Experții ESA se pregătesc pentru o furtună geomagnetică de amploare. Cum ar putea fi afectat Pământul: „Nu există soluții bune"

Data publicării:
explozie solara
Foto: Profimedia Images

O furtună geomagnetică solară catastrofală va lovi Pământul. Experții de la Agenția Spațială Europeană (ESA) spun că un astfel de eveniment s-ar putea produce pe planeta noastră într-un viitor apropiat și niciun satelit nu va supraviețui.

În plus, în toată lumea vor fi perturbări ale rețelelor electrice, comunicațiilor, sistemelor radar și GPS. Un studiu arată că numai în Statele Unite vor fi pagube estimate de 2.600 de miliarde de dolari.

Există posibilitatea crescută pentru a se produce o asemenea furtună geomagnetică. De-a lungul timpului au existat furtuni geomaretice deosebit de importante. Pe la jumătatea secolului trecut, chiar a produs căderea alimentării cu electricitate pe Casa de Est a Statelor Unite. Deci pot să fie consecințe destul de grave. Inginerii știu să găsească soluții înainte să apară”, a explicat profesorul Cristian Roman, de la revista Știință&Tehnică, pentru Digi24.

Europa a efectuat cea mai extremă simulare a vremii spațiale de până acum - un scenariu atât de grav încât nicio navă spațială nu a rămas nevătămată în timpul exercițiului.

Agenția Spațială Europeană (ESA) a organizat exercițiul la centrul său de control al misiunii din Darmstadt, Germania, pentru a testa modul în care sateliții și echipele sale operaționale ar reacționa la o superfurtună solară care ar rivaliza cu evenimentul Carrington din 1859 - cea mai puternică furtună geomagnetică înregistrată vreodată, capabilă să provoace perturbări electronice severe.

Simularea a fost concepută pentru a testa operațiunile navelor spațiale și pregătirea pentru vremea spațială înainte de viitoarea misiune Sentinel-1D, care va fi lansată luna aceasta.

„În cazul în care un astfel de eveniment s-ar produce, nu există soluții bune. Scopul ar fi menținerea siguranței satelitului și limitarea pagubelor pe cât posibil”, a declarat Thomas Ormston, director adjunct al operațiunilor navelor spațiale pentru Sentinel-1D, într-un comunicat al ESA.

Furtuna solară din mai 2024 a fost cea mai intensă din ultimii 35 de ani

