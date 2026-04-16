Schimbări propuse de MAI pentru obținerea permisului auto. Dezbatere publică organizată la sediul Ministerului

Ministerul de Interne a anunțat că va organiza săptămâna viitoare, pe 22 aprilie, o dezbatere publică pe tema modificărilor propuse recent în ceea ce privește obținerea permisului de conducere. MAI își propune, practic, să eficientizeze procesul de obținere a cazierului judiciar și să introducă excepții de la proba teoretică a examenului pentru anumite categorii.

Dezbaterea va avea loc miercuri, 22 aprilie, ora 10:00, în sistem hibrid. Persoanele interesate pot participa fizic la dezbaterea care va avea loc la sediul din Piața Revoluției, Nr. 1A (București).

„Vă adresăm rugămintea să ne comunicați, până marți, 21 aprilie a.c., ora 12.00, la adresa de e-mail comunicare@mai.gov.ro sau la nr. de fax 021.264.86.17, confirmarea participării la dezbatere (inclusiv coordonatele de contact: nume și prenume/ organizație reprezentată, adresa de email), modalitatea preferată de participare (online sau fizic)”,la transmis MAI. 

Potrivit proiectului pus în transparență de Ministerul de Interne în urmă cu două săptămâni, MAI își propune să eficientizeze procesul de obținere a cazierului judiciar în cazul cetățenilor români. 

Astfel, „se propune înlocuirea modalității de obținere a extrasului de cazier judiciar cu verificarea de către serviciul public comunitar, în baza consimțământului candidaților, prin proceduri informatice automatizate, a îndeplinirii condițiilor”.

Practic, MAI propune ca serviciul public comunitar să stabilească cu ajutorul bazei proprii de date dacă un anumit candidat a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau omor, lovire ori vătămare, tâlhărie sau furt al unui autovehicul, fără ca acesta să mai fie nevoit să solicite separat un extras de cazier judiciar. 

„În cazul existenței unor mențiuni în cazierul judiciar, un extras al acestuia se va anexa la dosarul de examinare, având rolul de a face dovada neîndeplinirii condițiilor privind susținerea examenului în vederea obținerii permisului de conducere, în cazul în care se iveşte această situație”, potrivit proiectului MAI.

În același timp, MAI va introduce excepții de la susținerea probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere, astfel:

  • „pentru categoria B, dacă dețin permis de conducere categoria B1, obținut la vârsta de 16 ani sau 17 ani şi au acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui autovehicul din această categorie”
  • „pentru categoria A2, dacă dețin permis de conducere categoria A1 şi au acumulat o experiență de minimum doi ani în conducerea unui autovehicul din această categorie”
  • „pentru categoria A, dacă dețin permis de conducere categoria A2 şi au acumulat o experiență de minimum doi ani în conducerea unui autovehicul din această categorie”

Editor : M.G.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
nava pe apa
4
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Agricultură
5
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
Te-ar putea interesa și:
mirabela grădinaru
Mirabela Grădinaru, apel emoționant ca mamă la dezbaterea despre adicții de la Cotroceni: „Fiți atenți la tăceri”
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Noi tentative de fraudă: False convocări la instituţii de aplicare a legii pentru presupuse infracţiuni. Avertismentul MAI
Amenda pentru oprire neregulamentară în 2025. Foto Shutterstock
Amenzile de circulație, plătite prin cod QR generat de polițiști. Noua propunere a Ministerului de Interne
BUCURESTI - MINISTRUL DE INTERNE - CONFERINTA - 28 AUG 2023
MAI redimensionează personalul din prefecturi. Predoiu anunță creșterea bugetului și reduceri în județele mai mici
detectoare pentru viata
Încă 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon ajung la familiile din 20 de județe. Predoiu: Un exercițiu cu rezultate concrete
Recomandările redacţiei
macron nicusor dan
Nicușor Dan va participa la conferința organizată de Macron și...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai. Oana Gheorghiu...
nicusor dan sorin grindeanu
Sorin Grindeanu a discutat cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni...
carabinieri politisti italieni pe strada
Alertă în Napoli. Angajați și clienți ai unei bănci au fost luați...
Ultimele știri
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
Fost consilier parlamentar AUR scapă de condamnare după decizia ÎCCJ prin care polițiștii DGA nu mai au voie să ancheteze politicieni
Urmașii lui Rasputin. În vremuri grele, ruşii apelează tot mai des la vrăjitorie. „Ghicitul viitorului implică o putere diavolească”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o eră a norocului începând cu 16 aprilie 2026. Schimbarea astrală care le aduce bani și...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Alin și Alexandru, tinerii arestați pentru crimă în Italia, rup tăcerea. Ce spun că s-ar fi întâmplat de...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani...
Adevărul
Reginele matematicii. Cine sunt cele patru fete care au adus României cel mai bun rezultat din istorie la...
Playtech
Ce salariu avea şeful ITM Bucureşti. Costel Grojdea spune că maşina Lamborghini de 300.000 de euro nu este a...
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi...
Newsweek
Pensie crescută: Unui pensionar i se recunosc 15 ani munciți la grupa a II-a. Decizia ajută toți pensionarii
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...