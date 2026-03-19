Noi tentative de fraudă: False convocări la instituţii de aplicare a legii pentru presupuse infracţiuni. Avertismentul MAI

Data publicării:
Hacker. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Ministerul de Interne avertizează, joi seară, asupra unor noi tentative de fraudă comise în numele unor instituţii de aplicare a legii din ţară şi străinătate. Atacatorii cibernetici trimit false convocări entru presupuse infracţiuni şi solicită un răspuns rapid, în caz contrar ameninţând cu sancţiuni drastice.

„Atenţie‼ Acesta este un reminder important pentru siguranţa voastră‼ În ultima perioadă au reapărut e-mailurile care folosesc, în mod fals, identitatea unor instituţii de aplicare a legii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceste mesaje încearcă să vă determine să accesaţi link-uri periculoase şi să răspundeţi unor presupuse convocări”, au transmis, joi, oficialii Ministerului de Intene.

Aceştia recomandă:
– nu accesaţi link-urile primite;
– nu furnizaţi date personale;
– blocaţi şi raportaţi adresele suspecte.
Dacă aţi interacţionat deja cu un astfel de mesaj:
– verificaţi şi securizaţi dispozitivul;
– schimbaţi parolele importante;
– protejaţi-vă conturile bancare;
– sesizaţi poliţia, online sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.
„O secundă în plus de atenţie vă ajută să rămâneţi în siguranţă”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate.

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
4
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Te-ar putea interesa și:
sistem patriot
Europa și SUA nu mai au rachete antiaeriene, avertizează șeful celui mai mare concern de armament din Germania
poluare
Poluare crescută în Capitală: praful din nisip și sare de pe străzi ajunge în aer. Avertismentul Gărzii de Mediu
volodimir zelenski la birou
Zelenski: Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri în masă. „Nu mai este vorba doar despre un nebun bogat precum Putin”
Traffic congestion on a highway viaduct in Nice, France. Includes cars, vans, and a passing SNCF train underneath.
Mașinile-fantomă ale Franței. Schema prin care peste un milion de vehicule periculoase au ajuns pe șosele
BUCURESTI - MINISTRUL DE INTERNE - CONFERINTA - 28 AUG 2023
MAI redimensionează personalul din prefecturi. Predoiu anunță creșterea bugetului și reduceri în județele mai mici
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bugetul, în Parlament: Bani mutați de la magistrați pentru ajutoarele...
Mohammed bin Salman
Mohammed bin Salman și pariul pe Iran. Calculul greșit al prințului...
traian basescu face declaratii
Analiza lui Traian Băsescu despre războiul din Iran: „Aș încerca un...
Nicușor Dan la Bruxelles
Nicușor Dan, discuții la Bruxelles pentru întărirea apărării UE...
Ultimele știri
Viktor Orban: „Rusia ar trebui să facă parte din sistemele europene de securitate și energie”
Şefa serviciilor de informaţii americane a refuzat din nou să confirme că Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă”
Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată. Poliţiştii fac cercetări pentru profanare de morminte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Lux și opulență pentru naționala României la Istanbul! „Tricolorii”, cazați la un hotel de 5 stele: cât costă...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Apă contaminată cu plumb în școli și instituții publice din România. Medic: ”E greu să-ți dai seama de când a...
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit