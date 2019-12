Nava amiral a marinei germane din Primul Război Mondial, descoperită pe fundul Atlanticului

Epava unuia dintre cele mai temute vase de luptă germane din perioada Primului Război Mondial a fost descoperită pe fundul Atlanticului, în apropiere de Insulele Falkland, unde a fost scufundată în urma unei bătălii cu flota britanică în urmă cu peste un secol, informează vineri Live Science, potrivit Agerpres.

Crucişătorul de linie Scharnhorst a fost scufundat la 8 decembrie 1914 de marina britanică. Toţi cei peste 800 de membri ai echipajului, conduşi de amiralul Maximilian Graf von Spee, au murit.

Amiralul von Spee a încercat să conducă un atac naval asupra Insulelor Falklands, însă vasele germane, conduse de crucişătorul Scharnhorst, au fost surprinse de un grup mai numeros de vase britanice. În lupta ce a urmat, britanicii au scufundat atât nava amiral Scharnhorst, cât şi alte opt vase de război ce o însoţeau.

Nava Scharnhorst Foto: Bundesarchives via wikipedia.org

Cum a fost făcută descoperirea

Folosind vehiculul subacvatic autonom (AUV) operat de pe puntea vasului de cercetări marine Seabed Constructor, cercetătorii au descoperit epava crucişătorului Scharnhorst la 4 decembrie, la o adâncime de aproximativ 1,6 kilometri. După ce epava a fost detectată de sonarul din dotarea AUV, cercetătorii au trimis în adâncuri un vehicul teleghidat (ROV) pentru a o filma.

„Momentul descoperirii a fost extraordinar”, a declarat arheologul marin Mensun Bound, conducătorul expediţiei. „De multe ori fugim după umbre de pe fundul mării, însă când silueta lui Scharnhorst a apărut pentru prima dată în fluxul de date, am ştiut sigur că este unul dintre vasele flotei germane. Am trimis un ROV să exploreze locul şi, aproape imediat, am găsit un câmp de resturi care atestă faptul că acolo s-a dat o bătălie navală. Apoi brusc, (crucişătorul) a ieşit din întuneric cu tunurile îndreptate în toate direcţiile”, a povestit cercetătorul.

Arheologii au început să caute epava crucişătorului Scharnhorst şi a altor vase de luptă germane cu ocazia centenarului Bătăliei pentru Insulele Falkland din decembrie 2014, însă nu au avut succes.

Căutările au fost reluate luna trecută, folosind patru AUV echipate cu sonare de ultimă generaţie. Căutările au acoperit o suprafaţă de 4.500 de kilometri pătraţi, în apropierea Insulelor Falklands.

Descoperirea a venit în mod neaşteptat, când unul dintre AUV-uri a părăsit traiectoria prestabilită de căutare şi s-a întors pentru a căuta pe o altă traiectorie. În timpul acestei manevre a trecut direct peste epava crucişătorului. Cercetătorii au realizat că au „descoperit” epava căutată abia câteva ore mai târziu, când vehiculul AUV a revenit la suprafaţă şi datele adunate au fost descărcate şi convertite în alt format pentru a fi analizate pe calculator.

Epavă protejată prin lege

Epava, care se află pe fundul mării, la aproximativ 100 de mile nautice de Port Stanley, capitala Insulelor Falkland, nu a fost atinsă sau deranjată în vreun fel, iar locaţia sa va fi protejată prin lege, conform lui Donald Lamont, preşedintele organizaţiei Falklands Maritime Heritage Trust.

Scufundarea lui Scharnhorst şi a vaselor de luptă ce o însoţeau a reprezentat o bătălie navală decisivă câştigată de britanici încă de la începutul Primului Război Mondial, conform organizaţiei Falklands Maritime Heritage Trust.

Incursiune în istorie. Cum au murit 1.600 de marinari britanici și ce a urmat după aceea

Bătălia pentru Insulele Falkland a avut loc la doar câteva săptămâni după Bătălia de la Coronel, în largul coastelor statului Chile, când flotila condusă de amiralul Graf von Spee a scufundat două cuirasate al Marinei Regale. Peste 1.600 de marinari britanici au murit în acea luptă în care doar trei marinari germani au fost răniţi.

În răspuns, Marea Britanie a trimis după amiralul german o flotilă condusă de două crucişătoare foarte moderne pentru acea perioadă: HMS Invincible şi HMS Inflexible. La o lună după înfrângerea de la Coronel, flotila britanică a atacat cele mai mari vase din flotila germană: Scharnhorst, Gneisenau, Nürnberg şi Leipzig.

Scharnhorst a fost primul vas scufundat, după ce a fost puternic lovit de tunurile crucişătoarelor HMS Invincible şi HMS Inflexible.

Peste 2.200 de marinari germani au murit în această bătălie, inclusiv amiralul Graf von Spee şi cei doi băieţi ai săi - Heinrich aflat la bordul lui Gneisenau şi Otto, de la bordul lui Nürnberg.

Această înfrângere a risipit speranţa Germaniei de a domina mările în perioada Primului Război Mondial, iar restul flotei imperiale germane a fost pur şi simplu blocată în Marea Nordului de către Marina Regală britanică, până la sfârşitul războiului.

Arheologii vor căuta şi restul flotilei germane scufundate în 1914 în apropierea Insulelor Falkland, pentru a putea reconstitui filmul evenimentelor şi pentru a asigura conservarea sitului.

