China a lansat primii 12 dintr-o constelație de 2.800 de sateliți. Ce vrea Beijingul să facă cu ei

China a lansat un prim grup de sateliţi din cadrul unui proiect ce vizează amplasarea pe orbită a unei constelaţii de supercomputere pentru inteligenţa artificială (AI), transmit Live Science și Agerpres.



Cei 12 sateliţi reprezintă prima tranşă care ajunge pe orbită din totalul de 2.800 de sateliţi ai constelaţiei „Three-Body Computing Constellation” construite de companiile ADA Space şi Zhejiang Lab. Această structură de sateliţi va avea capacitatea de a procesa datele în mod direct în spaţiul cosmic.



Sateliţii, ce au fost lansaţi la 14 mai cu o rachetă Long March 2D de la Centrul de lansare a sateliţilor Jiuquan, fac parte dintr-un proiect de reducere a dependenţei chineze de computerele terestre.



Aceşti sateliţi-computer se vor folosi de temperaturile reduse din spaţiu ca sistem natural de răcire în timp ce vor analiza date cu o capacitate computaţională combinată de 1.000 peta (1 cvintilion) de operaţii pe secundă, conform guvernului chinez.



„Este o perioadă bună să ne gândim cum să ducem AI-ul în spaţiu şi nu doar pe laptopuri sau telefoanele mobile”, a declarat Wang Jian, director al Zhejiang Lab, într-o conferinţă tehnică desfăşurată la 21 mai în cadrul Beyond Expo din Macau, conform South China Morning Post (SCMP). „Pentru noi, din nou, spaţiul a devenit frontiera de la care ne gândim ce putem face în următorii 10, 20 sau 50 de ani”, a adăugat el.



Fie că sateliţii sunt folosiţi pentru sisteme GPS, senzori de climă, telescoape, prognoze meteorologice sau comunicaţii, numeroase organizaţii se bazează din ce în ce mai mult pe observaţiile făcute de aceste instrumente de pe orbită. Aceste date brute trebuie însă procesate de calculatoarele de pe Pământ, ceea ce înseamnă că întregul proces este limitat de lăţimile de bandă de transmisie şi ferestrele înguste în care datele pot fi transmise pe măsură ce sateliţii trec peste staţiile terestre de recepţie, ceea ce înseamnă că o mare parte din aceste date se pierd sau ajung cu întârziere să fie analizate şi centralizate.



Pentru a depăşi aceste restricţii, companiile au început să realizeze sateliţi capabili să proceseze date în spaţiu, înainte de a le trimite pe Pământ. Procesarea datelor direct în spaţiu are şi avantajul că pot fi folosite panourile solare pentru energia necesară, iar căldura reziduală este evacuată în spaţiu.



Fiecare satelit lansat de China în cadrul acestei constelaţii conţine un model AI care poate opera la viteza de 744 TOPS (tera operations per second), conform unui comunicat al companiei ADA. Odată ce întreaga constelaţie va fi operaţională pe orbită, viteza va creşte exponenţial. Ca referinţă, laptopurile Microsoft AI Copilot+ au o viteză de procesare de aproximativ 40 TOPS.



Orbitând în reţea, sateliţii vor comunica unii cu alţii folosind sisteme laser.



Numele constelaţiei a fost ales pornind de la problema celor trei corpuri, o problemă formulată pentru prima oară de Isaac Newton şi care implică realizarea unei predicţii asupra mişcării haotice a unui număr de trei obiecte ce se orbitează reciproc sub efectul gravitaţiei. Această problemă celebră a reprezentat sursa de inspiraţie pentru o trilogie science-fiction cu acelaşi nume („3 Body Problem”), după un roman scris de autorul chinez Liu Cixin, ce a fost adaptat de Netflix.



Deşi SUA şi Europa au testat computere spaţiale, reţeaua de sateliţi a Chinei va fi primul sistem de calcul ce va opera în spaţiu.

