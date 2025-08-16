Scene șocante pe litoral. Lanț uman pentru salvarea unor turiști luați de valuri. Chiar salvamarii au fost la un pas de înec încercând să îi aducă la mal pe cei care au intrat în apă, deși este steag roșu în toate stațiunile. Salvatorii spun că sunt epuizați. Un turist a murit înecat în Jupiter.

Intervenții extrem de dificile pentru salvamari. Turiștii s-au aventurat în apă, chiar dacă steagul roșu a fost arborat în toate stațiunile.

Un turist a murit înecat în Jupiter, fiind luat de curenții extrem de periculoși.

Răzvan Viza, salvamar Jupiter: Prima dată a intrat un coleg, era cu victima în larg. Între timp au mai fost două victime prin zona respectivă care se înecau. M-am dus prima dată la cel care era cel mai departe. L-am adus cu skijet-ul la mal, apoi am mai sesizat o victimă inconștientă, am încercat să-l ajut. M-am dus și am luat un tub de salvare ca să-l leg, pentru că n-am putut să-l ridic pe skijet. L-am adus aproape de mal, aici s-a răsturant skijet-ul, au intervenit alți colegi ca să mă ajute, a intevenit și un lanț uman ca să ne ajute, acum rămăsese și colegul și victima lui tocmai în larg.

Salvatorii sunt epuizați.

Valuri uriașe, curenți puternici și salvamari care fac eforturi pentru a-i opri pe turiști să se aventureze în mare. Aceasta este situația în toate stațiunile de pe litoral, acolo unde a fost arborat steagul roșu.

Turist: Trebuie să fim atenți la valuri, să nu avem probleme că s-au întâmplat atât de multe de-a lungul anilor. Am văzut că salvamarii încearcă din toate puterile să-i convingă pe oameni ca să fie atenți, să nu se avânte în larg, pentru că asta e meseria lor și trebuie să aibă grijă. Și cu toate astea totuși se întâmplă atât de multe cazuri. Vin oamenii la mare pentru relaxare, pentru a petrece frumos și se întâmplă tragedii. Sunt foarte mulți oameni inconștienți care nu conștientizează pericolul, după cum se vede. Sperăm să își dea seama cât de periculos e să te avânți în larg, să te tragă marea și să nu mai poți ieși.

Turistă: Stăm mai la mal, intrăm un pic, ne jucăm și după aceea venim la pătură. Sunt valuri foarte puternice, mari și, la întoarcere, te trag în mare.

Turistă: Sunt curenți foarte mari care te destabilizează, indiferent de cât știi tu să înoți, te fură și te bagă dedesubt.

De câteva zile, marea este foarte agitată.

Gelu Vătămănescu, șef salvamari Eforie: Am avut multe intervenții zilele trecute, numai aici la acest foișor au fost ieri salvate 9 persoane. La alte foișoare, la fel, au fost salvate câte 2-3-5. Turiștii, după câte vedeți ,nu prea ascultă, nu prea înțeleg că își riscă viața, că sunt în pericol. Una dintre cele mai periculoase este aici lângă noi. Întotdeauna sunt riscuri să sape, să se formeze gropi noi, depinde de curenții marini și de forța furtunii.

Datele specialiștilor indică 200.000 de turiști pe litoral, weekend-ul acesta.

Editor : A.P.