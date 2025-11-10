Live TV

Cercetătorii au identificat un mecanism molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală

Data publicării:
imagine radiografie rinichi
Foto: Profimedia

Cercetătorii au identificat un mecanism molecular prin care o moleculă foarte mică de ARN, produsă în rinichi, declanşează o reacţie autoimună severă, ducând la o inflamaţie fatală a acestui organ, relatează News.ro.

Un studiu recent oferă o explicaţie pentru modul în care o mutaţie genetică aparent minoră poate transforma sistemul imunitar din protector în agresor.

O echipă de la Spitalul Universitar şi Universitatea din Bonn, în colaborare cu Nanyang Technological University din Singapore şi Spitalul Universitar din Würzburg, a descoperit că o mutaţie într-un receptor al sistemului imunitar numit RIG-I declanşează o reacţie autoimună severă la nivelul rinichilor.

Rezultatele au fost publicate recent în revista Science Immunology.

RIG-I este un receptor esenţial al sistemului imunitar înnăscut, responsabil de detectarea ARN-ului viral şi activarea mecanismelor antivirale. Însă anumite mutaţii pot face ca receptorul să devină hipersensibil, recunoscând eronat ARN-ul propriu al organismului ca fiind un virus.

În experimente pe animale, şoarecii care prezentau mutaţia RIG-I E373A, identificată anterior şi la pacienţi, au dezvoltat spontan o formă severă de nefrită asemănătoare lupusului, caracterizată prin inflamaţie letală a rinichilor.

Spre deosebire de lupusul clasic, unde inflamaţia se declanşează prin acumularea de structuri imunitare rezultate din interacţiunea anticorpilor cu antigenele, în acest caz inflamaţia era provocată direct de activarea anormală a receptorului mutant în ţesutul renal.

Analizele suplimentare au arătat că o mică moleculă de ARN cu funcţie de reglare, dar care nu codifică proteine, numită Y-ARN (Y-RNA), produsă în cantităţi mari în rinichi, se leagă direct de receptorul RIG-I mutant, activându-l în mod aberant.

„Am descoperit că Y-ARN acţionează ca o alarmă falsă pentru receptorul RIG-I mutat, mai ales în celulele renale. Această disfuncţie locală a sistemului imunitar declanşează o inflamaţie severă, asemănătoare cu nefrita lupică observată la oameni”, a explicat profesorul Hiroki Kato, director al Institutului de Imunologie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Universitar Bonn, citat într-un comunicat.  

Folosind analize moleculare şi structurale avansate, cercetătorii au demonstrat că mutaţia E373A determină o interacţiune neobişnuită între RIG-I şi Y-ARN, ceea ce duce la activarea receptorului chiar şi în absenţa unei infecţii virale. Această activare anormală stimulează celulele renale să producă cantităţi mari de interferoni şi chemokine (proteine de semnalizare), atrăgând celule imunitare şi provocând inflamaţia ţesutului.

Echipa a identificat şi o posibilă ţintă terapeutică prin blocarea căii de semnalizare CCR2, implicată în recrutarea monocitelor (un tip de globule albe), care a redus semnificativ inflamaţia renală la şoarecii afectaţi.

Mutaţiile genei RIG-I sunt cunoscute pentru rolul lor în boli autoimune rare, precum sindromul Singleton-Merten şi lupusul eritematos sistemic.

Noul studiu oferă o înţelegere detaliată a modului în care aceste mutaţii pot afecta selectiv anumite organe, cum este rinichiul, şi deschide perspective pentru dezvoltarea unor terapii ţintite care să blocheze activarea anormală a receptorului mutant sau interacţiunea acestuia cu moleculele Y-ARN.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Digi Sport
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai...
sediul csm
Judecător din CSM, replică dură pentru Oana Gheorghiu privind...
radu marinescu oana gheorghiu
Ministrul Jutiției, reacție la declarațiile vicepremierului Oana...
donald trump capitoliu
Directorul BBC și-a dat demisia, după acuzațiile că postul public...
Ultimele știri
România are 8,6 milioane de câini și pisici. Cât ajunge să cheltuie lunar o familie pentru animalul de companie
Grădina Botanică din România unde Carmen, Simona sau Andra sunt soiuri de crizanteme. Colecția numără peste 450 de tipuri
Loto 6/49: Marele premiu de aproape 10 milioane de euro are un câștigător. Care este biletul norocos
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
glicemie diabet test analiza
Un nou compus ar putea opri complicațiile diabetului. Descoperirea va ajuta la dezvoltarea unor noi tratamente împotriva bolii
leucemie cancerul sangelui
Descoperire majoră: cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice
corali afectați de fenomenul de albire
Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul prag climatic ce ar putea produce pagube catastrofale
pescar tine in mana un pastrav curcubeu
Păstrăvul curcubeu poate fi crescut de-acum și în Marea Neagră. Cum s-au dezvoltat peștii, într-un an, în apa sărată a mării
Ivan Klasnici
Fostul atacant croat Ivan Klasnici a fost supus unui al treilea transplant de rinichi: „Sunt furios. Nu ştiu cât timp mai am de trăit”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul...
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!”...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ngezana, probleme mari de indisciplină! Dezvăluirea care aruncă în aer vestiarul FCSB: „A plecat din...
Drone kamikaze Shahed.
„Pielea mea se decojea”. Povestea femeilor africane păcălite să lucreze la drone militare în Rusia, având...
Playtech
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70”
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...