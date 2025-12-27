Fostul pilot de raliuri Titi Aur, expert în conducerea defensivă, a explicat sâmbătă, la Digi24, că, cel mai probabil, cauza carambolului de vineri de pe Drumul Expres Pitești - Craiova, unde au fost implicate 12 mașini și 32 de persoane, este ceea ce se numește „efectul de turmă”, despre care, din păcate, nu se învață la școala de șoferi. „Suntem tentați să ne luăm unul după altul, în sensul că mergem cu viteză din ce în ce mai mare și din ce în ce mai aproape unul de celălalt, pentru că avem senzația că se poate”, a explicat Aur, care a subliniat că există o regulă simplă pentru a menține distanța sigură față de mașina din față: jumătate din viteza de deplasare, în metri. De exemplu, dacă viteza de deplasare este 120 de kilometri pe oră, distanța minimă este de 60 de metri.

„Aproape cu siguranță vorbim în această situație despre efectul de turmă. Ce înseamnă efectul de turmă care, din păcate, nu se predă, se vorbește despre acest lucru doar la cursurile de conducere defensivă, nu și la școala de șoferi, nu și în sistemul de pregătire normal al șoferilor. Ce înseamnă acest efect de turmă? Înseamnă că atunci când ne deplasăm, în mod special pe autostradă, dar nu numai, dar aici este cel mai posibil, cel mai probabil, să se întâmple, suntem tentați să ne luăm unul după altul, în sensul că mergem cu viteză din ce în ce mai mare și din ce în ce mai aproape unul de celălalt, pentru că avem senzația că se poate. Adică dacă cel de lângă mine merge mai tare, dacă cel de lângă mine merge mai aproape față de cel din față față decât aș simți eu în condiții normale, de ce să nu merg și eu? Și atunci se ajunge ca o coloană întreagă să meargă, să se deplaseze cu viteză mai mare și mai aproape unu față de altul”, a explicat Titi Aur.

Expertul în conducere defensivă subliniat și care este este regula de menținere a unei distanțe sigure față de mașina din față,

„De cele mai multe ori ajungem liniștiți acasă, dar dacă una din mașini a frânat mai mult un pic, nu mai vorbim dacă a oprit, de obicei n-are de ce să oprească pe autostradă sau pe drum expres, dar o frânare un pic mai violentă, pentru că e ceva, că i s-a părut la unu, că i s-a făcut rău, că a crezut el că trebuie să frâneze, din momentul ăla pleacă tot lanțul de frânări din ce în ce mai violente, fiind mai aproape unul față de altul. Oricum, românii nu știu să păstreze distanța, care ar trebui să fie de jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. [...] Cum e drumul expres ai: 120km/h, viteza cu care trebuie să mergi, [...] deci ar trebui să fii la minimum 60 de metri față de mașina din față.”

Regula șvaițerului

Titi Aur a mai explicat că, în cazul accidentelor de circulație, rar se întâmplă să fie o singură cauză.

„Când vorbim de accidente, în accidentologie, în general, acum vorbim de accidentele de circulație, se mai vorbește despre regula șvaițerului. Ce înseamnă regula șvaițerului? Mai rar se întâmplă accidentul dintr-un singur motiv. De obicei sunt coroborate mai multe motive. Acest lucru este foarte posibil ca cel din față, primul din această coloană, practic să fi fost orbit de soare, să i se fi părut că e un obstacol în față, a frânat, a redus mai mult decât ar trebui, coroborat, cum spuneam, și cu efectul de turmă, când toți mergeau mai tare și mai aproape unu față de altul a plecat practic lanțul de lovituri”.

Titi Aur a criticat șoferii români, care nu respectă regulile de conducere defensivă.

„Există doar această inconștiență, că nu știu cum să-i spun, că eu, dacă sunt pe autostradă, trebuie să merg cu 130, ca să nu spun că unii vor cu 180 sau mulți vor cu viteză mai mare de 130 pe drumul expres, pentru că pe drumul expres trebuie să merg cu 120. Nu asta este viteza maximă cu care poți să mergi, dar trebuie să adaptez de fiecare dată viteza la condițiile de drum, deși pare așa o exprimare din asta de lemn. Da, dacă vreau să fiu în viață, dacă vreau să nu-mi stric sărbătorile”.

Fostul pilot de raliuri a precizat că un motiv pentru care accidentul de vineri nu s-a soldat decât cu trei răniți este faptul că mașinile moderne au sisteme care ne protejează,

„Beneficiem de mașini foarte bune, de mașini care ne protejează, de mașini care amortizează șocuri, care au airbag-uri, care au centuri, că dacă acest lucru s-ar fi întâmplat cu Dacii 1300 ori cu ARO, ar fi fost victime nenumărate. Dacă ar fi fost, să zic, mașini fără sisteme pasive de siguranță care ne protejează și de asta numărul de victime nu este atât de mare în ziua de astăzi, de asta scade numărul de morți și numărul de răniți grav. Nu pentru că suntem noi mai civilizați, nu pentru că noi conduce mai bine, ci pentru că mașina mașina modernă ne protejează mult mai mult în caz de impact. Dar avem ce face când nu avem vizibilitate, când simt că e aderența mică, când este aglomerat: merg mai încet. Trebuie să știu cum să respect, cum să merg, cum să respect distanța”, a mai explicat Aur.

El a subliniat din nou nevoie de a păstrat corect distanța față de mașinile din trafic.

„Aproape niciun șofer din România nu vrea să accepte că, pentru a fi în siguranță, trebuie, pe autostradă, la 130km/h, să ai cel mai aproape față de cel din față 65m. Ei, dacă mergi la 65m față de cel din față, vin cei din spate și te blițuie să te dai că nu se poate, că tu ești fraierul care nu știi, că știu ei că sunt șmecheri. Dacă mai sunt și proprietarii unor mașini de astea care nu suportă să aibă pe cineva în față, atunci apare acea tensiune permanentă, se împing unii pe alții și cum spuneam, de cele mai multe ori nu se întâmplă nimic, dar când se întâmplă, apar aceste accidente în lanț”, a declarat Titi Aur.

