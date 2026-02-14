Un nou studiu arată că un dinozaur asemănător Iguanodon, considerat până acum complet acoperit de solzi, prezenta de fapt țepi scurți pe anumite părți ale corpului, scrie Discover Wildlife. Fosilele acestei noi specii, descoperite recent în China de o echipă internațională de paleontologi, dezvăluie caracteristici neașteptate ale unui membru al genului Iguanodon.

Denumit Haolong dongi de o echipă internațională din China, Belgia, Franța și Italia, condusă de Jiandong Huang de la Muzeul Geologic Anhui și Pascal Godefroit de la Institutul de Științe Naturale din Bruxelles, noua specie a fost publicată în Nature Ecology & Evolution.

Numele înseamnă „dragon spinos” în chineză, iar denumirea speciei onorează expertul chinez în dinozauri Dong Zhiming, decedat în 2024.

Specimenul cunoscut de Haolong măsoară 2,4 m și este complet. Oasele ne-fuzionate indică faptul că era juvenil la moarte, iar se estimează că adulții ar fi atins circa 5 m lungime.

Haolong face parte din iguanodonțieni, grup care include celebrul Iguanodon cu degetul mare în formă de țep și hadrosaurii (dinozauri cu cioc de rață). Iguanodonțienii fac parte din ordinul mai larg al ornitișchienilor, care include și stegosauri, ankilosauri și triceratops.

H. dongi, un nou dinozaur din Formațiunea Yixian, provincia Liaoning (China). Foto: nature.com

Țepi cilindrici și solzi speciali

Fosila este remarcabil de bine conservată, oasele fiind înconjurate de țesut moale păstrat, inclusiv piele și structuri externe. Prin folosirea fluorescenței stimulate cu laser și a microscopiei convenționale, cercetătorii au documentat detalii complexe ale pielii până la nivel celular.

Dinosaurul prezenta țepi cilindrici, orientați spre spate, de la gât și de pe corp. Unele erau foarte mici (2–3 mm), iar cele mai lungi ajungeau la 4 cm. Analizele microscopice au arătat că țepii erau goi, cu un strat exterior format din piele întărită, asemănători acelor de porcușor de Guineea.

Pe corp se găsesc și solzi mici, rotunzi, ovali și poligonali, iar țepii cresc între aceștia. Pe partea superioară a cozii există solzi mari, suprapuşi, aranjați în nouă rânduri de-a lungul cozii – o trăsătură unică la iguanodonțieni.

Structuri conservate în AGM 16793, holotipul lui H. dongi. Foto: nature.com

Solzii asemănători celor de la coadă au fost observați anterior la Kulindadromeus, un ornitișchian mic din Jurasicul Siberiei. Descoperirea sugerează că solzii plate-like de pe coadă au evoluat de mai multe ori la dinozauri.

Anii recenți au arătat că unii ornitișchieni aveau filamente lungi pe coadă sau pe tot corpul, similare cu penele theropodelor (grup care include păsările). Însă țepii lui Haolong par a fi diferiți. „Poate că asta arată că diversitatea acoperirii pielii la dinozauri era uimitoare, dincolo de simpla dichotomie între solzi și pene”, sugerează Godefroit.

Date suplimentare Fig. 1: Filogenia Iguanodontia. Foto: nature.com

Funcția țepilor

Rolul țepilor rămâne incert. Echipa a considerat puțin probabil ca aceștia să fi avut funcție senzorială, fiind prea mari și separați de alte structuri cutanate.

Haolong trăia într-un mediu răcoros, cu temperatură medie anuală de 10°C. Deși alte specii foloseau filamente și pene pentru izolație, țepii lui Haolong nu pare că formau un strat izolator, fiind mai degrabă destinați descurajării prădătorilor.

Histologia prin microscop a țepilor în H. dongi AGM 16793. Foto: nature.com

Înțelegerea pielii ornitișchienilor a dus artiștii să îi redea cu acoperire spinatoasă, blană fuzzy sau filamente elaborate. Descoperirea lui Haolong oferă justificare pentru astfel de reprezentări, iar este posibil ca și alți iguanodonțieni să fi avut țepi similari, neconservați în fosile. „Este important să înțelegem procesele din spatele acestei conservări remarcabil de ciudate”, adaugă Godefroit.

