O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile

O furtună geomagnetică i-a surprins pe specialiști peste noapte, pentru că materialele provenite din erupțiile solare recente au ajuns pe Pământ mai devreme decât se așteptau, atingând pentru scurt timp niveluri puternice (G3), transmite publicația Space.com.

Acum, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din SUA a emis o avertizare de furtună geomagnetică de nivel G3, în timp ce Pământul se pregătește pentru un impact suplimentar provenit de la multiple ejecții de masă coronală (CME) lansate în succesiune rapidă din regiunea petelor solare AR4274.

Furtuna care a avut loc peste noapte a fost probabil declanșată de o sosire rapidă a unei CME, combinată cu efectele persistente ale unui curent de vânt solar de mare viteză, potrivit Centrului de Predicție a Vremii Spațiale (SWPC) al NOAA. Rezultatul a fost o explozie puternică de activitate aurorală, cu observații raportate în Europa, Canada și nordul SUA.

Însă mai multe furtuni solare sunt încă pe drum, cea mai mare fiind lăsată pentru final. Erupția solară M7.4 de pe 5 noiembrie a eliberat, de asemenea, o CME care a călătorit între 1.100 și 1.400 km/s și e de așteptat să ajungă pe Pământ mai târziu pe 6 noiembrie sau la începutul zilei de 7 noiembrie, potrivit SWPC al NOAA. Această ejecție de masă coronală care se apropie, combinată cu un flux rapid de vânt solar de la o gaură coronală din apropiere, ar putea declanșa o altă rundă de furtuni geomagnetice puternice în următoarele 24 până la 48 de ore, notează sursa citată.

Ce înseamnă acest lucru?

O furtună geomagnetică puternică (G3) indică faptul că câmpul magnetic al Pământului este puternic perturbat de activitatea solară. Aceste furtuni pot cauza probleme intermitente de navigație prin satelit și întreruperi ale semnalelor radio de înaltă frecvență, precum și corecții de tensiune în sistemele energetice, în special la latitudini mari.

Furtunile geomagnetice puternice pot declanșa, de asemenea, aurore strălucitoare și dinamice, uneori mult mai departe, spre latitudinile medii, decât în ​​mod normal. Dacă vă aflați în Canada, nordul Europei și nordul Statelor Unite, asigurați-vă că sunteți cu ochii pe cer în seara asta, pentru că v-ar putea aștepta o surpriză.

Fizicianul meteorologic spațial Tamitha Skov a descris prognoza actuală ca fiind „visul oricărui fotograf de aurore, începând de acum și durând cel puțin până în weekend”, adăugând că nivelurile furtunilor de la G3 la G4 sunt posibile până vineri, pentru că mai multe CME interacționează cu câmpul magnetic al Pământului.

Regiunea petelor solare AR4274 rămâne mare și complexă din punct de vedere magnetic și continuă să se rotească pentru a se orienta spre Pământ, ceea ce înseamnă că ar putea urma și alte „artificii” solare în zilele următoare.

