Live TV

Lucrările de la barajul Vidraru închid circulația pe Transfăgărășan. Programul restricțiilor de trafic

Data actualizării: Data publicării:
634944698_1393373759499322_6736299261073095777_n
Transfăgărășan Foto: CNAIR

Traficul rutier pe DN 7C - Transfăgărăşan va fi închis, în anumite intervale orare, începând de marţi, în zona barajului Vidraru, întrucât au loc lucrări de retehnologizare a lacului de acumulare, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Circulaţia rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărăşan (DN 7C), în zona barajului Vidraru. Începând de marţi, 17.02.2026, circulaţia rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărăşan (DN7C), pe sectorul cuprins între km 61+500 şi km 61+750, în vederea executării lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru”, a arătat CNAIR, luni.

Restricţiile vor fi impuse de luni până joi, în intervalele orare 08:00-11:00 şi 13:00-18:00, precum şi vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 08:00-11:00.

„Este interzisă staţionarea autovehiculelor în zona versantului pentru a preveni producerea unor accidente generate de eventuale căderi de pietre de pe acesta. De asemenea, staţionarea autovehiculelor în condiţii de siguranţă se va putea realiza în zona km 56+600. Pe durata restricţiilor, participanţii la trafic sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporară precum şi indicaţiile personalului din teren”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Tensiuni în Parlament între ministrul Energiei și USR pe tema crizei apei din Curtea de Argeș: Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la Curtea de Argeș: zeci de mii de oameni, fără apă potabilă de patru luni
probleme pod peste dunare
Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care autoritățile au impus restricții de viteză: „Ce mai putem să zicem?!”
drum expres
12 oferte pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret. Pistol: „Interes masiv pentru acest drum strategic”
camera-de-viteza radar
Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere care vor fi montate pe șosele. Care este termenul de implementare
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Deciziile Coaliției, după o ședință de patru ore. Cine scapă de...
trump
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului...
© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026
Zelenski se așteaptă ca Rusia să lanseze un atac masiv asupra Ucrainei
dragos pislaru adrian caciu
Schimb de replici Pîslaru - Câciu pe banii PNRR: „Fie ești habarnist...
Ultimele știri
Marco Rubio, mesaj pro-Viktor Orban, la Budapesta. Realegerea lui condiţionează intrarea într-o „epocă de aur” a relaţiilor cu SUA
Copii de 8 ani, exploatați într-o fabrică din Italia. Cei mici mergeau la muncă, alături de părinții lor. Cine era implicat în afacere
Warner Bros. Discovery reia discuţiile cu Paramount Skydance, după o nouă ofertă de preluare prezentată la 10 februarie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Orașul din România unde apare o arenă de lux! Peste 20 de milioane de euro pentru un OZN: ”O minunăție!”
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo
Adevărul
Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în...
Pro FM
Lady Gaga, apariție surpriză la Super Bowl 2026. „Wow! Ce moment! Bad Bunny a convins-o să cânte și să...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
PSD anunță bani mai mulți la pensie și anularea CASS. „Altfel plecăm de la guvernare”. Când se va întâmpla?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online