Live TV

Geologii au descoperit primele rămășițe ale „proto-Pământului”, varianta primordială a planetei noastre dinainte de formarea Lunii

Data actualizării: Data publicării:
ilustrație cu ciocnirea proto-Pământului cu un asteroid uriaș
Luna a apărut în urma impactului uriaș al Pământului primordial cu un astroid de mărimea planetei Marte la doar 100 de milioane de ani de la formarea sistemului solar. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Vedem o bucată din Pământul extrem de antic, chiar dinainte de impactul uriaș” „Există mult mai multe lucruri de aflat despre formarea Pământului”

Oamenii de știință au identificat pentru prima dată rămășițe ale Pământului primordial, ce s-a format în urmă cu 4,5 miliarde de ani, înainte de coliziunea cu un asteroid uriaș care a modificat ireversibil compoziția Terrei și a dus la formarea Lunii, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Geosciences.

Cercetarea oamenilor de știință de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) a arătat că mici compuși chimici ai acestui „proto-Pământ” au supraviețuit în rocile de la mari adâncime, practic neschimbați, timp de miliarde de ani.

Descoperirea oferă o imagine rară despre „ingredientele” primordiale din care s-a format inițial Pământul și celelalte planete din sistemul solar.

„Aceasta este poate prima dovadă directă că am păstrat materialele proto-Pământului”, a spus Nicole Nie, profesor asistent de științe ale Pământului și planetare la MIT.

Acum 4,5 miliarde de ani, sistemul solar era un vârtej de gaze și praf din care s-au format primii asteroizi și primele planete, inclusiv Pământul primordial, care pe atunci era o sferă încinsă plină de oceane de lavă.

La mai puțin de 100 de milioane de ani după formarea planetelor, un asteroid de dimensiunea planetei Marte s-a ciocnit de proto-Pământ într-un incident atât de violent încât a modificat aproape întreaga structură a Pământului și a dat naștere Lunii.

„Vedem o bucată din Pământul extrem de antic, chiar dinainte de impactul uriaș”

Acela a fost ultimul eveniment care a mai provocat o topire la scară largă a mantalei Pământului, se menționează în studiu, iar oamenii de știință bănuiau de mult timp că acest „impact uriaș” ar fi distrus aproape orice urmă a compușilor chimici ai proto-Pământului.

Nie și colegii ei au descoperit, însă, o anomalie în compoziția unor roci antice care ar putea fi provocată de materialul ce a supraviețuit din perioada proto-Pământului.

Kilauea, United States. 11th Sep, 2023. A magma fountain spews out of the a vent in the Kilauea volcano caldera as it erupts at Hawaii Volcanoes National Park, September 11, 2023 in Kilauea, Hawaii. The volcano, one of the most active on earth began erupt
Acum 4,5 miliarde de ani, sistemul solar era un vârtej de gaze și praf din care s-au format primii asteroizi și primele planete, inclusiv Pământul primordial, care pe atunci era o sferă încinsă plină de oceane de lavă. Foto: Profimedia Images

„Vedem o bucată din Pământul extrem de antic, chiar dinainte de impactul uriaș”, a spus Nie. „Este uimitor, pentru că ne-am fi așteptat ca această urmă foarte timpurie să fi dispărut în timpul evoluției Pământului.”

Echipa lui Nie a analizat meteoriți găsiți pe Pământ, care s-au format în mai multe perioade și locuri din sistemul solar, și au descoperit diferențe subtile în privința izotopilor de potasiu din compoziția lor.

„Există mult mai multe lucruri de aflat despre formarea Pământului”

Cercetătorii au căutat anomalii similare în cele mai vechi și adânci roci de pe Pământ colectate din locuri precum Groenlanda, Canada și vulcani din Hawaii și nord-vestul Statelor Unite.

Oamenii de știință au descoperit că aceste materiale antice conțineau încă și mai puțini izotopi de 40K (potasiu-40) decât era de așteptat, ceea ce indică faptul că rocile aveau o compoziție diferită, potrivit lui Nie.

Pentru a detecta o urmă atât de mică, cercetătorii au dizolvat rocile pulverizate în acid, au izolat potasiul rezultat și au folosit apoi un spectrometru de masă supersensibil pentru a măsura cu precizie cantitatea de izotopi de potasiu, potrivit Space.com.

Cercetătorii au verificat și dacă alte procese geologice sau cosmice, precum impactul cu un asteroid, nu ar putea explica anomalia detectată, însă și-au dat seama că în fiecare scenariu simulat de ei, compoziția rezultată conținea puțin mai mult 40K decât ceea ce conțineau în realitate mostrele obținute în Canada, Groenlanda și Hawaii.

Deficitul reprezintă mantaua Pământului primordial care, în mare parte, nu a fost afectată de impactul cu asteroidul gigantic și care încă există adânc în interiorul planetei, potrivit cercetătorilor.

„Studiul nostru a arătat că actualul inventar de meteoriți nu este complet și că există mult mai multe lucruri de aflat despre formarea Pământului”, a spus Nie.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
multime
2
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
cosuri carrefour
3
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
jurilovca
4
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
tir
5
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o...
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană cu Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).
Slujba de Sfințire a Catedralei Naționale, oficiată de doi Patriarhi...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor...
Lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik.
Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu...
donald trump-octombrie 2025
SUA lucrează la o nouă generație de arme pentru război, Trump e...
Ultimele știri
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR. Planurile fostului lider PSD
„Fisurile” din „zidul tarifar” al lui Trump, avantaj ferm pentru Xi. Mărfuri din China, de un miliard de dolari, pleacă zilnic spre SUA
Un bloc de 16 etaje, lovit de drone rusești într-un cartier din Kiev. Trei oameni au murit, alți zeci au fost răniți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pământul lovit de asteroizi
Asteroid descoperit în apropierea Pământului, „ascuns” de strălucirea Soarelui. „Cei mai periculoși sunt și cei mai greu de detectat”
creier-doctor
Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu
pacient la un control oftalmologic
Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul
delfin
Delfinii, afectați de Alzheimer? Studiu alarmant: boala le-ar putea deteriora memoria și orientarea, explicând eșuările misterioase
ilustrație cu cercuri radio bizare
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit
Digi FM
Cine sunt cei doi bărbați care au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR, în Suceava. Unul...
Digi Sport
Cristi Chivu, așa cum rar a fost văzut: a început să strige în conferință și a urmat ceva complet neașteptat...
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Colegul lui J.Lo din "Kiss of the Spider Woman", pur și simplu fascinat de divă: "E ca și cum ai privi un...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...