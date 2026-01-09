Live TV

Un bărbat din Bocșa care a mușcat de mâini și picioare trei polițiști chemați prin 112 a fost reținut pentru ultraj

politia masina noaptea 2
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română

Un bărbat din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare, joi noapte, trei poliţişti din localitate, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa a informat, vineri, că prin ordonanţa procurorului de caz din 9 ianurie, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un bărbat suspectat de trei infracţiuni de ultraj, în cazul căruia a fost luată măsura preventivă a reţinerii pe o perioadă de 24 de ore.

Potrivit sursei citate, din probele administrate, a reieşit că la data de 8 ianuarie, în jurul orei 22:20, în timp ce se afla într-un apartament din oraşul Bocşa, judeţul Caraş-Severin, suspectul i-a agresat fizic pe cei trei agenţi de poliţie care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, intervenind la o solicitare prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Sursa citată menţionează că bărbatul i-a muşcat pe cei trei poliţişti de braţ, de mâini şi de picioare, toţi trei suferind răni pentru care au avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Suspectul a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore, pentru ultraj.

