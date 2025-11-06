„Nu este ceva ce poți ignora”. Expansiunea Universului ar putea încetini, sugerează un studiu

Astronomii au pus la îndoială teoria premiată cu Nobel, conform căreia expansiunea Universului se accelerează, sugerând că, dimpotrivă, aceasta ar putea încetini, relatează The Guardian.

Dacă se confirmă, acest lucru ar avea implicații profunde asupra destinului Universului, ridicând posibilitatea ca, în loc să se extindă la nesfârșit, acesta să intre în cele din urmă într-un scenariu inversat al Big Bang-ului, cunoscut sub numele de Big Crunch. Astronomii care au realizat această cercetare afirmă că observațiile lor sugerează, de asemenea, că energia întunecată – forța misterioasă care se crede că propulsează expansiunea Universului – se slăbește în timp.

„Studiul nostru arată că Universul a intrat deja într-o fază de expansiune încetinită în epoca actuală și că energia întunecată evoluează cu timpul mult mai rapid decât se credea anterior”, a declarat prof. Young-Wook Lee, de la Universitatea Yonsei din Coreea de Sud, care a condus lucrarea. „Dacă aceste rezultate se confirmă, ar marca o schimbare majoră de paradigmă în cosmologie de la descoperirea energiei întunecate, acum 27 de ani”.

Este probabil ca articolul să fie întâmpinat cu mult scepticism, dar având în vedere că influentul consorțiu Desi a ajuns în mod independent la o concluzie similară la începutul acestui an, se deschide o dezbatere aprinsă în cosmologie cu privire la natura energiei întunecate și la soarta probabilă a Universului.

Cea mai recentă lucrare se concentrează pe fiabilitatea observațiilor supernovelor îndepărtate (stele care explodează) care au dus la descoperirea energiei întunecate, lucrare care a fost premiată cu Premiul Nobel pentru Fizică în 2011.

„Au trecut 27 de ani de la descoperirea energiei întunecate și a Universului în accelerare”, a spus Lee. „Exista însă o ipoteză cheie, care s-a dovedit a fi incorectă. Este ca și cum ai încheia o cămașă cu primul nasture încheiat incorect.”

Până în anii 1990, se presupunea că gravitația ar acționa ca o frână cosmică, încetinind expansiunea Universului prin atragerea galaxiilor una către cealaltă.

Această opinie a fost răsturnată când astronomii au făcut primele estimări ale expansiunii Universului folosind observații ale stelelor care explodează, cunoscute sub numele de supernove de tip 1a. Se credea că aceste supernove erau uniformizate în lumina pe care o emiteau, ceea ce însemna că puteau servi drept „lumânări standard”, a căror strălucire era un indicator al distanței lor. Acest lucru le-a permis astronomilor să măsoare viteza cu care diferite părți ale Universului se îndepărtau, măsurând deplasarea spre roșu (întinderea luminii datorată expansiunii Universului) a supernovelor din cosmos.

Observațiile au revelat că supernovele îndepărtate erau mai slabe decât se aștepta pentru un Univers a cărui expansiune încetinea. Acest lucru i-a determinat pe astronomi să concluzioneze că expansiunea Universului se accelerase – și continua să se accelereze.

Cu toate acestea, ultimele descoperiri oferă o explicație alternativă. Estimând vârsta a 300 de galaxii gazdă folosind o metodă diferită, echipa a concluzionat că există pur și simplu variații în proprietățile stelelor din Universul timpuriu, ceea ce înseamnă că acestea produc, în medie, supernove mai slabe.

Corectarea acestei erori sistematice duce în continuare la un Univers în expansiune, dar sugerează că expansiunea a încetinit și că energia întunecată este în scădere, conform analizei. Dacă energia întunecată continuă să scadă până la punctul în care devine negativă, se prevede teoretic că Universul se va sfârși într-un Big Crunch.

Profesorul Carlos Frenk, cosmolog la Universitatea din Durham, care nu a participat la ultimele cercetări, a declarat că descoperirile merită atenție. „Este cu siguranță interesant. Este foarte provocator. S-ar putea să fie greșit”, a spus el. „Nu este ceva ce poți ignora. Au publicat un articol cu rezultate tentante și concluzii foarte profunde.”

Rezultatele sunt publicate în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

