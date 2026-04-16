Avertismentul fostului șef al armatei britanice: Regatul Unit, „extrem de vulnerabil”. E nevoie de 10 ani pentru reconstruirea apărării

Lordul Jock Stirrup, fostul șef al Statului Major al Apărării din timpul mandatului lui Tony Blair susține că Regatul Unit are nevoie de un deceniu pentru a-și reconstrui apărarea.

Într-o evaluare sumbră a stării armatei britanice, lordul Jock Stirrup, care a fost șef al Statului Major al Apărării în timpul mandatelor de prim-ministru ale lui Tony Blair și Gordon Brown, a avertizat că Marea Britanie este „grav expusă” și are nevoie de „o schimbare completă de mentalitate” pentru a se pregăti de război.

Fostul mareșal al forțelor aeriene a declarat că este complet de acord cu evaluarea critică a lordului Robertson, membru al Partidului Laburist, conform căreia securitatea Regatului Unit se află în „pericol”, precum și cu eșecurile guvernului lui Sir Keir în gestionarea crizei.

Disputa s-a agravat după ce ministrul sănătății și aspirantul la conducere Wes Streeting a ieșit din rânduri și a sugerat că susține cererile lui Robertson de a folosi economiile din asistența socială pentru a finanța apărarea. Măsura va redeschide probabil răni dureroase în Partidul Laburist, după ce Sir Keir a renunțat la reducerile de beneficii anul trecut din cauza unei rebeliuni majore a parlamentarilor din rândurile din spate.

Lord Stirrup a colaborat îndeaproape cu Lord Robertson când acesta din urmă era secretar al apărării și apoi secretar general al NATO.

Citește și

Marea Britanie nu mai poate conta pe SUA din cauza „imprevizibilității” lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”

Critici tot mai intense

Criza survine în contextul în care prim-ministrul se confruntă cu critici tot mai intense privind întârzierea luării unor decizii cruciale în domeniul apărării. Mult așteptatul plan de investiții în apărare zace încă pe biroul său, în timp ce Trezoreria și Ministerul Apărării se ciocnesc pe tema priorităților.

În declarații pentru The Independent, Lord Stirrup a spus: „Suntem extrem de vulnerabili ca țară.”

El a continuat: „Trebuie să refacem stocurile, munițiile și toate tipurile de consumabile de război, care erau deja mult prea reduse și care, desigur, au fost diminuate semnificativ din cauza cantităților pe care le-am acordat, pe bună dreptate, Ucrainei.

„Dar, în al doilea rând, avem nevoie, în această țară și în toată Europa de Vest, de o bază de apărare agilă, inovatoare și rapid scalabilă, o bază industrială de apărare. Și prin bază industrială de apărare nu mă refer doar la companiile tradiționale de apărare.”

Citește și

Șeful forțelor armate britanice: Londra lucrează la un plan pentru a pregăti țara pentru război: armată, poliție, spitale, industrie

10 ani de investiții susținute

El a avertizat că nu există o soluție rapidă. El a spus că situația este atât de gravă încât Marea Britanie are nevoie de o creștere „progresivă” a cheltuielilor de apărare pentru a-și reconstrui producția de apărare sau pur și simplu riscă inflația în acest sector.

El a spus: „Avem un drum lung, lung de parcurs. Avem nevoie de 10 ani de investiții susținute în apărare pentru a ne restabili poziția.”

Într-un avertisment dur, el a adăugat: „Un proces de 10 ani nu înseamnă – așa cum pare să creadă adesea guvernul – că poți lăsa totul pe seama anului opt, nouă sau zece.”

Dar omul care a supravegheat implicarea Regatului Unit atât în Afganistan, cât și în Irak, și-a exprimat frustrarea față de lipsa de leadership din partea guvernului lui Sir Keir.

Lordul Stirrup, care este acum un membru independent al Camerei Lorzilor, a spus: „Nu văd în acest moment semne ale determinării și leadershipului necesare în cadrul guvernului pentru a face acest lucru, deoarece, desigur, este nevoie de alegeri extrem de dificile.”

„Dar ne așteptăm ca liderii noștri să conducă, iar asta înseamnă că, atunci când vremurile sunt grele, trebuie să ia decizii dificile. Nu i-am forțat pe acești oameni să conducă țara. Ei au vrut să o facă.”

Editor : Sebastian Eduard