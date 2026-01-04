Live TV

Schimbările climatice ar putea șterge până la 4.000 de ghețari pe an. Doar 9% ar mai supraviețui până în 2100 (studiu)

iceberg ghetar antartica
Turismul și cultura locală, afectate Cel mai rău scenariu

Mii de gheţari vor dispărea în fiecare an pe durata următoarelor decenii şi doar o parte dintre ei vor putea să supravieţuiască până la sfârşitul acestui secol dacă schimbările climatice nu vor fi încetinite, afirmă autorii unui studiu.

Măsurile luate de guvernele lumii în ceea ce priveşte combaterea schimbărilor climatice ar putea decide dacă omenirea va pierde 2.000 sau 4.000 de gheţari pe an până la jumătatea secolului al XXI-lea, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Climate Change şi coordonat de glaciologul Lander Van Tricht, mai relatează AFP preluată de Agerpres.

Câteva grade Celsius ar putea face diferenţa între a conserva aproape jumătate dintre gheţarii din lume până în anul 2100 şi a conserva mai puţin de 10% dintre aceştia.

„Rezultatele noastre subliniază urgenţa unei politici climatologice ambiţioase”, afirmă autorii studiului.

Cercetătorii se concentrează în general asupra scăderii de masă şi a suprafeţei giganţilor de gheaţă la nivel mondial, însă Lander Van Tricht şi colegii lui au încercat să stabilească numărul gheţarilor individuali care s-ar putea topi în fiecare an pe parcursul acestui secol.

Turismul și cultura locală, afectate

Deşi topirea micilor gheţari are un impact mai scăzut asupra creşterii nivelului mării decât cea a marilor gheţari, dispariţia lor poate afecta considerabil turismul şi cultura locală, potrivit oamenilor de ştiinţă implicaţi în realizarea noului studiu.

„Dispariţia fiecărui gheţar individual poate avea repercusiuni locale importante, deşi contribuţia sa la creşterea nivelului apei este scăzută”, a spus Lander Van Tricht, specialist în glaciologie la Ecole Polytechnique Federale (ETH) din Zurich, în timpul unei conferinţe de presă.

„Dispariţia gheţarilor despre care vorbim în acest caz este mai mult decât o simplă preocupare ştiinţifică. Ea afectează cu adevărat inimile noastre”, a declarat Matthias Huss, coautor al studiului şi glaciolog la ETH, care a participat în 2019 la funeraliile simbolice ale gheţarului Pizol din Alpii Elveţieni.

Cercetătorii au examinat contururile a 211.490 de gheţari cu ajutorul unei baze de date satelitare globale pentru a stabili anul în care cei mai mulţi dintre ei vor dispărea, un concept pe care l-au denumit „vârful extincţiei gheţarilor”.

Cu ajutorul unor modele informatice care au evaluat mai multe scenarii de încălzire a climei de pe Terra, care variau de la o încălzire cu 1,5°C până la o încălzire cu 4°C în raport cu nivelurile preindustriale, ei au ajuns la concluzia că ritmul actual de pierdere a 1.000 de gheţari în fiecare an ar urma să crească în mod accelerat.

Fenomenul ar atinge un vârf de 2.000 de gheţari dispăruţi în anul 2041, chiar dacă încălzirea climei globale va fi limitată la 1,5°C, pragul pe care ţările lumii s-au angajat să îl respecte în Acordul de la Paris, pentru a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice, deşi ONU a avertizat că încălzirea planetei noastre ar urma să depăşească acest nivel în anii următori.

În acest ritm, doar 95.957 de gheţari vor mai rămâne pe planeta noastră până în anul 2100, reprezentând mai puţin de jumătate din numărul lor actual.

Cel mai rău scenariu

Potrivit proiecţiilor actuale ce indică faptul că temperaturile pe Terra vor creşte cu 2,7°C, aproximativ 3.000 de gheţari ar dispărea în fiecare an între anii 2040 şi 2060, au avertizat glaciologii.

Iar până în 2100, doar un gheţar din cinci, adică 43.852 de gheţari, ar supravieţui într-o lume în care temperatura medie globală va creşte cu 2,7°C în raport cu era preindustrială.

În cel mai rău scenariu, bazat pe o creştere a temperaturii cu 4°C, până la 4.000 de gheţari ar dispărea în fiecare an până la jumătatea anilor 2050. Şi doar 9% dintre gheţarii de pe Terra, adică un număr de 18.288, vor rezista până la sfârşitul secolului actual, indică studiul.

Momentul în care dispariţia gheţarilor va atinge punctul maxim variază în funcţie de regiune geografică, de mărimea lor şi de amplasamentul lor. În zonele în care gheţarii sunt în principal de talie mică, precum în Alpi şi în Anzii subtropicali, jumătate dintre ei ar putea să dispară în următoarele două decenii.

În regiunile din lume unde gheţarii sunt mai mari, precum în Groenlanda şi la periferia Antarcticii, vârful dispariţiei gheţarilor se va produce mai târziu pe parcursul acestui secol.

