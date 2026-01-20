Live TV

Pariul lui Elon Musk: Viitorul AI va fi decis în spațiu

elon musk
Elon Musk. Sursa foto: Profimedia Images
Cum ar putea funcționa centrele de date ale viitorului în spațiu Criza energetică mută AI-ul în spațiu

Lipsa energiei, costurile uriașe și limitele infrastructurii terestre ar putea împinge inteligența artificială dincolo de atmosfera Pământului. Elon Musk crede că răspunsul la criza centrelor de date se află în spațiu, unde SpaceX ar putea construi o rețea de supercomputere orbitale capabile să susțină următoarea mare revoluție AI.

Elon Musk și echipa sa de la SpaceX cred că au descifrat formula construirii unor centre de date orbitale care să alimenteze viitorul inteligenței artificiale și plănuiesc să folosească viitoarea ofertă publică a companiei pentru a finanța această viziune îndrăzneață, potrivit unor surse ale publicației Axios.

Musk și directori de top din alte companii gigant din domeniul AI cred că centrele de date terestre vor deveni tot mai problematice din punct de vedere politic și mai puțin eficiente decât cele din spațiu, pe care le văd drept soluția inevitabilă.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, este de acord cu Musk în privința principiilor fizice, dar știe că este puțin probabil ca cei doi să colaboreze în timp ce se luptă în instanță. Altman a analizat deja o posibilă înțelegere cu Stoke Space, un start-up din zona Seattle care dezvoltă rachete complet reutilizabile, ca potențială achiziție pentru a-și construi propria flotă orbitală.

Un investitor din Silicon Valley a declarat că spațiul este o frontieră atât de esențială în cursa pentru inteligență artificială încât OpenAI trebuie să „facă ceva relativ repede. Altfel, există un risc real să rămână în urmă. Sam nu va permite să se întâmple asta. … El gândește pe termen foarte lung”.

Google deține aproximativ 7% din SpaceX, o investiție evaluată la circa 100 de miliarde de dolari, la o valoare de piață vehiculată a companiei de 1.500 de miliarde de dolari. Astfel, Google are mult de câștigat dacă Musk are dreptate, chiar dacă își dezvoltă în paralel propriul proiect ambițios rival, numit Project Suncatcher.

Sumele de bani puse în joc sunt greu de înțeles. Se estimează deja că cele mai mari companii de centre de date vor cheltui peste 500 de miliarde de dolari doar în acest an pentru extindere. La acestea se adaugă acum costurile sateliților și ale lansărilor.

Cum ar putea funcționa centrele de date ale viitorului în spațiu

Musk plănuiește să folosească Starship, cel mai puternic vehicul de lansare construit vreodată, pentru a crea o uriașă constelație de sateliți, similară cu actuala rețea Starlink, care să funcționeze ca centrele de date ale viitorului.

Rachetele actuale nu pot ridica sistemele grele de răcire de care au nevoie cipurile de inteligență artificială. Starship poate. Va transporta sateliți Starlink de generație următoare, masivi, care vor funcționa mai puțin ca routere de internet și mai mult ca supercomputere pe orbită.

Plasați pe o orbită înaltă, unde vor rămâne permanent în lumina soarelui, acești sateliți vor putea capta energie solară non-stop, fără facturi la electricitate. Iar în loc ca datele să fie transmise prin cabluri de fibră optică de sub oceane, informația va circula între sateliți prin raze laser, prin vidul spațiului, mai rapid și fără infrastructură terestră.

Răcirea calculatoarelor în spațiu este însă extrem de dificilă. Pe Pământ, aerul preia căldura generată de procesoare. În vidul spațial nu există aer, astfel că cipurile se supraîncălzesc și se defectează.

Musk susține că SpaceX a proiectat radiatoare uriașe, pliabile, care se desfășoară pe orbită pentru a evacua căldura în frigul spațiului cosmic. Scepticii numesc acest lucru cea mai mare provocare inginerească de la apariția rachetelor reutilizabile.

Criza energetică mută AI-ul în spațiu

Nu este vorba doar despre inteligența artificială, ci și despre energie. Rețelele electrice de pe Pământ sunt deja la limită. Centrele de date concurează tot mai mult pentru electricitate cu fabricile și gospodăriile. Musk pariază că singura modalitate de a extinde AI fără a suprasolicita rețelele este mutarea completă a procesării în afara planetei.

Pe Pământ, modernizarea unui centru de date este ușoară, înlocuiești câteva componente hardware. Observatorii sceptici din domeniul tehnologic vor sublinia însă un lucru evident: în spațiu nu este deloc la fel de simplu.

Vor fi necesare inovații majore în robotică pentru a întreține o flotă de centre de date spațiale, cu excepția cazului în care companiile vor prefera să lanseze sateliți complet noi și să elimine cumva pe cei vechi de fiecare dată când apare o defecțiune hardware sau un ciclu de upgrade.

Dacă Musk reușește acest plan, SpaceX nu va deține doar transportul spre spațiu, ci va obține un avantaj uriaș în controlul puterii de calcul a viitorului.

