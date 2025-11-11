Live TV

A avut loc cea mai puternică erupție solară din 2025, care a dus la perturbări radio pe Pământ. Risc de furtună geomagnetică severă

eruptie solara

Soarele a erupt într-un mod spectaculos în dimineața zilei de 11 noiembrie, declanșând o explozie solară majoră de clasa X5.1, cea mai puternică din 2025 de până acum și cea mai intensă din octombrie 2024, potrivit Space.com.

Erupția a atins punctul culminant la ora 10:00 GMT (12:00, ora României) de la pata solară AR4274, care a fost plină de activitate în ultimele zile. Explozia a declanșat pene puternice de curent radio (de nivel R3) în Africa și Europa, perturbând comunicațiile radio de înaltă frecvență pe partea luminată de soare a Pământului.

Această explozie este cea mai recentă dintr-o serie de erupții intense de la AR4274, care a produs și o erupție de magnitudine X1,7 pe 9 noiembrie și una de magnitudine X1,2 pe 10 noiembrie.

Aceste erupții au fost însoțite de ejecții de masă coronală (CME) care s-ar putea combina și afecta Pământul peste noapte, declanșând posibil condiții de furtună geomagnetică puternică (G3) și aurore extinse, potrivit Centrului de Predicție Meteorologică Spațială al NOAA.

CME lansată astăzi s-ar putea alătura, de asemenea, petrecerii, în timp ce se deplasează cu o viteză de 7,1 milioane de mile pe oră spre Pământ. NOAA prezice că CME ar putea afecta Pământul în jurul prânzului, pe 12 noiembrie. Odată cu adăugarea acestei a treia CME, este posibil să experimentăm condiții de furtună geomagnetică severă (G4).

Erupțiile solare sunt clasificate în funcție de intensitate în cinci clase: A, B, C, M și X, fiecare treaptă reprezentând o creștere de zece ori a energiei produse. Erupțiile solare de clasa X sunt cele mai puternice, iar numărul care urmează după X descrie intensitatea erupției. Având o intensitate de X5,1, această ultimă erupție se situează spre vârful scalei.

Erupția a trimis un val de raze X și radiații ultraviolete extreme spre Pământ, ionizând atmosfera superioară și provocând o degradare pe scară largă a semnalului radio. Au fost înregistrate pene puternice de curent radio (R3) deasupra Africii și Europei.

Această regiune activă a devenit unul dintre cei mai prolifici producători de explozii solare din Ciclul Solar 25, marcând un vârf intens într-o săptămână deja extraordinară pentru activitatea solară.

Se preconizează că CME, emisă în această dimineață în timpul erupției solare X5.1, va ajunge pe Pământ pe 12 noiembrie. Potrivit NOAA, CME ar putea declanșa condiții de furtună geomagnetică severă (G4) pe 12 noiembrie.

O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile

