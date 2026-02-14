Live TV

Foto O nouă specie de dinozaur cu țepi descoperită în China surprinde paleontologii

Data actualizării: Data publicării:
tepi dinozaur coada china
Coada lui Haolong dongi.. Foto: nature.com
Din articol
Țepi cilindrici și solzi speciali Funcția țepilor

Un nou studiu arată că un dinozaur asemănător Iguanodon, considerat până acum complet acoperit de solzi, prezenta de fapt țepi scurți pe anumite părți ale corpului, scrie Discover Wildlife. Fosilele acestei noi specii, descoperite recent în China de o echipă internațională de paleontologi, dezvăluie caracteristici neașteptate ale unui membru al genului Iguanodon.

Denumit Haolong dongi de o echipă internațională din China, Belgia, Franța și Italia, condusă de Jiandong Huang de la Muzeul Geologic Anhui și Pascal Godefroit de la Institutul de Științe Naturale din Bruxelles, noua specie a fost publicată în Nature Ecology & Evolution.

Numele înseamnă „dragon spinos” în chineză, iar denumirea speciei onorează expertul chinez în dinozauri Dong Zhiming, decedat în 2024.

Specimenul cunoscut de Haolong măsoară 2,4 m și este complet. Oasele ne-fuzionate indică faptul că era juvenil la moarte, iar se estimează că adulții ar fi atins circa 5 m lungime.

Haolong face parte din iguanodonțieni, grup care include celebrul Iguanodon cu degetul mare în formă de țep și hadrosaurii (dinozauri cu cioc de rață). Iguanodonțienii fac parte din ordinul mai larg al ornitișchienilor, care include și stegosauri, ankilosauri și triceratops.

Screenshot 2026-02-10 200621
H. dongi, un nou dinozaur din Formațiunea Yixian, provincia Liaoning (China). Foto: nature.com

Citește și: Ce sunete scoteau dinozaurii. Paleontologii au elucidat misterul, analizând o nouă specie descoperită în China

Țepi cilindrici și solzi speciali

Fosila este remarcabil de bine conservată, oasele fiind înconjurate de țesut moale păstrat, inclusiv piele și structuri externe. Prin folosirea fluorescenței stimulate cu laser și a microscopiei convenționale, cercetătorii au documentat detalii complexe ale pielii până la nivel celular.

Dinosaurul prezenta țepi cilindrici, orientați spre spate, de la gât și de pe corp. Unele erau foarte mici (2–3 mm), iar cele mai lungi ajungeau la 4 cm. Analizele microscopice au arătat că țepii erau goi, cu un strat exterior format din piele întărită, asemănători acelor de porcușor de Guineea.

Pe corp se găsesc și solzi mici, rotunzi, ovali și poligonali, iar țepii cresc între aceștia. Pe partea superioară a cozii există solzi mari, suprapuşi, aranjați în nouă rânduri de-a lungul cozii – o trăsătură unică la iguanodonțieni.

Screenshot 2026-02-10 200727
Structuri conservate în AGM 16793, holotipul lui H. dongi. Foto: nature.com

Solzii asemănători celor de la coadă au fost observați anterior la Kulindadromeus, un ornitișchian mic din Jurasicul Siberiei. Descoperirea sugerează că solzii plate-like de pe coadă au evoluat de mai multe ori la dinozauri.

Citește și: „Prințul Dragon”. Rămășițele unui dinozaur înrudit cu T-Rex, găsite întâmplător în arhiva unui institut mongol

Anii recenți au arătat că unii ornitișchieni aveau filamente lungi pe coadă sau pe tot corpul, similare cu penele theropodelor (grup care include păsările). Însă țepii lui Haolong par a fi diferiți. „Poate că asta arată că diversitatea acoperirii pielii la dinozauri era uimitoare, dincolo de simpla dichotomie între solzi și pene”, sugerează Godefroit.

Screenshot 2026-02-10 202313
Date suplimentare Fig. 1: Filogenia Iguanodontia. Foto: nature.com

Funcția țepilor

Rolul țepilor rămâne incert. Echipa a considerat puțin probabil ca aceștia să fi avut funcție senzorială, fiind prea mari și separați de alte structuri cutanate.

Haolong trăia într-un mediu răcoros, cu temperatură medie anuală de 10°C. Deși alte specii foloseau filamente și pene pentru izolație, țepii lui Haolong nu pare că formau un strat izolator, fiind mai degrabă destinați descurajării prădătorilor.

Screenshot 2026-02-10 202255
Histologia prin microscop a țepilor în H. dongi AGM 16793. Foto: nature.com

Înțelegerea pielii ornitișchienilor a dus artiștii să îi redea cu acoperire spinatoasă, blană fuzzy sau filamente elaborate. Descoperirea lui Haolong oferă justificare pentru astfel de reprezentări, iar este posibil ca și alți iguanodonțieni să fi avut țepi similari, neconservați în fosile. „Este important să înțelegem procesele din spatele acestei conservări remarcabil de ciudate”, adaugă Godefroit.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
trump
4
O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte...
Mihail Hodorkovski
5
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Digi Sport
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un scafandru explorează o peșteră subacvatică
Viața ascunsă a microorganismelor care „dorm” milioane de ani în adâncul scoarței terestre. Ce le-ar putea trezi din nou la viață
Donald Trump
Trump declanșează exodul academic din SUA. Austria oferă refugiu cercetătorilor: „Mă bucur că am evitat un glonț”
copii fata baiat
Semnele apar încă din uter: diferența majoră dintre fete și băieți observată de oamenii de știință
misiune de cercetare a British Antarctic Study pe ghețarul Thwaites
„Este absolut devastator”. În adâncurile „Ghețarului Apocalipsei”, o misiune de cercetare fără precedent a eșuat chiar la final
gheață care se prăbușește de pe un ghețar în Antarctica
Tsunamiurile subacvatice din Antarctica i-au alarmat pe oamenii de știință. Cum ar putea fenomenul să schimbe viitorul planetei
Recomandările redacţiei
Marco Rubio
Discursul lui Marco Rubio adresat Europei este considerat un cadou...
tevi gaze romgaz
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical...
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO: America „nu părăsește” Europa, dar are...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie...
Ultimele știri
Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie
O echipă specială a Parchetului din Paris va cerceta legăturile dintre un fost agent de modele și infractorul sexual Jeffrey Epstein
Misterul mumiilor din mlaștină: 60 de corpuri vechi de 2.000 de ani rescriu istoria triburilor germanice. „Sunt comori unice”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Bătaie generală într-un autobuz STB! Arsenal incredibil folosit: „A fost un haos”. Video
Adevărul
Un economist traduce ce ne spune ratingul Fitch: Dacă se face rotativa, ne așteaptă prăpastia
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Brutal!” În 2022 a vrut să se sinucidă, iar acum, la 25 de ani, a lăsat pe toată lumea ”cu gura căscată”
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „A intrat în pachetul diplomatic românesc“
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online