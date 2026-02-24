Live TV

Căprioarele folosesc semnale ultraviolete care „strălucesc” în pădure pentru a comunica

Data publicării:
The Autumn Deer Rut In London's Richmond Park
Căprioarele folosesc semnale ultraviolete care „strălucesc” în păduri, pentru a-și marca teritoriul. Foto Getty Images

Cercetătorii americani au descoperit că urmele lăsate de căprioare pe copaci și pe sol pot străluci în lumină ultravioletă, un tip de radiație invizibil pentru oameni, dar perceptibil pentru aceste animale. Studiul arată că marcajele asociate sezonului de împerechere devin luminoase la amurg și în zori, atunci când căprioarele sunt cele mai active. Descoperirea sugerează că, pe lângă miros, ele ar putea folosi și semnale vizuale adaptate propriei lor vederi pentru a-și transmite informații în pădure, informează Science Alert.

Descoperirea oferă o perspectivă nouă asupra modului în care căprioarele comunică între ele și asupra felului în care își percep mediul.

Masculii de cerb cu coadă albă (Odocoileus virginianus) sunt cunoscuți pentru faptul că își marchează teritoriul în timpul sezonului de împerechere din toamnă. Ei își freacă coarnele de copaci și de solul pădurii, îndepărtând catifeaua – stratul moale, bogat în sânge, care acoperă coarnele în perioada de creștere – și lăsând urme olfactive sub formă de secreții.

Aceste semne, cunoscute drept „deer rubs” (urme pe copaci și arbuști) și „scrapes” (marcaje olfactive pe sol), funcționează ca indicatoare pentru alte animale: avertisment pentru rivali și semnal pentru potențiali parteneri. Însă mirosul nu pare a fi singurul limbaj prin care comunică aceste animale.

Cercetătorii de la Universitatea din Georgia (UGA), din Statele Unite, au descoperit că aceste marcaje „strălucesc” în spectrul ultraviolet, iar studii anterioare au demonstrat că ochii căprioarelor pot percepe aceste lungimi de undă.

„Fotoluminiscența rezultată ar fi vizibilă pentru căprioare, pe baza capacităților vizuale descrise anterior”, au scris autorii în studiul publicat.

Este pentru prima dată când oamenii de știință documentează dovezi că un mamifer utilizează efectiv fotoluminiscența în mediul său, deși fenomenul indus de ultraviolete a fost studiat la mamifere de peste un secol.

Mai mult, cercetarea îndeplinește majoritatea criteriilor necesare pentru a sugera că fotoluminiscența ar putea avea o funcție biologică reală.

Daniel DeRose-Broeckert, asistent de cercetare la UGA, împreună cu echipa sa, au realizat studiul într-o pădure experimentală de 337 de hectare, numită Whitehall, unde căprioarele trăiesc în libertate.

Cercetătorii au identificat 109 urme pe copaci și 37 de marcaje pe sol, în cadrul a două perioade de observație de aproximativ o lună, în toamna anului 2024. Ulterior, au revenit noaptea la fiecare loc, folosind lanterne ultraviolete cu vârfuri de emisie la 365 nm și 395 nm.

Aceste lungimi de undă sunt frecvente în lumină la amurg și în zori, momente în care căprioarele sunt cele mai active. Deoarece cercetările anterioare au arătat că ele pot vedea reflexiile sau emisiile din acest spectru, orice suprafață care strălucea suficient de intens ar fi fost ușor perceptibilă pentru ochii lor.

Pentru măsurători, cercetătorii au utilizat un instrument care evaluează iradianța, adică cantitatea de lumină reflectată sau emisă la diferite lungimi de undă dintr-un anumit punct.

„Urmele, expuse la 395 și 365 nm, au prezentat valori medii ale iradianței mai mari decât mediul înconjurător și au manifestat fotoluminiscență”, arată studiul.

Nu este clar în ce măsură strălucirea provine din arbori și arbuști sau din fluidele rămase de la animale. Urina căprioarelor conține porfirine și aminoacizi care reacționează sub lumină ultravioletă, iar fenolii și terpenele eliberate de glandele frontale ale masculilor ar putea avea proprietăți similare.

De asemenea, atunci când căprioarele deteriorează plantele, ele expun lignina și terpenele din lemn, compuși cunoscuți pentru capacitatea lor de a emite fotoluminiscență.

„Indiferent dacă fotoluminiscența este rezultatul secrețiilor glandulare sau al proprietăților lemnului, rămâne faptul că aceste urme contrastează vizual cu mediul înconjurător într-un mod adaptat în mod unic vederii căprioarelor”, notează autorii.

Sub ambele tipuri de lumină ultravioletă utilizate în studiu, fotoluminiscența emisă de aceste „indicatoare” forestiere era de tipul care poate fi detectat de conurile din retina căprioarelor sensibile la lungimi de undă scurte și medii. Potrivit cercetătorilor, acest lucru confirmă că vederea lor este adaptată condițiilor de lumină slabă din zori și amurg.

Mai impresionant, rezultatele sugerează că aceste animale ar putea comunica printr-un fel de „panouri luminoase” invizibile pentru oameni.

Ce transmit exact aceste semnale rămâne însă necunoscut.

„Deși nu am testat direct modificări comportamentale ale căprioarelor ca urmare a prezenței fotoluminiscenței, iradianța urmelor a crescut în același timp cu nivelurile hormonale ale animalelor, iar schimbările comportamentale sunt cunoscute ca evoluând pe măsură ce sezonul de reproducere avansează”, au concluzionat cercetătorii.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
potra georgescu
1
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
celule stem luate cu pipeta
Oamenii de știință au identificat un potenţial mecanism de blocare a unei forme agresive de leucemie
Cat
Pisicile ar putea deține indicii vitale pentru tratamentul cancerului la oameni
un medic se uita la radiografii ale creierului
Poluarea aerului e asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Concluziile unui studiu pe 27 de milioane de oameni
zimbru-romica-romsilva.jpg8_-1536x1152
Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj
Jupiter and Galilean moons, illustration
Descoperire surprinzătoare despre forma planetei Jupiter (studiu)
Recomandările redacţiei
Dr Paluță
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste...
Tanc Leopard 2A4 parte a brigăzii mecanizate 33 a Forțelor Terestre ale Ucrainei.
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai...
Documente pe care le poți obține online. Foto Getty Images
Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi...
Vladimir Putin Visits Vienna To Mark Pipeline Anniversary
„Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se...
Ultimele știri
Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters)
The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA
Descoperire uluitoare în Siberia: O femeie scită a supraviețuit unei operații complexe la maxilar acum 2.500 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Șocant! Ce audiență a avut în România cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arena Națională după ce camerele TV s-au oprit. Rezultatul FCSB-ului cu...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului...
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”