VIDEO Performanţă fabuloasă. Transfăgărăşanul, străbătut în 40 de minute

Performanţă fabuloasă pe Transfăgărăşan. Triplul campion de raliuri al Angliei, Mark Higgins, a stabilit un nou record de viteză pe cel mai spectaculos drum de munte din lume, aşa cum a fost numit Transfăgărăşanul la o celebră emisiune auto din Marea Britanie.

Startul a fost la Cârțisoara, iar sosirea pe barajul de la Vidraru. La volanul unui Subaru de 600 de cai putere, britanicul a parcurs 84,34 kilometri pe Transfăgărășan în 40 minute, 58 secunde și 8 zecimi. Altfel spus, a condus cu o viteză medie de 122,7 kilometri/oră.

Mark Higgins: Este un drum incredibil. Am condus 84 de kilometri cu de toate. Am pilotat prin toată lumea, iar acest drum are ceva din toate. Provocarea a fost vremea. Au fost porțiuni unde nu vedeai la 20 metri și zone total diferite. Am avut vânt, ploaie, am avut de toate în trei zile.

Condiţiile meteo au făcut şi mai dificilă tentativa de record mondial. Până la urmă, britanicul a reuşit. Şi, graţie lui, Transfăgărăşanul va fi promovat, din nou, în toată lumea.

Marco Tempestini: Cred că este o chestie foarte interesantă pentru munte și pentru numele Transfăgărășan. După acest record și filmul care va ieși foarte multă lume va ști de zonele noastre.

Veteranul Marco Tempestini, campionul mondial de juniori Simone Tempestini și campionul național en-titre Bogdan Marișca au parcurs traseul înaintea britanicului, pentru a-l informa despre starea drumului.

