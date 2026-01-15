Live TV

Viață salvată în ultimele clipe: un cățel a fost scos teafăr de pompieri dintr-o bucătărie cuprinsă de flăcări

Data publicării:
catel salvat IGSU
Foto: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Facebook

Un cățel a fost salvat, joi, de pompieri în timpul unui incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de echipajele de intervenție și evacuat imediat din zona afectată.

Un paramedic SMURD i-a acordat primul ajutor, administrându-i oxigen, iar după câteva minute cățelul a început să respire, arată postarea de joi pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ulterior, acesta a fost preluat de un medic veterinar pentru îngrijiri de specialitate.

„Datorită reacției rapide a echipajelor, pagubele produse de incendiu au fost limitate considerabil, iar viața unui suflet nevinovat a fost salvată”, mai spune sursa citată.

Autoritățile trag un semnal de alarmă că, în situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii.

Internauții au reacționat imediat la postarea salvatorilor, mulți felicitând profesionalismul și empatia echipajelor. „Toată stima!”, „Respect!”, „Well done!” au fost câteva dintre comentariile lăsate de cetățeni pe rețeaua de socializare.

Pompierii au subliniat încă o dată importanța intervenției rapide și a grijii față de toate viețuitoarele aflate în pericol.

Editor : Ana Petrescu

