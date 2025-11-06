Live TV

„Nu este ceva ce poți ignora”. Expansiunea Universului ar putea încetini, sugerează un studiu

Data publicării:
univers
Rezultatele sunt publicate în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Astronomii au pus la îndoială teoria premiată cu Nobel, conform căreia expansiunea Universului se accelerează, sugerând că, dimpotrivă, aceasta ar putea încetini, relatează The Guardian.

Dacă se confirmă, acest lucru ar avea implicații profunde asupra destinului Universului, ridicând posibilitatea ca, în loc să se extindă la nesfârșit, acesta să intre în cele din urmă într-un scenariu inversat al Big Bang-ului, cunoscut sub numele de Big Crunch. Astronomii care au realizat această cercetare afirmă că observațiile lor sugerează, de asemenea, că energia întunecată – forța misterioasă care se crede că propulsează expansiunea Universului – se slăbește în timp.

„Studiul nostru arată că Universul a intrat deja într-o fază de expansiune încetinită în epoca actuală și că energia întunecată evoluează cu timpul mult mai rapid decât se credea anterior”, a declarat prof. Young-Wook Lee, de la Universitatea Yonsei din Coreea de Sud, care a condus lucrarea. „Dacă aceste rezultate se confirmă, ar marca o schimbare majoră de paradigmă în cosmologie de la descoperirea energiei întunecate, acum 27 de ani”.

Este probabil ca articolul să fie întâmpinat cu mult scepticism, dar având în vedere că influentul consorțiu Desi a ajuns în mod independent la o concluzie similară la începutul acestui an, se deschide o dezbatere aprinsă în cosmologie cu privire la natura energiei întunecate și la soarta probabilă a Universului.

Cea mai recentă lucrare se concentrează pe fiabilitatea observațiilor supernovelor îndepărtate (stele care explodează) care au dus la descoperirea energiei întunecate, lucrare care a fost premiată cu Premiul Nobel pentru Fizică în 2011.

„Au trecut 27 de ani de la descoperirea energiei întunecate și a Universului în accelerare”, a spus Lee. „Exista însă o ipoteză cheie, care s-a dovedit a fi incorectă. Este ca și cum ai încheia o cămașă cu primul nasture încheiat incorect.”

Până în anii 1990, se presupunea că gravitația ar acționa ca o frână cosmică, încetinind expansiunea Universului prin atragerea galaxiilor una către cealaltă.

Această opinie a fost răsturnată când astronomii au făcut primele estimări ale expansiunii Universului folosind observații ale stelelor care explodează, cunoscute sub numele de supernove de tip 1a. Se credea că aceste supernove erau uniformizate în lumina pe care o emiteau, ceea ce însemna că puteau servi drept „lumânări standard”, a căror strălucire era un indicator al distanței lor. Acest lucru le-a permis astronomilor să măsoare viteza cu care diferite părți ale Universului se îndepărtau, măsurând deplasarea spre roșu (întinderea luminii datorată expansiunii Universului) a supernovelor din cosmos.

Observațiile au revelat că supernovele îndepărtate erau mai slabe decât se aștepta pentru un Univers a cărui expansiune încetinea. Acest lucru i-a determinat pe astronomi să concluzioneze că expansiunea Universului se accelerase – și continua să se accelereze.

Cu toate acestea, ultimele descoperiri oferă o explicație alternativă. Estimând vârsta a 300 de galaxii gazdă folosind o metodă diferită, echipa a concluzionat că există pur și simplu variații în proprietățile stelelor din Universul timpuriu, ceea ce înseamnă că acestea produc, în medie, supernove mai slabe.

Corectarea acestei erori sistematice duce în continuare la un Univers în expansiune, dar sugerează că expansiunea a încetinit și că energia întunecată este în scădere, conform analizei. Dacă energia întunecată continuă să scadă până la punctul în care devine negativă, se prevede teoretic că Universul se va sfârși într-un Big Crunch.

Profesorul Carlos Frenk, cosmolog la Universitatea din Durham, care nu a participat la ultimele cercetări, a declarat că descoperirile merită atenție. „Este cu siguranță interesant. Este foarte provocator. S-ar putea să fie greșit”, a spus el. „Nu este ceva ce poți ignora. Au publicat un articol cu rezultate tentante și concluzii foarte profunde.”

Rezultatele sunt publicate în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Citește și:

O teorie controversată răstoarnă tot ce știam despre Univers. Am trăi, de fapt, într-un vid cosmic uriaș care nu ar trebui să existe

Cercetătorii au aflat „durata de viață” a universului, care este mult mai scurtă decât se credea. Nouă ipoteză surprinzătoare

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după...
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
Russia's First Military UAV Factory, Dubna, Russia - 02 Feb 2022
Rușii au copiat celebra dronă americană „Reaper”. Surpriza apare însă...
contor energie electrica
Opt percheziții au loc la Tinmar Energy, companie din domeniul...
Ultimele știri
Furie la Berlin după ce un dirijor german a primit un premiu din partea lui Vladimir Putin, la Moscova
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski
Percheziţii la firme suspectate că au vrut să obţină finanțare prin Programul Start UP Nation cu acte false
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Black Friday
Unul din şapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025 (studiu)
oameni pe strada
Oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate vieţuitoarele sălbatice la un loc (studiu)
ilustrație cu un mecanism cu rotițe și o placă de bază cu un procesor de calculator
China a rezolvat o „problemă veche de un secol” cu un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale de ultimă generație
imagine care arata impactul schimbarilor climatice
Schimbările climatice, o amenințare „fără precedent” pentru sănătatea a milioane de oameni (studiu)
Floarea ADN
Inovație revoluționară: „florile de ADN” ar putea trata tumorile din corp. Cercetătorii le-au descoperit și alte întrebuințări
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a simțit Meghan Markle pe platourile de filmare. Actrița revine la actorie după 8 ani: „Se vedea că i-a...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Produsul viral de la Lidl pe care toată lumea vrea să îl încerce. Costă doar 10 lei şi este gata de mâncat în...
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Jon Bon Jovi, fascinat de nepoțică. Celebrul rocker se bucură din plin de rolul de bunic: „M-am îndrăgostit...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”