Circulaţia rutieră pe Drumul Naţional 7C - Transfăgărăşan, sectorul cuprins între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie, a anunţat, marţi, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, Robert Elekes.

Pentru a putea redeschide traficul pe Transfăgărăşan, drumarii continuă deszăpezirea şoselei.

„Mult a fost, puţin a mai rămas! Continuăm cu toate forţele deszăpezirea de pe Transfăgărăşan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiţii de siguranţă”, este mesajul publicat de DRDP Braşov pe pagina de Facebook.

Traficul pe Transfăgărăşan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului foarte mare de zăpadă.

Până la redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 7C - Transfăgărăşan, turiştii pot parcurge distanţa dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac din Munţii Făgăraş cu telecabina.

La peste 2.000 de metri altitudine, în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, se mai pot observa doar petice de zăpadă, potrivit meteorologilor.

