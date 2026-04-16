Tragedie în fotbal: Alex Manninger, fost portar la Arsenal și Juventus, mort la 48 de ani, după ce mașina sa a fost lovită de tren

Tragedie în fotbal: Alex Manninger, fost portar la Arsenal și Juventus, mort la 48 de ani, după ce mașina sa a fost lovită de un tren.

Alex Manninger, fost portar la Arsenal FC și Juventus, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce mașina sa a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din Salzburg, în vestul Austriei, scrie BBC. Accidentul s-a produs în jurul orei 08:20, ora locală, potrivit poliției.

Manninger a bifat 64 de apariții pentru Arsenal între 1997 și 2002, câștigând Premier League și Cupa Angliei.

El a adunat 33 de selecții pentru naționala Austriei și a făcut parte din lotul care a participat la Euro 2008, organizat chiar în țara sa.

„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil al fotbalului austriac, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat directorul sportiv al Federației Austriece de Fotbal, Peter Schottel.

„Profesionalismul, calmul și fiabilitatea sa l-au făcut o piesă importantă pentru echipele sale și pentru națională.

Realizările sale merită cel mai mare respect și vor rămâne de neuitat.”

Manninger și-a început cariera la clubul din orașul natal, Red Bull Salzburg, și a evoluat pentru 14 echipe din Europa, inclusiv Siena, Juventus, Udinese și Augsburg.

A semnat un contract pe termen scurt cu Liverpool FC, la vârsta de 39 de ani, în 2016, însă nu a evoluat în niciun meci.

În perioada petrecută la Arsenal, Manninger a fost în mare parte rezerva lui David Seaman, dar l-a înlocuit pe portarul Angliei, accidentat, spre finalul sezonului 1997–1998.

În acel sezon, Manninger a contribuit la victoria lui Arsenal în fața lui West Ham, la loviturile de departajare, în optimile Cupei Angliei, și a impresionat într-un succes memorabil împotriva lui Manchester United, pe Old Trafford.

Manninger a fost desemnat jucătorul lunii martie 1998 în Premier League.

