Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Cifrele arată că, în ultimul an, numărul pasagerilor a crescut cu 7%. Față de 2001, evoluția este de la 2,4 milioane de călătorii la peste 24 de milioane. Cel mai aglomerat rămâne Aeroportul Henri Coandă din București, cu un maxim lunar de un milion și jumătate de pasageri, anul acesta. „Înainte ne chinuiam pe la microbuze, mergeam zile în șir”, spune o pasageră care călătorește frecvent în Germania.

„Acum 20 de ani nici nu știam, acum știm toate cele si ajungem foarte repede și e foarte comod și e foarte bine! Înainte ne chinuiam pe la microbuze, mergeam zile în șir. Acum în 3 ore, 4 ore, depinde de rută, ajungi urgent”, spune Corina Cumpată, pasageră.

Această doamnă merge în Germania să-și viziteze copiii si nepoții. Are 75 de ani și a zburat pentru prima oară cu avionul în urmă cu 8 ani.

„Am fost în Germania cred că de 20-30 de ori, nici nu mai știu de câte ori am fost la nepoți și la copii. Și în Italia, și în Spania, și în Grecia. Nici n-ai timp să te gândești, dacă mai ai și o revistă citești și te-ai trezit că ai ajuns”, mai spune Corina Cumpată.

O analiză Eurostat arată că numărul călătoriilor de pe aeroporturile din țara noastră a crescut de 10 ori din 2001, de la 2,4 milioane la 24,5 milioane/an.

„Dacă ești atent și urmărești, prețurile poți să mergi într-un city break de 3 zile. Chiar m-am întors recent, ieri, am fost în Milano doar cu 200 de lei, dus-întors. Și acum plec, din nou, în Egipt”, spune o tânără pasageră.



Prețurile accesibile au adus în aeroporturile din țara noastră inclusiv pasageri din statele vecine.

„Am găsit bilete mai ieftine de aici. Am venit din Ucraina cu autobuzul. Am plătit pentru autobuz mai mult decât am plătit pentru biletul de zbor. M-a costat 38 de euro, iar pentru biletul de avion am plătit 23 de euro”, povestește Taia, pasageră din Ucraina.

„Cel mai aglomerat este Aeroportul Henri Coandă din București, cu un maxim lunar de un milion și jumătate de pasageri anul acesta. Pe locul doi este Aeroportul din Cluj-Napoca, iar pe locul trei Aeroportul din Iași”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

Numărul maxim de pasageri într-o lună, în 2025

Bucuresti - 1.500.000

Cluj-Napoca - 340.000

Iași - 210.000

Timișoara - 130.000

Suceava - 76.000

„Prognozele specialiștilor în perioada pandemiei indicau faptul că vom depăși pragul de două milioane de pasageri abia peste 15 ani, iar astăzi, pentru 2025, estimăm un total de 2,3 milioane de călători”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional din Iași, Elena Troia.

Cel mai aglomerat aeroport din Europa este Charles de Gaulle din Paris, cu peste 70 de milioane de pasageri pe an.

