prezidențială și-au exprimat acordul de principiu față de direcțiile propuse, însă ministerul de resort nu a inițiat demersurile necesare pentru punerea lor în aplicare. Din păcate, asistăm la o politizare a acestui subiect. În loc ca accentul să fie pus pe reformă, pe investiții și pe dezvoltarea industriei naționale de apărare, atenția pare să fie concentrată asupra schimbării conducerii executive și administrative a companiei. Acest lucru nu rezolvă problemele structurale cu care se confruntă ROMARM”, a explicat Pîrcălăbescu.

Acesta a subliniat însă că societatea nu se opune controalelor desfășurate de autoritățile competente: „ROMARM nu se opune verificărilor desfășurate de autoritățile competente. Orice investigație este binevenită. Suntem interesați ca toate aspectele să fie clarificate, iar compania să funcționeze transparent și eficient”.

„În ultimele trei decenii mai mult s-a distrus și s-a devalizat”

Șeful ROMARM a afirmat că dezvoltarea bazei industriale de apărare a fost una dintre principalele teme discutate la summitul de la Ankara și avertizează că România se confruntă cu un deficit major în acest domeniu.

„Numeroase active industriale au fost lăsate în paragină, investițiile au fost insuficiente, iar în ultimele trei decenii mai mult s-a distrus, s-a devalizat și nu există nicio garanție că asta încă nu se întâmplă. România are nevoie de o industrie de apărare modernă și competitivă, capabilă să răspundă cerințelor actuale de securitate”, se arată în comunicat.

Directorul general a adaugat că dezvoltarea industriei naționale de apărare ar consolida interoperabilitatea României cu aliații din NATO și ar permite participarea la programe comune de producție și cercetare.

Răzvan Pîrcălăbescu a fost numit director general al ROMARM în august 2025, în mandatul lui Radu Miruță la Ministerul Economiei. În prezent, Miruță este ministru interimar al Apărării și a lansat în repetate rânduri critici la adresa conducerii ROMARM.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
3
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Ilham Aliev
5
„Am fost o colonie”. Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz
OUT de la Cupa Mondială, a murit la 38 de ani! Controversă uriașă: "Și-a făcut-o cu mâna lui"
Digi Sport
OUT de la Cupa Mondială, a murit la 38 de ani! Controversă uriașă: "Și-a făcut-o cu mâna lui"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tren cfr si doi oameni pe peron
Miruță: 65% dintre călători reclamă lipsa aerului condiționat în trenuri. L-am invitat pe directorul CFR la minister pentru explicații
radu miruta
Avertismentul lui Radu Miruță privind folosirea banilor din Pilonul II în industria de apărare: Uitați-vă la cine o coordonează
mina marina
Radu Miruță: Încă cinci drone marine au fost distruse în Marea Neagră. „Unele aveau explozibil, altele nu”
Corveta 261 „Contraamiral August Roman”.
România a primit prima corvetă nouă în ultimii 35 de ani, construită în Turcia. Miruță: „E un lucru fantastic pentru Armată”
turisti la receptia unui hotel
De la aer condiționat obligatoriu la stații pentru mașini electrice. Cum se schimbă clasificarea hotelurilor și a pensiunilor
Recomandările redacţiei
vot in romania
Cât de fezabil e scenariul anticipatelor? Fost judecător CCR: Nicușor...
PNRR steag UE
România riscă să piardă peste 4,5 miliarde de euro din PNRR din cauza...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan spune că partidele au făcut „pași timizi de conciliere”...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Grindeanu anunță ce proiecte nu va vota PSD în Parlament: „Ilie, tot...
Ultimele știri
Ionuț Dumitru: „Menținerea ratingului investment grade este crucială pentru România. Riscurile vin din zona politică”
Doi suspecți au recunoscut că au provocat incendii distincte la Fontainebleau. Șase persoane, reținute, inclusiv un pompier voluntar
Proiect de lege care înăspreşte sancţiunile pentru infracţiunile de mediu, pus în dezbatere. Apar pedepse cu ani grei de închisoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Fanatik.ro
Atenție, Dinamo! Clubul de tradiție din Superliga a plătit 165.000 de euro și a scăpat de interdicția de a...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Unde a ajuns să joace fostul campion al României, la 40 ani! A fost prezentat oficial într-un ARO românesc
Adevărul
Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Scene halucinante la casa de marcat. Oana Zamfir, martoră la o discuție ireală: I-aș împușca pe toți
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neașteptat! Traian Băsescu a numit naționala care va câștiga Cupa Mondială
Pro FM
DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, își încântă fanii cu imagini în costum de baie. S-a relaxat pe plaja din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri...
Newsweek
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Christopher Nolan răspunde criticilor aduse distribuției din „The Odyssey”: Mi-am petrecut 10 ani din viață...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...