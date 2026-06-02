Live TV

Video Circulația pe Transfăgărăşan ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie

Data publicării:
Transfagarasan
Sursa foto: Profimedia Images

Circulaţia rutieră pe Drumul Naţional 7C - Transfăgărăşan, sectorul cuprins între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie, a anunţat, marţi, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, Robert Elekes.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Pentru a putea redeschide traficul pe Transfăgărăşan, drumarii continuă deszăpezirea şoselei.

„Mult a fost, puţin a mai rămas! Continuăm cu toate forţele deszăpezirea de pe Transfăgărăşan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiţii de siguranţă”, este mesajul publicat de DRDP Braşov pe pagina de Facebook.

Traficul pe Transfăgărăşan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului foarte mare de zăpadă.

Până la redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 7C - Transfăgărăşan, turiştii pot parcurge distanţa dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac din Munţii Făgăraş cu telecabina.

La peste 2.000 de metri altitudine, în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, se mai pot observa doar petice de zăpadă, potrivit meteorologilor.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
5
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Digi Sport
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mai mulți ursi așteapta pe marginea drumului national 2D in apropierea localitatii Ojdula din județul Covasna sa primesca mancare de la oamenii din masini, 18 aprilie 2026. urs pe sosea
Turistul bulgar mușcat de un urs pe Transfăgărăşan a fost amendat de jandarmi pentru că a hrănit animalul
deszapezire
Misiune dificilă pe Transfăgărășan: Drumarii se luptă cu zăpadă de 5 metri și bolovani. Când ar putea fi deschis circulației
634944698_1393373759499322_6736299261073095777_n
Lucrările de la barajul Vidraru închid circulația pe Transfăgărășan. Programul restricțiilor de trafic
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
Verificări ale Poliţiei, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan
ninsoare si utilaje de deszapezire pe transalpina
Antreprenorii de pe Transalpina, gata să deszăpezească drumul pe cont propriu: „Avem utilaje și voință”. Reacția CNAIR
Recomandările redacţiei
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a șefului Armatei la acuzațiile DNA: „Nu pot să nu...
vehicule lynx
Rheinmetall anunță că a semnat contracte de 5,7 miliarde euro cu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la...
Ultimele știri
Trump semnează ordinul mult aşteptat privind inteligenţa artificială, marcând o schimbare de strategie la Casa Albă
Richard Gere îl consideră pe Donald Trump „un maniac”: „Trăim cel mai sumbru moment pe care l-am cunoscut vreodată pe planetă”
Rubio acuză Cuba că „sponsorizează terorismul” şi că găzduieşte instalaţii de spionaj ruse şi chineze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în costum de baie în Mallorca, în vacanță de ziua ei. A împlinit 45 de ani și e mai în formă și...
Cancan
ULTIMELE cuvinte rostite de polițistul Ciprian Verdeș, înainte să fie ucis de propriul său fiu 😲
Fanatik.ro
Proiectul privind modificările Legii Sportului, în aer! Totul depinde de decizia celor de la PSD
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au depus memorii! Anunţul patronului...
Adevărul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la...
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
"Tocmai s-a născut o stea, nu?". John Travolta, mândru până la cer de fiica Ella, care joacă în primul film...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui