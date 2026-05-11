Live TV

Înmatriculările de mașini electrice au crescut cu 26% în aprilie. Românii au cumpărat mai puține automobile pe benzină și motorină

Data publicării:
masini in showroom
Foto: GettyImages

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut, în România, cu 2,7% în luna aprilie a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% şi o cotă de piaţă de 68%, arată datele preliminarii ale Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile.

Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 62%, urmat de Clasa C - cu o cotă de 19,4% şi Clasa B - cu 12,1%.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna aprilie a acestui an, faţă de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 15,3%, până la o pondere de 20%, iar motorizările pe motorină consemnează o diminuare de 43,3%, la 4,9%. De asemenea, autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid raportează o scădere de 0,1% şi au ajuns la o pondere de 27,7% din totalul pieţei de autoturisme, potrivit datelor APIA citate de Agerpres.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV şi PHEV), precum şi cele mild-hibrid şi full hibrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) deţin, în luna aprilie a anului 2026, o cotă de piaţă de 68%, fiind cel mai important segment de pe piaţa românească, care depăşeşte cota deţinută de motorizările pe benzină şi motorină.

În această marjă, autoturismele full electrice deţin o cotă de 6,3% din piaţă, în timp ce autoturismele plug-in hibrid au marcat o cotă 9,8%, în creştere de la 5,3%, în aprilie 2025.

În anul 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y - cu 426 de unităţi şi o creştere de 284%, de la un an la altul, BYD Dolphin Surf (324 de unităţi) şi Dacia Spring (239).

Totodată, pe segmentul autoturismelor plug-in, primele locuri sunt ocupate, în ordine, de BYD Seal U - cu 321 de unităţi, Chery Tiggo 8 - cu 183 de unităţi si Volkswagen Tiguan (171).

Conform datelor citate, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în 2026, Toyota Corolla - cu 1.444 de unităţi şi o creştere de 45% faţă de anul precedent, urmată de Dacia Bigster - cu 975 de unităţi şi Toyota Yaris Cross (868).

În acelaşi timp, la categoria autoturismelor mild hybrid conduce Dacia Duster - cu 920 de unităţi şi o scădere de 60%, apoi Skoda Octavia - cu 518 de unităţi şi Suzuki Vitara Cami (473).

Vehiculele comerciale uşoare şi minibus înregistrează, în aprilie 2026, o creştere uşoară (+0,1%), comparativ cu aprilie 2025, din care vehiculele comerciale uşoare fără minibus, un salt de 12,5%. Pe de altă parte, vehiculele comerciale uşoare electrice au atins, în primele patru luni ale anului 2026, un volum de 143 de unităţi, faţă de 281 de exemplare, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

La vehiculele comerciale grele şi autobuze se înregistrează o scădere 0,1%, segment în care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele un recul de 0,3%.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
Hungary Election
3
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
5
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masini in parcare
Șoferii cu mașini hibride nu mai pot parca gratuit în București, începând de astăzi. Și jurnaliștii își pierd facilitățile
Mașinile hibride pierd gratuitatea la parcare. Foto Getty Images
De când nu mai este gratuită parcarea pentru mașinile hibride în București. Cine rămâne scutit de plată în 2026
masina electrica la incarcat
Vânzările de automobile electrice au explodat pe principalele pieţe UE pe fondul scumpirii carburantului. Ce se întâmplă în România
mașini electrice într-o fabrică din China
Al doilea „șoc chinez”: valul de produse de înaltă tehnologie care va schimba lumea. Industria Europei riscă să „dispară peste noapte”
Mașină electrică la încărcare
Înmatriculările de mașini electrice au crescut puternic în Germania, pe fondul crizei carburanților
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele...
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski vine la București pentru Summit-ul B9. Olena...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
Vladimir Putin si Gerhard Schroder
Diviziune la Berlin. Putin testează Germania cu propunerea toxică de...
Ultimele știri
„Ar fi cel mai mare coșmar”. Întâlnirea Donald Trump - Xi Jinping stârnește preocupări în rândul puterilor mijlocii. De ce se tem
Tanczos Barna, despre cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii: Plata la timp a subvențiilor pentru fermieri
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și Erevan: premierul armean nu mai merge la UAE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Selectează Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul...
Fanatik.ro
Ce pensie are românul celebru care a câștigat Cupa Campionilor și Supercupa Europei: ”Mi-e rușine”
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu...
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...