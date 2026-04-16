Schimbări propuse de MAI pentru obținerea permisului auto. Dezbatere publică organizată la sediul Ministerului

Ministerul de Interne a anunțat că va organiza săptămâna viitoare, pe 22 aprilie, o dezbatere publică pe tema modificărilor propuse recent în ceea ce privește obținerea permisului de conducere. MAI își propune, practic, să eficientizeze procesul de obținere a cazierului judiciar și să introducă excepții de la proba teoretică a examenului pentru anumite categorii.

Dezbaterea va avea loc miercuri, 22 aprilie, ora 10:00, în sistem hibrid. Persoanele interesate pot participa fizic la dezbaterea care va avea loc la sediul din Piața Revoluției, Nr. 1A (București).

„Vă adresăm rugămintea să ne comunicați, până marți, 21 aprilie a.c., ora 12.00, la adresa de e-mail comunicare@mai.gov.ro sau la nr. de fax 021.264.86.17, confirmarea participării la dezbatere (inclusiv coordonatele de contact: nume și prenume/ organizație reprezentată, adresa de email), modalitatea preferată de participare (online sau fizic)”,la transmis MAI.

Ce schimbări propune Ministerul de Interne

Potrivit proiectului pus în transparență de Ministerul de Interne în urmă cu două săptămâni, MAI își propune să eficientizeze procesul de obținere a cazierului judiciar în cazul cetățenilor români.

Astfel, „se propune înlocuirea modalității de obținere a extrasului de cazier judiciar cu verificarea de către serviciul public comunitar, în baza consimțământului candidaților, prin proceduri informatice automatizate, a îndeplinirii condițiilor”.

Practic, MAI propune ca serviciul public comunitar să stabilească cu ajutorul bazei proprii de date dacă un anumit candidat a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau omor, lovire ori vătămare, tâlhărie sau furt al unui autovehicul, fără ca acesta să mai fie nevoit să solicite separat un extras de cazier judiciar.

„În cazul existenței unor mențiuni în cazierul judiciar, un extras al acestuia se va anexa la dosarul de examinare, având rolul de a face dovada neîndeplinirii condițiilor privind susținerea examenului în vederea obținerii permisului de conducere, în cazul în care se iveşte această situație”, potrivit proiectului MAI.

În același timp, MAI va introduce excepții de la susținerea probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere, astfel:

„pentru categoria B, dacă dețin permis de conducere categoria B1, obținut la vârsta de 16 ani sau 17 ani şi au acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui autovehicul din această categorie”

„pentru categoria A2, dacă dețin permis de conducere categoria A1 şi au acumulat o experiență de minimum doi ani în conducerea unui autovehicul din această categorie”

„pentru categoria A, dacă dețin permis de conducere categoria A2 şi au acumulat o experiență de minimum doi ani în conducerea unui autovehicul din această categorie”

