Cutremurul din Filipine de pe 8 iunie a ridicat fundul oceanului cu până la 2 metri în unele zone

Puternicul seism devastator care a lovit sudul Filipinelor la începutul săptămânii trecute a provocat o înălţare a fundului oceanului de până la doi metri în anumite zone costiere, a anunţat duminică Ministerul Mediului din această ţară, transmite AFP.

Înălţarea fundului oceanului prezintă riscuri importante pentru mediu, în special pentru corali, care riscă să rămână expuşi la aer liber, notează Agerpres.

Cutremurul cu magnitudinea 7,8, produs la 8 iunie, a provocat cel puţin 61 de morţi, iar 40 de persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit ultimului bilanţ al Agenţiei naţionale pentru gestionarea dezastrelor.

Locuitorii insulei Mindanao (sud) au raportat o „ridicare a coastei” la două zile după puternicul cutremur, a explicat ministerul, precizând că, în unele locuri, litoralul s-a retras cu până la 200 de metri.

Motivul: deplasarea fosei Cotabato, la aproximativ 50 de kilometri de Mindanao, care „a împins în sus anumite porţiuni ale coastelor din Sarangani şi Davao de Vest (...), ceea ce a condus la apariţia (la suprafaţă a) fundului mării, care anterior era scufundat”, a precizat într-un comunicat Institutul filipinez de vulcanologie şi seismologie.

„Ridicarea cartografiată este de aproximativ doi metri”, conform aceleiaşi surse.

O echipă trimisă la faţa locului „a descoperit că porţiuni întinse de coastă, recife de corali şi pajişti marine au fost expuse” la suprafaţă, potrivit ministerului.

La solicitarea AFP, un responsabil nu a putut oferi detalii în acest moment cu privire la amploarea acestui fenomen, din cauza dimensiunilor mari ale zonei care trebuie analizată.

Pe imaginile difuzate de biroul regional al Ministerului Mediului, se pot vedea la suprafaţă corali acoperiţi de cadavre de peşti şi alte creaturi marine. Locuitorii au contactat autorităţile din teama că fauna şi flora în descompunere le-ar putea pune în pericol sănătatea.

„Aceşti corali şi aceste pajişti marine expuse au început să moară împreună cu organismele care le populează, precum peştii de recif, anghilele, scoicile şi moluştele”, a precizat ministerul.

Editor : B.E.