Șeful ROMARM avertizează că societatea riscă să dispară fără o reformă: „Numeroase active industriale au fost lăsate în paragină”

Compania de stat ROMARM, aflată în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), nu se poate dezvolta în actualul cadru de funcționare, iar fără o reformă structurală și o nouă viziune de business riscă să dispară, avertizează directorul general al societății, Răzvan Pîrcălăbescu. Într-un comunicat publicat pe site-ul companiei, acesta acuză blocarea măsurilor de reorganizare, politizarea situației și susține că ministerul de resort nu a făcut demersurile necesare pentru punerea în aplicare a propunerilor transmise de conducerea ROMARM.

Potrivit directorului general, concluziile unei analize interne realizate după preluarea mandatului arată că principalele probleme ale companiei sunt generate de modul greoi de luare a deciziilor, de ruptura dintre structura centrală și filialele ROMARM, dar și de atribuțiile limitate ale conducerii centrale.

„Structura centrală, în loc să coordoneze și să monitorizeze dezvoltarea filialelor, a fost menținută în principal ca o casă de comerț care realizează activități de intermediere. Societatea nu se poate dezvolta în actualul cadru de funcționare, iar în lipsa unei reforme structurale și a unei noi viziuni de business, compania de stat riscă să dispară”, a explicat Răzvan Pîrcălăbescu.

ROMARM: Propunerile de reorganizare au fost trimise Guvernului și Administrației Prezidențiale

Conducerea companiei susține că a transmis Ministerului Economiei, Guvernului și Administrației Prezidențiale un set de propuneri pentru reorganizarea și eficientizarea industriei naționale de apărare.

„Conducerea ROMARM a transmis către Ministerul Economiei, Guvern și Administrația Prezidențială o serie de propuneri pentru reorganizarea și eficientizarea industriei naționale de apărare. Guvernul și Administrația Prezidențială și-au exprimat acordul de principiu față de direcțiile propuse, însă ministerul de resort nu a inițiat demersurile necesare pentru punerea lor în aplicare. Din păcate, asistăm la o politizare a acestui subiect. În loc ca accentul să fie pus pe reformă, pe investiții și pe dezvoltarea industriei naționale de apărare, atenția pare să fie concentrată asupra schimbării conducerii executive și administrative a companiei. Acest lucru nu rezolvă problemele structurale cu care se confruntă ROMARM”, a explicat Pîrcălăbescu.

Acesta a subliniat însă că societatea nu se opune controalelor desfășurate de autoritățile competente: „ROMARM nu se opune verificărilor desfășurate de autoritățile competente. Orice investigație este binevenită. Suntem interesați ca toate aspectele să fie clarificate, iar compania să funcționeze transparent și eficient”.

„În ultimele trei decenii mai mult s-a distrus și s-a devalizat”

Șeful ROMARM a afirmat că dezvoltarea bazei industriale de apărare a fost una dintre principalele teme discutate la summitul de la Ankara și avertizează că România se confruntă cu un deficit major în acest domeniu.

„Numeroase active industriale au fost lăsate în paragină, investițiile au fost insuficiente, iar în ultimele trei decenii mai mult s-a distrus, s-a devalizat și nu există nicio garanție că asta încă nu se întâmplă. România are nevoie de o industrie de apărare modernă și competitivă, capabilă să răspundă cerințelor actuale de securitate”, se arată în comunicat.

Directorul general a adaugat că dezvoltarea industriei naționale de apărare ar consolida interoperabilitatea României cu aliații din NATO și ar permite participarea la programe comune de producție și cercetare.

Răzvan Pîrcălăbescu a fost numit director general al ROMARM în august 2025, în mandatul lui Radu Miruță la Ministerul Economiei. În prezent, Miruță este ministru interimar al Apărării și a lansat în repetate rânduri critici la adresa conducerii ROMARM.

Editor : A.D.