Lucrările de la barajul Vidraru închid circulația pe Transfăgărășan. Programul restricțiilor de trafic

Traficul rutier pe DN 7C - Transfăgărăşan va fi închis, în anumite intervale orare, începând de marţi, în zona barajului Vidraru, întrucât au loc lucrări de retehnologizare a lacului de acumulare, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Circulaţia rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărăşan (DN 7C), în zona barajului Vidraru. Începând de marţi, 17.02.2026, circulaţia rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărăşan (DN7C), pe sectorul cuprins între km 61+500 şi km 61+750, în vederea executării lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru”, a arătat CNAIR, luni.

Restricţiile vor fi impuse de luni până joi, în intervalele orare 08:00-11:00 şi 13:00-18:00, precum şi vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 08:00-11:00.

„Este interzisă staţionarea autovehiculelor în zona versantului pentru a preveni producerea unor accidente generate de eventuale căderi de pietre de pe acesta. De asemenea, staţionarea autovehiculelor în condiţii de siguranţă se va putea realiza în zona km 56+600. Pe durata restricţiilor, participanţii la trafic sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporară precum şi indicaţiile personalului din teren”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

