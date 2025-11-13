O puternică furtună geomagnetică a luminat cerul în mare parte din SUA marți seara și miercuri dimineața, oferind oamenilor din zeci de state o șansă rară de a vedea aurora boreală.

Aurora boreală, cunoscută în mod obișnuit sub numele de aurora nordică, a fost semnalată în mai mult de o duzină de state, de la New York la statul Washington, Texas, Oklahoma și Tennessee.

Fotografii cu cerul strălucitor și colorat au apărut și pe rețelele de socializare din Nevada, Massachusetts, Georgia, Alabama, Montana, Alaska, Wyoming, California, Louisiana, New Mexico, Florida, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Nebraska, Iowa, Idaho, Dakota de Sud și multe altele.

Aurora boreală apare atunci când particule solare încărcate de la soare se ciocnesc și interacționează cu gazele din atmosfera superioară a Pământului.

Centrul de Prognoză Meteorologică Spațială (SWPC) al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (Noaa) a emis o alertă de furtună geomagnetică severă G4 pentru 11 și 12 noiembrie, a doua cea mai mare clasificare pe scara sa, după ce ejecții coronale masive (CME) s-au propagat rapid din soare.

Aurora boreală SUA. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Într-o postare video marți seara târziu, Shawn Dahl, meteorolog la SWPC din Boulder, Colorado, a declarat că se produce „o activitate intensă de furtuni geomagnetice” și că două sau trei CME anticipate au ajuns deja pe Pământ și „au avut un impact destul de puternic”, „atingând deja condiții de nivel sever G4”.

Dahl a spus că cele două CME au fost „mult mai puternice decât ne-am așteptat”.

Ulterior, într-o actualizare video miercuri dimineață, Dahl a spus că cele două CME care au ajuns deja pe Pământ au avut o intensitate magnetică „de opt ori mai puternică decât cea normală” și a spus că condițiile sunt „favorabile în acest moment pentru continuarea activității”.

