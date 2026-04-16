Video „Suntem la începutul unei crize”. Președintele preia rolul de mediator, dar critică tensiunile PSD - PNL: „Ne-am întors la lupta veche”

Nicușor Dan vorbește cu jurnaliștii după depunerea jurământului la Palatul Parlamentului din București, 26 mai 2025. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Ce îl preocupă pe șeful statului PSD încalcă protocolul Coaliției, consideră președintele

În cadrul unui interviu acordat Europa FM, președintele Nicușor Dan a vorbit despre situația coalției de guvernare. Șeful statului consideră că formațiunea condusă de Sorin Grindeanu încalcă protocolul prin faptul că solicită schimbarea premierului Ilie Bolojan înainte de rotativa guvernamentală din aprilie 2027. Mai mult, acesta a subliniat că își va păstra „rolul de mediator, voi continua să invit la calm și vom găsi o soluție, astfel încât să ducem România în direcția corectă, pro-occidentală”.

„Mai întâi o să fie o şedinţă a PSD-ului. Ce ştim public este că PSD-ul va avea o întâlnire luni dimineaţă. În acea întâlnire vor stabili o întrebare, acea întrebare va fi pusă de-a lungul zilei reprezentanţilor PSD-ului şi (..) va fi ceva. Aş vrea să spun un lucru care este cumva mai general decât chestiunile astea. Şi vă mărturisesc că este lucrul care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici şi jocul politic, care, în fine, în mare măsură este legitim. Noi avem o societate, după alegerile parlamentare din 2024, care s-a grupat în trei mari categorii. Să zicem 30% PNL-USR, să-i spunem reformist, un 30% PSD conservator şi un 40% o direcţie antioccidentală. Şi speranţa mea, ce cred eu că este rezonabil, este că în acest mandat parlamentar, forţele pro-occidentale să ajungă să colaboreze pentru a duce România într-o sustenabilitate financiară şi a accesa fonduri europene, a progresa”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre decizia aşteptată luni la PSD privind soarta coaliţiei de guvernare.

Ce îl preocupă pe șeful statului

Acesta a arătat că ceea ce îl preocupă este că, „după ce fiecare dintre noi a trecut de şocul şi de sperietura de ce putea să vină în alegerile şi parlamentare şi prezidenţiale, ne-am întors la o luptă de uzură în care şi societatea, şi influencerii, lideri de opinie, incită pe acest război între aceste două tabere pro-occidentale”.

„Şi atunci evident că liderul politic, oricare ar fi el, încearcă să satisfacă această dorinţă. Deci noi, în loc să fim într-o paradigmă în care aceşti lideri politici, fiecare cu bazinul său de susţinători, încearcă să colaboreze, noi ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta, sau cum vreţi să-i spuneţi, uitând că trebuie să colaborăm”, a explicat şeful statului.

Întrebat dacă consideră PSD-ul principalul actor implicat în spargerea coaliției, Nicuşor Dan explicat că vede „foarte mult resentiment şi dintr-o parte şi din alta”.

„Vorbesc de susţinători şi chiar momentul emoţional cu contestarea numirilor de procurori, în aceeaşi cheie o văd. Adică avem grupul acesta de susţinători USR - PNL care, în momentul de faţă, doreşte într-un mod cumva resentimentar dizolvarea sau diminuarea PSD-ului. După cum ceilalţi vor la fel, bineînţeles”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă este de partea premierului Ilie Bolojan, şeful statului a spus: „Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care fiecare dintre sau cei mai mulţi dintre susţinătorii acestor partide au emoţii puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situaţie socială. Până la urmă, tot o Coaliție între tot aceleași partide trebuie să rezulte pentru a guverna România. Alta nu există.

(..) Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. În emoția asta colectivă, dacă îl susții pe Bolojan, ceilalți îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta. Dacă nu-l susții pe Bolojan, înseamnă că te opui reformei. Oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără e rău. Dar, totuși, trebuie să ducem înainte țara asta. Trebuie să avem un dialog”.

PSD încalcă protocolul Coaliției, consideră președintele

Referitor la o soluție reprezentată de schimbarea lui Ilie Bolojan și menținerea Coaliției, președintele a afirmat: „În acest moment, suntem la începutul unei crize politice. Răspunsul la această criză politică va veni de la cele două partide mari care sunt implicate: PSD și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia în săptămânile care urmează. Eu îmi voi păstra rolul de mediator, voi continua să invit la calm și vom găsi o soluție, astfel încât să ducem România în direcția corectă, pro-occidentală.

Evident că mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămâniile viitoare. Însă nu am un atribut constituțional pentru a interveni pe unele dintre aceste scenarii. În acest moment, este o dispută între două partide din Coaliție, asta pot să constat. Ce se va întâmpla mai departe depinde de aceste partide din Coaliție și nu de mine. La un anumit moment, când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată”.

Întrebat ce înseamnă o soluție echilibrată, șeful statului a explicat: „O soluție care să realizeze ceea ce am spus că trebuie să facem în 2025 - 2028: să avem o Coaliție de guvernare pro-occidentală, care să ducă cât mai bine țara asta.

Așa cum v-am spus, noi avem nevoie de o Coaliție, de o înțelegere între aceste partide. Nu vreau să fiu de o parte sau de alta, încercând să mediez, cât pot, această ruptură pe care o vedem cu toții.

Dezbaterea principală în societatea noastră trebuie să fie între pro-Occident — anti-Occident și nu trebuie să fie între două forțe politice care au fiecare 30%. Suntem într-o situație în care, fiecare din aceste partide, în mod, până la urmă, legitim, față de membrii lor, persoanele care le-au dat mandatul, își va exprima democratic acțiunea politică. În momentul în care, dacă va veni, președintele va avea un atribut constituțional, voi încerca să-i aduc la masă. Eu ce văd este o neîncredere sau o lipsă de susținere a PSD față de un premier al unei Coaliții. Asta pot eu să văd”.

Preşedintele a admis că, în acest moment, PSD încalcă protocolul coaliţiei de guvernare prin faptul că solicită schimbarea premierului înainte de rotativa la guvernare din aprilie 2027: „Este un acord pe care PSD, în momentul acesta, îl încalcă. Cu asta sunt de acord”.

Șeful statului a adăugat că social-democraţii au susţinut că fac acel referendum cu privire la susţinerea sau nu, în continuare, a lui Ilie Bolojan pentru că „nu mai există o situaţie de colegialitate care să permită funcţionarea optimă a acestei coaliţii”.

