Cercetător: Prima întâlnire cu extratereștrii va fi „zgomotoasă”, dar nu va semăna deloc cu filmele SF

Timp de zeci de ani, scriitorii și scenariștii de science fiction au încercat tot posibilul să ne pregătească pentru un eventual contact cu extratereștrii. Eforturile lor sunt dominate de mai multe clișee recurente. Dar realitatea s-ar putea să fie cu totul diferită.

În cărțile și filmele SF există invazia unei specii războinice, există specia extrem de evoluată care încearcă să comunice cu specia noastră primitivă, există extratereștrii binevoitori care vin să ne salveze de noi înșine și există speciile care îi supun pe oameni unor examene medicale bizare.

Dar este foarte puțin probabil ca aceste exemple să reprezinte primul contact cu o specie de pe altă planetă, conform noilor gândiri și cercetări. Nu doar pentru că ar putea fi total nerealiste, ci și din cauza a ceea ce ar putea motiva o altă specie să ne contacteze și a modului în care acest lucru modifică semnalul observațional pe care îl folosesc pentru a-și anunța prezența, relatează Science Alert.

Un nou articol de cercetare intitulat „Ipoteza escatiană” de David Kipping va apărea în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Kipping este bine cunoscut în cercurile spațiale deoarece este directorul Laboratorului Cool Worlds de la Universitatea Columbia. De asemenea, el găzduiește un canal popular pe YouTube, numit Cool Worlds, care se concentrează pe exoplanete cu orbite largi, dar abordează și semnăturile tehnice și inteligențele extraterestre (ETI).

În noua lucrare, Kipping explică faptul că prima detectare a unui obiect astrofizic nu este de obicei reprezentativă pentru tipul general.

În schimb, tindem mai întâi să detectăm lucruri cu semnături observaționale mari, datorită metodelor noastre de detectare. Istoria detectării exoplanetelor ilustrează fenomenul. Primele exoplanete au fost descoperite la începutul anilor 1990, orbitând în jurul pulsarilor. Dar acum știm că acestea nu erau reprezentative.

În Arhiva de Exoplanete a NASA, care conține peste 6.000 de exoplanete, mai puțin de 10 au fost găsite în jurul pulsarilor. Acestea au fost detectate deoarece pulsarii sunt ca niște faruri cosmice sincronizate perfect, iar exoplanetele care orbitează în jurul lor au modificat considerabil această sincronizare perfectă. Nu a avut nicio legătură cu cât de numeroase sunt aceste tipuri de planete.

Același lucru este valabil și pentru stelele pe care le putem vedea cu ochiul liber.

În funcție de circumstanțe, putem vedea aproximativ 2.500 de stele pe cerul nopții. Aproximativ o treime dintre ele sunt stele gigantice evoluate. Dar nici pe departe o treime din toate stelele sunt gigantice evoluate, le vedem pe acestea pentru că semnalul lor observațional este foarte puternic.

Faptul că le vedem cu ochiul liber le face să iasă în evidență, în timp ce cel mai apropiat vecin al nostru este invizibil pentru că este o pitică roșie, un tip de stea des întâlnit în spațiul cosmic.

„Dacă istoria este un ghid, atunci poate că primele semnături ale inteligenței extraterestre vor fi, de asemenea, exemple extrem de atipice, „zgomotoase”, ale clasei lor mai largi”, scrie el.

Kipping indică supernovele ca o analogie. Sunt extraordinar de strălucitoare și ușor de observat pentru că sunt aproape de moarte.

„Motivați de acest lucru, propunem ipoteza escatiană: prima detectare confirmată a unei civilizații tehnologice extraterestre este cel mai probabil să fie un exemplu atipic, unul neobișnuit de «zgomotos» (adică, producând o semnătură tehnică anormal de puternică) și, probabil, într-o fază tranzitorie, instabilă sau chiar terminală”, a spus el.

Escatian provine din cuvântul escatologie. Este partea religiilor lumii care este asociată cu moartea și judecata, precum și cu sfârșitul umanității.

Semnalele puternice din Ipoteza Escatiană ar putea fi un produs secundar al unei civilizații în declin. Unii oameni de știință au propus teoria că civilizația umană devine instabilă din cauza schimbărilor climatice și că încălzirea climatică și conținutul său tot mai mare de carbon, precum și alți poluanți chimici, ar putea fi văzute de către ETI ca semnătura tehnică puternică a unei civilizații în declin.

Sau semnalele din ipoteză ar putea fi un strigăt de ajutor intenționat și inconfundabil.

Într-un clip de pe YouTube, Kipping se întreabă dacă faimosul semnal Wow! din 1977 ar fi putut fi strigătul de ajutor foarte puternic al unei civilizații care se apropia de propriul escaton.

Ipoteza escatiană are ramificații asupra modului în care căutăm și înțelegem lucrurile din cosmos, în special semnăturile tehnice. Cel mai probabil vom detecta semnale puternice care nu sunt reprezentative pentru populația de ETI, dacă există așa ceva.

„În termeni practici, ipoteza escatiană sugerează că studiile cu câmp larg și cadență ridicată, optimizate pentru fenomene tranzitorii generice, ar putea oferi cea mai bună șansă de a detecta astfel de civilizații zgomotoase și de scurtă durată”, scrie Kipping.

Kipping spune că ajungem în punctul în care cerul este sub supraveghere continuă. Observatoare precum Vera Rubin și Sloan Digital Sky Survey urmăresc cerul continuu pentru a detecta schimbări.

Acest lucru crește șansele pentru detectarea semnalului atipic care va fi cel mai probabil prima noastră detectare a unui ETI.

„În loc să vizeze semnături tehnice definite în mod restrâns, strategiile de căutare escatiană ar prioritiza în schimb fenomenele tranzitorii largi, anormale - în flux, spectru sau mișcare aparentă - ale căror luminozități și scări de timp sunt dificil de reconciliat cu fenomenele astrofizice cunoscute”, scrie Kipping. „Astfel, eforturile de detectare a anomaliilor ar oferi o cale de urmat”, conchide el.

Există o multitudine de motive pentru care prima întâlnire a umanității cu o altă civilizație nu va fi sub forma unor nave de invazie gigantice care plutesc deasupra orașelor noastre, a unor ființe evoluate binevoitoare care vin să ne salveze sau a unor sonde anale excentrice din vreun loc întunecat al cosmosului. Acestea sunt idei de science-fiction.

În schimb, va fi probabil un semnal foarte puternic, foarte atipic, din altă parte a cosmosului.

„Istoria descoperirilor astronomice arată că multe dintre fenomenele mai ușor de detectat, în special cele care au fost detectate pentru prima dată, nu sunt membri tipici ai clasei lor mai largi, ci mai degrabă cazuri rare, extreme, cu semnături observaționale disproporționat de mari”, scrie Kipping.

