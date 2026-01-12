Live TV

Foto Prezența „dinozaurilor cu coarne” în Europa, contestată de peste un secol, a fost confirmată cu ajutorul unor descoperiri din România

Data publicării:
Foto3.Ajkaceratops reconstituire
Reconstituire Ajkaceratops kozmai. Foto: Maidment et al., Nature, 2025 / Matthew Dempsey

Un nou studiu publicat în Revista „Nature”, în colaborare cu un cercetător de la Universitatea din București, corectează o idee veche de peste un secol, conform căreia ceratopsienii, „dinozauri cu coarne” aparținând Cretacicului târziu, nu ar fi ajuns niciodată în Europa. O parte dintre fosilele care stau la baza noului studiu au fost descoperite în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului. 

Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători coordonată de prof. Susannah Maidment de la Natural History Museum din Londra, alături de specialiști din instituții de cercetare de prestigiu din Marea Britanie, Ungaria, Germania și România, printre care și conf. univ. dr. Zoltán Csiki-Sava, cercetător și cadru didactic la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București. O parte dintre fosilele care stau la baza noului studiu au fost descoperite în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, parte din patrimoniul administrat de Universitatea din București, arată un comunicat de presă al Universității din București.

Foto2.Fosile Ferenceratops shqiperorum holotype 2
Material fosil folosit ca exemplar de referință în cercetări. Foto: Maidment et al., Nature, 2025 / Susannah Maidment / Zoltán Csiki-Sava

Studiul corectează o idee veche de peste un secol, conform căreia ceratopsienii, dinozauri cunoscuți pentru trăsăturile lor craniene distinctive, nu ar fi ajuns niciodată în Europa. Noile investigații indică faptul că fauna cretacică europeană era mult mai diversă decât s-a considerat, iar fosilele din România și Ungaria oferă dovezi că dinozaurii ceratopsieni erau prezenți în regiune și au produs aici adaptări distinctive. Aceste concluzii deschid o nouă perspectivă asupra modului în care continentul european a funcționat în trecutul geologic ca spațiu de evoluție și interconectare pentru diferite grupe de dinozauri.

Foto4.Ajkaceratops - comparatii
Comparatie craniu ornithopod si craniu ceratopsian. Foto: Maidment et al., Nature, 2025 / Luke Meade / Attila Ősi

„Aceste rezultate schimbă fundamental modul în care înțelegem evoluția faunei cretacice din Europa. Fosilele descoperite, inclusiv cele de pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, arată că dinozaurii ceratopsieni nu doar au ajuns pe fostul arhipelag european, ci au și evoluat aici forme proprii, adaptate mediului insular. Studiile noastre arată că unele fosile considerate în trecut drept rhabdodontide – un grup recunoscut ca fiind endemic european – aparțin, de fapt, unor «dinozauri cu coarne» atipici , iar Europa ar fi putut reprezenta chiar un coridor important în dispersia acestor animale între Asia și America de Nord”, afirmă conf. univ. dr. Zoltán Csiki-Sava.

Foto5.Ajkaceratops craniu
Reconstituire craniu Ajkaceratops kozmai. Foto: Maidment et al., Nature, 2025 / Luke Meade / Attila Ősi

Fosilele din Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, unul dintre cele mai valoroase teritorii paleontologice din lume, au reprezentat o piesă importantă în această descoperire. Pe baza materialelor fosile din Formațiunea din Sînpetru, situată în sudul Bazinului Hațeg, cercetătorii au definit un nou gen de dinozaur, Ferenceratops shqiperorum, o specie de ceratopsian primitiv. Numele său onorează contribuția baronului Franz (Ferenc) Nopcsa, pionier al cercetărilor paleontologice din Țara Hațegului și unul dintre cei mai influenți paleontologi ai începutului de secol XX. Nopcsa este și cel care a descoperit materialul fosil ce reprezintă astăzi exemplarul de referință al speciei (holotipul).

Foto1.Fosile Ferenceratops shqiperorum holotype 1
Material fosil folosit ca exemplar de referință în cercetări. Foto: Maidment et al., Nature, 2025 / Susannah Maidment / Zoltán Csiki-Sava

Prof. dr. Susannah Maidment de la London Natural History Museum, coordonatorul studiului recent publicat, explică motivul pentru care aceste animale au fost atât de greu de identificat în trecut: „Deși Iguanodon și Triceratops arată foarte diferit, grupele din care fac parte au evoluat dintr-un strămoș comun și au moștenit anumite caracteristici comune. Ambele grupe au dezvoltat independent mersul patruped, mecanisme complexe de masticație și o talie corporală mare. Din acest motiv, dinții și membrele lor sunt surprinzător de asemănătoare, atât din cauza istoriei evolutive comune, cât și a modului de viață similar. Atunci când avem la dispoziție doar fragmente din schelet, poate fi foarte dificil să stabilim ce animal avem în față”.


Reconstituire Ajkaceratops kozmai. Foto: Maidment et al., Nature, 2025 / Matthew Dempsey

Rezultatele studiului fosilelor din România vin să completeze date oferite de recente descoperiri importante din Cretacicul superior din Ungaria, unde au fost identificate elemente craniene, mult mai complete decât cele cunoscute anterior, aparținând speciei Ajkaceratops kozmai, un „dinozaur cu coarne” cu afinități contestate până de curând. Nou-descoperitele resturi de craniu confirmă fără echivoc și apartenența acestei specii la grupul ceratopsienilor.  

Interpretarea descoperirilor din România și Ungaria confirmă atât importanța colaborării internaționale în cercetarea paleontologică, cât și rolul esențial al teritoriului Țării Hațegului în reconstituirea evoluției faunei cretacice europene. Acest studiu deschide noi direcții de investigație și consolidează poziția Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, parte din patrimoniul administrat de Universitatea din București, ca reper științific la nivel global. Importanța acestei descoperiri este amplificată de faptul că inclusiv unele materiale atribuite anterior dinozaurului erbivor Zalmoxes prezintă trăsături ceratopsiene, ceea ce sugerează că identitatea și diversitatea dinozaurilor erbivori din Bazinul Hațeg vor trebui substanțial reconsiderate.  

Unul dintre cei mai cunoscuți paleontologi ai momentului în studiul vertebratelor, prof. dr. Steve Brusatte, coautor al studiului, accentuează semnificația reinterpretării materialului fosil european: „Dinozaurii cu coarne, precum Triceratops, sunt printre cei mai cunoscuți dinozauri, dar majoritatea speciilor din acest grup provin din America de Nord. Acum îi găsim și în Europa, unde au stat ascunși la vedere, fiind confundați timp de decenii cu reprezentanții altor grupe de dinozauri”. 

Editor : A.C.

