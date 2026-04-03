Astronauţii misiunii Artemis 2 au lansat primele lor mesaje video din spaţiu, oferind publicului o perspectivă asupra călătoriilor dincolo de orbita terestră la aproximativ două zile după ce această călătorie istorică a început, transmite vineri Live Science.

În prima transmisie a echipajului, astronauţii descriu priveliştea uluitoare din afara hublourilor capsulei Orion.

„Poţi vedea întregul glob de la pol la pol”, a spus astronautul NASA Reid Weisman, comandantul misiunii. „A fost un moment extraordinar de spectaculos şi ne-am oprit toţi patru din ceea ce făceam”, a povestit el.

Ceilalţi astronauţi au confirmat momentul. „Crede-ne, arăţi incredibil”, a fost mesajul transmis de pilotul NASA Victor Glover către întreaga planetă. „Eşti frumoasă!”.

Alături de Weisman, Glover, astronautul NASA Christina Koch şi astronautul Agenţiei Spaţiale Canadei Jeremy Hansen, al cincilea „membru al echipajului” care a participat la misiune este Rise, un mic pluş alb care simbolizează Luna. Imaginată de Lucas Ye, în vârstă de 8 ani, mascota cu tema Lunii a fost aleasă din peste 2.600 de intrări şi a fost inspirată de celebra imagine „Earthrise” obţinută în timpul misiunii Apollo 8.

Odată ce Orion a ajuns la imponderabilitate, Glover a fost văzut jucându-se cu pluşul plutitor.

Christina Koch a adăugat, de asemenea, umor transmisiunii, povestind cum a reuşit să repare toaleta capsulei Orion, în valoare de 30 de milioane de dolari, care se blocase. Reprezentanţii NASA au spus că echipajul şi controlul misiunii au lucrat împreună pentru a remedia problema şi au raportat ulterior că toaleta navei spaţiale funcţionează din nou normal.

„Sunt mândră să mă consider instalator spaţial”, a glumit Koch în cadrul transmisiei.

