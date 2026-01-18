Live TV

Video Un nepalez a sărit primul în lacul înghețat, într-un parc din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani

pompieri lac fetita
Captură foto Digi24

Un nepalez, angajat al unui restaurant din Craiova, a fost primul care a sărit în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu pentru a salva o fetiţă de 5 ani căzută în apă. Gestul său a declanşat o intervenţie dramatică, la care au participat şi tatăl copilului, alţi patru bărbaţi şi echipele de salvare. Cetățeanul străin a fost singurul care a reușit să ajungă la fetiță și să o țină la suprafață până când au ajuns pompierii.

Momente dramatice într-un parc din Craiova. O fetiță de doar 5 ani, aflată la săniuș, a căzut în lac. Tatăl acesteia a sărit în apă pentru a o salva, dar a rămas blocat în gheață. Alți cinci bărbați au intrat și ei. Singurul care a reușit să ajungă totuși la fetiță a fost un cetățean străin, care a ținut-o la suprafață până când au ajuns pompierii.

Clipele de groază au avut loc în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Fetița de 5 ani era în parc împreună cu părinții, iar într-un moment de neatenție a fugit cu sania spre lacul înghețat. Stratul de gheață a crăpat, iar aceasta a căzut în apă la distanță de 10 metri de mal.

Un nepalez, angajat al unui restaurant, a sărit primul după copilă. Imediat după tatăl și alți patru bărbați. Doi dintre ei au rămas blocați în apa înghețată. Autoritățile au fost alertate de martorii terifiați. Pompierii ajunși la fața locului au încercat minute bune să spargă gheața.

„S-a intervenit cu o barcă pneumatică. Mai multe ambulanțe SMURD și o ambulanță SAJ. Toate persoanele implicate în eveniment, șase adult și un minor, au fost transportate la spital, conștiente. ”, a declarat Tania Vâlceanu, purtătoare de cuvânt a ISU Dolj, la Digi24.

„Fetița și un pacient a fost au fost admiși în aria de resuscitare. Cel mai probabil vor fi internați în spital”, a explicat Cristina Geormăneanu, purtătoare de cuvânt a Spitalului Județean de Urgență Craiova.

„Niște bărbați au intrat după ea, dar n-au putut să să o scoată. Era gheață. Să fie cu părinții sau să cu cineva, un adult ca să-i supravegheze”, a precizat, pentru Digi24, un martor.

„Nu e bine. Eu nu știu. Cred că totuși ar trebui făcut ceva, să pună niște nu știu, o paralelă, ceva să nu, să poată trece colo către lac. Copilul e copil, se duc cu sania, dacă-ți de de-acolo de sus, ajunge direct în lac”, consideră un alt martor.

Polițiștii au dechis o anchetă pentru a stabili cum s-a petrecut totul.

