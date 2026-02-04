„Este absolut devastator”. În adâncurile „Ghețarului Apocalipsei”, o misiune de cercetare fără precedent a eșuat chiar la final

O încercare îndrăzneață de a studia uriașul ghețar Thwaites din Antarctica, cunoscut și sub denumirea de „Ghețarul Apocalipsei”, s-a încheiat fără succes, chiar în ultima etapă a operațiunii, după ce instrumentele cercetătorilor s-au blocat în gheața groasă de 1.000 de metri.

O echipă de cercetători britanici și sud-coreeni încerca să își instaleze instrumentele sub ghețarul de mărimea statului american Florida, de unde urma să obțină date importante despre încălzirea oceanelor, care topește gheața din Antarctica într-un ritm alarmant.

Oamenii de știință se tem că dacă „Ghețarul Apocalipsei” va pierde prea multă gheață, ar putea duce la alunecarea în ocean a unei părți tot mai mari a calotei glaciare a Antarcticii de Vest. Topirea acesteia ar ridica nivelul apei din oceane cu câțiva metri, ceea ce ar inunda multe comunități de coastă din toată lumea.

Echipa formată din 10 oameni de știință, ingineri și ghizi a lucrat de mai bine de o săptămână pe ghețarul Thwaites. Ei au folosit un jet de apă fierbinte de 80 de grade Celsius pentru a fora prin gheață până la o adâncime de 1 kilometru. Apoi, au coborât instrumentele prin gaură pentru a studia apa de sub gheață.

„Ghețarul Apocalipsei” acoperă o suprafață aproximativ egală cu cea a statului american Florida. Foto: British Antarctic Survey

Timpul nu era de partea lor. Puțul cu un diametru de doar 30 de centimetri urma să înghețe la loc în 48 de ore dacă echipa nu continua să pompeze apă fierbinte prin el. În plus, condițiile meteo aveau să se înrăutățească.

Dacă cercetătorii nu își terminau treaba în câteva zile, elicopterele de pe vasul de cercetare Araon nu ar mai fi putut să îi transporte de pe ghețar înapoi pe navă, cu tot cu echipamentul lor greu, înainte ca vasul să plece din Antarctica, în jurul datei de 7 februarie.

Primele date obținute vreodată din apa de sub „Ghețarul Apocalipsei”

Când au coborât instrumentele științifice prin gaura forată, care urmau să rămână acolo pentru cel puțin 1 an, acestea s-au blocat când mai aveau doar câteva sute de metri până să ajungă în apa de sub ghețar.

Un proiect pregătit de aproape un deceniu s-a năruit chiar în ultima sa etapă. „Absolut devastator”, a descris situația Keith Makinson, oceanograf și inginer de foraj al British Antarctic Survey (BAS), pentru New York Times.

Până la urmă, misiunea a eșuat din cauza unei combinații de factori: gheața aproape impenetrabilă, condițiile de vreme extrem de dificile, echipamentul greu de manevrat... și lista continuă.

Instrumentele oamenilor de știință s-au blocat la trei sferturi din distanța totală până la apa de sub ghețar. Foto: British Antarctic Survey

Toate aceste probleme le-au consumat oamenilor de știință resursa cea mai prețioasă în orice misiune desfășurată într-un mediu polar necruțător: timpul. Pur și simplu, cercetătorii nu mai au timp să încerce din nou.

Totuși, echipa BAS nu pleacă fără să fi obținut nicio informație nouă. Datele preliminare pe care le-au colectat – primele date obținute vreodată de sub secțiunea principală a „Ghețarului Apocalipsei” – arată că apa de sub ghețar este „agitată și caldă”.

Cercetătorii mai au mult de studiat până când vor putea prezice cu certitudine perioada în care ghețarul Thwaites s-ar putea destrăma.

„Acesta nu este sfârșitul”, a spus Won Sang Lee, cercetătorul-șef al expediției. Noile date confirmă faptul că acesta este locul ce trebuie studiat, „indiferent de provocările care există”.

„A fost o luptă la fiecare pas”, a spus și oceanograful Peter Davis, despre dificultățile întâmpinate de echipa sa.

Misiunea cercetătorilor de la British Antarctic Survey a fost în pregătire încă din 2017. Foto: Korea Polar Research Institute

„Să ai așa o temperatură este o nebunie”

În apele din jurul ghețarului Thwaites, cercetătorii au înregistrat temperaturi de 1,1-1,3 grade Celsius – asemănător cu temperaturile pe care le-au descoperit în apa de sub ghețar.

„Temperatura este foarte ridicată în acest loc”, a spus Zheng. „Și totuși, este foarte departe de largul oceanului. Să ai așa o temperatură este o nebunie.”

Datele colectate de instrumentele ce s-au blocat în gheață ar fi urmat să fie transmise zilnic, prin satelit, înapoi înspre laboratoarele cercetătorilor.

„Realistic vorbind, orice s-a blocat acolo a înghețat”, a spus Makinson, după ce a realizat că instrumentele pe care le-au coborât prin gaura forată în gheață nu au ajuns la adâncimea la care se așteptau cercetătorii.

Cel mai probabil, la o anumită adâncime, pereții găurii au înghețat destul cât să nu mai permită lanțului gros cu care instrumentele erau transportate în interiorul ghețarului să mai coboare.

Topirea ghețarului Thwaites ar putea grăbi și topirea calotei glaciare a Atlanticii de Vest, ceea ce ar duce la o creștere a nivelului apei din oceane cu până la câțiva metri. Foto: Profimedia Images

Cercetătorii au încercat să spargă gheața trăgând înapoi lanțul, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a salva operațiunea.

Lee, cercetătorul-șef, a gândit acest proiect în urmă cu aproape un deceniu, în 2017. Au mai trecut ani de zile până când a putut forma o echipă de cercetători și până a obținut fondurile necesare.

În timpul primei încercări de a fora în ghețarul Thwaites, în 2022, oamenii de știință nici măcar nu au ajuns pe ghețar. Gheața formată pe mare nu le-a permis să se apropie destul de Thwaites încât elicopterele de pe nava Araon să îi poată transporta pe cercetători și instrumentele lor până pe ghețar.

„Am vrut să descopăr ceva unic, ceva ce nimeni altcineva nu poate face”, a spus Lee. Cu toate că sezonul acesta nu au reușit, cercetătorii din echipa lui Lee au învățat să nu se dea bătuți. „Dacă pierzi avântul, apoi va fi foarte greu să revii în cursă.”

