Noi tentative de fraudă: False convocări la instituţii de aplicare a legii pentru presupuse infracţiuni. Avertismentul MAI

Ministerul de Interne avertizează, joi seară, asupra unor noi tentative de fraudă comise în numele unor instituţii de aplicare a legii din ţară şi străinătate. Atacatorii cibernetici trimit false convocări entru presupuse infracţiuni şi solicită un răspuns rapid, în caz contrar ameninţând cu sancţiuni drastice.

„Atenţie‼ Acesta este un reminder important pentru siguranţa voastră‼ În ultima perioadă au reapărut e-mailurile care folosesc, în mod fals, identitatea unor instituţii de aplicare a legii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceste mesaje încearcă să vă determine să accesaţi link-uri periculoase şi să răspundeţi unor presupuse convocări”, au transmis, joi, oficialii Ministerului de Intene.

Aceştia recomandă:

– nu accesaţi link-urile primite;

– nu furnizaţi date personale;

– blocaţi şi raportaţi adresele suspecte.

Dacă aţi interacţionat deja cu un astfel de mesaj:

– verificaţi şi securizaţi dispozitivul;

– schimbaţi parolele importante;

– protejaţi-vă conturile bancare;

– sesizaţi poliţia, online sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.

„O secundă în plus de atenţie vă ajută să rămâneţi în siguranţă”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate.

