Leacul pentru cancer vine din spațiu? Ce spun specialiștii români

O descoperire care poate revoluționa medicina: lipsa gravitației ucide celulele canceroase. În experimentele făcute pe Pământ, 80 până la 90% dintre tumorile maligne au murit, după o singură zi, în condiții de microgravitație. Și asta s-a întâmplat în lipsa oricărui alt tratament - sunt rezultate remarcabile obținute recent de cercetătorii australieni. Pasul următor este studierea acestui fenomen pe Stația Spațială.

Joshua Chou, specialist în ingineria biomedicală, a început să studieze celulele canceroase după ce mai mulți apropiați s-au îmbolnăvit de această maladie. A testat până acum cu succes patru tipuri de cancer, din diferite părți ale corpului: sân, ovare, plămâni și nas.

„Studiul meu este în domeniul mecano-biologiei celulare și se concentrează pe înțelegerea modului în care celulele din corp percep gravitația și forțele mecanice. Cancerele sunt foarte sensibile la mediul care le înconjoară și de aceea pot forma tumori, pentru că numeroase celule canceroase se unesc. Așa că m-am gândit că în cazul în care celula canceroasă își pierde capacitatea de a simți mediul înconjurător, cum ar mai putea forma tumori? Ca să pot face acest lucru, am creat un dispozitiv microgravitațional, care practic să simuleze un mediu cu gravitație 0, și așa am putut face acest test. Am aflat că patru tipuri diferite de cancer au dispărut în decursul a 24 de ore în acest mediu microgravitațional. Acest lucru a întărit ipoteza că aceste cancere au ceva în comun și anume capacitatea de a simți mediul înconjurător”, a explicat Joshua Chou, specialist în ingineria biomedicală.

Peste 50.000 de români mor în fiecare an de cancer, ceea ce înseamnă o medie de 140 de oameni în fiecare zi.

Specialiştii din România cred că va creşte numărul ieșirilor în spațiu tocmai pentru a trata bolnavii de cancer.

Alexandru Mironov, realizator Digi World și scriitor de literatură SF, vorbește chiar despre posibilitatea apariției unor spitale cosmice nu peste foarte mult timp.

Medicii oncologi își păstrează însă anumite rezerve în legătură cu această descoperire, care poate fi revoluţionară.

Daniela Vasile, medic primar oncolog, și Alexandru Mironov au vorbit la Digi24 despre importanța și consecințele acestei descoperiri făcute de doctorul Joshua Chou.

Daniela Vasile, medic oncolog: Ceva ne scapă, dar probabil că suntem aproape de adevăr

Daniela Vasile, medic primar oncolog: Celulele canceroase sunt niște celule anormale, care se înmulțesc necontrolat și pe urmă se răspândesc în organism. Pe lângă tot ce știm, biologie moleculară, biochimie etc, dl. dr. Chou ne spune că ar fi acolo niște forțe mecanice, în condiții de gravitație, între aceste celule maligne. Iar în condițiie de microgravitație, adică atunci când forța gravitațională este aproape de zero, aceste forțe mecanice ar dispărea și în momentul în care ele nu s-ar mai „simți” unele pe celelalte, atunci nu se mai pot aduna/agrega și atunci răspândirea lor ar fi mult mai lentă.

Dl. dr. Chou spune însă că nu este ca un glonț de argint pentru cancer, ci va veni în completarea celorlalte tratamente.

Ideea aceasta de microgravitație nu este enunțată pentru prima dată. Dna profesor Daniela Grimm din Germania a lansat-o pentru prima dată în 2002 cu niște celule canceroase de tiroidă. A analizat atunci, tot așa, în condiții de microgravitație, dar pe un clinostat, nu pe centrifugă, cum a făcut dl. dr. Chou, ce se întâmplă cu aceste celule canceroase. Multe dintre ele au murit și de asemenea, stroma, adică mediul care le leagă pe ele, matrixul celular, și acela a suferit niște modificări. Dna. profesor atunci a plecat de la ideea că astronauții care stau ceva timp în spațiu se confruntă cu hipotiroidism și a vrut să vadă ce se întâmplă cu celulele acestea tiroidiene, dacă ele suferă niște modificări în condiții de microgravitație.

Experimentele care se fac pe celule canceroase în laboratoare pe Pământ nu sunt la fel cu cele care se fac în spațiu, în condiții de 3D, pentru că celula, în organismul uman, este în condiții de 3D, adică tridimensional. Acolo se exprimă cel mai bine hidrocarbonații, proteinele, genetica ei. În condiții de Terra, se pare că se folosește acest temen de aplatizare a celulelor canceroase, deci ceva ne scapă și probabil că dr. Chou este aproape de adevăr.

Alexandru Mironov: În curând ar putea apărea „spitalele cosmice”

Alexandru Mironov: Este categoric o revoluție, dar vreau să vă spun că încă nu s-a inventat pe Pământ antigravitația, deci obiecte care să zboare, spitale care să zboare antigravitațional nu există. Eu bănuiesc că dr. Chou a folosit fie un turn vidat de cădere în vid, fie o centrifugă de genul celei în care se antrenează cosmonauții. Dumitru Dorin Prunariu mi-a povestit adesea cum făcea el antrenamentele, ceea ce micșorează cu puțin gravitația.

Fiind jurnalist și scriitor de știintă, pot să lansez propriile păreri: Eu cred, de pildă, că e de vină fenomenul numit apoptoză, care înseamnă moartea programată a celulelor, care e condusă cumva de niște proteine, niște enzime numite caspaze, care sunt probabil afectate de felul în care se schimbă gravitația.

Sau poate că în molecula ADN - noi știm că 22 la sută abia din gene acționează ca să formeze proteine, restul fiind junk-genes, un fel de gunoi despre care nu știm la ce folosește; poate că ele sunt controlorii procesului acesta de formare a neutrastelor și cumva dr. Chou a dat lozul câștigător.

Efectul cel mai mare va fi că va crește numărul de ieșiri în cosmos, pentru că ofertanții de servicii turistice în spațiul cosmic vor avea tot mai multe oferte: hai să ne urcăm în hotelurile pe care le propun doi dintre antreprenorii din spațiul cosmic sau pe stația orbitală sau pur și simplu sateliții utilizați. Închipuiți-vă că în spațiul cosmic oamenii care au probleme cu cancerul s-ar putea să-și găsească în viitor rezolvarea. Mă gândesc că nu-i departe momentul, poate în 20-30 de ani, când vor exista spitale cosmice pentru cele 1.000 de cancere diferite câte există.

Care este următorul pas?

Dr. Daniela Vasile: Întâi se fac niște studii pe animale mici, vii, ulterior se aplică la animale mai mari, apoi la subiecți umani, deci cred că ăsta va fi următorul pas. Astronauții suferă niște modificări atunci când sunt în spațiu, se întâmplă niște modificări în organismul uman - fac osteoporoză, le scade masa musculară, acuitatea vizuală și, atenție, chiar și sistemul imunitar. Mergând așa, pe SF, în momentul în care s-ar face un astfel de experiment pe un animal mic, undeva în spațiu, nu mai știm dacă sistemul lui imunitar este cel din spațiu sau este cel de pe Pământ.

Alexandru Mironov: Gândiți-vă că tot deceniul viitor se va face naveta Pământ-Lună, pentru că chinezii vor să instaleze acolo două baze.

Daniela Vasile: Ceea ce a făcut medicul Chou, tehnic nu este foarte complicat. Este o cutiuță unde s-au pus în niște suporturi celule de la patru tipuri de cancer, înăuntru a fost microcentrifuga aceea și a fost centrifugată proba respectivă și pe urmă numărat, la 24 de ore. Aceste celule au murit. Dar nu ne spun cum au murit - au murit prin apoptoză, au murit mecanic? O parte din ele probabil că au zburat de acolo din centrifugă și s-au distrus mecanic.

Alexandru Mironov: Doar oameni de mare calitate ridică de pe cunoaștere, ridică doar capacul și înuntru sunt mistere și scoatem unul câte unul, ne minunăm în fața lor și pentru că homo sapiens are creierul puternic pe care îl are, inventează mai multe și mai multe. Eu cred că este un moment important pentru mersul în spațiul cosmic, repet asta. E foarte important. De la 400 de km în sus, radiațiile cosmice provoacă cancere. Ei bine, s-ar putea gravitația să le repare și atunci drumul spre Marte este liber.

Daniela Vasile: Probabil la anul vor merge și vor face același experiment pe Stația Spațială Internațională și chiar se punea problema cum vor aduce înapoi aceste celule canceroase după ce le vor centrifuga și le vor studia. Se pare că prin înghețare. Sunt multe semne de întrebare care rămân.

Alexandru Mironov: Sau vor mai adăuga o ramură, o aripă, un apartament la stația orbitală, care se va transforma în laborator cosmic.

Daniela Vasile: Da, probabil.

