Live TV

Uitați de strălucirea tinereții: care este vârsta la care mintea umană atinge apogeul

Data publicării:
creier uman studiu minte ratiune
Foto: Profimedia

Vârsta mijlocie are o reputație îngrozitoare. Genunchii scârțâie, talia se îngroașă, cariera stagnează. Copiii cer mai mult decât puteți oferi, părinții au nevoie de mai mult decât puteți gestiona. Oglinda este nemiloasă, căsuța de e-mail este neiertătoare. Nu este de mirare că este adesea considerată cea mai sumbră perioadă a vieții. Totuși, un studiu oferă o consolare: oricât de epuizat și de artritic v-ați simți la sfârșitul anilor celui de-al cincilea deceniu de viață, acesta este momentul în care mintea dvs. este la apogeu, scrie The Times care citează un amplus studiu privind acest subiect.

Studiul, publicat în revista Intelligence, se bazează pe zeci de ani de cercetări psihologice pentru a produce ceea ce autorii au numit indicele de funcționare cognitivă a personalității (CPFI), o măsură unică care urmărește modul în care inteligența, judecata și alte trăsături mentale și de personalitate cheie evoluează pe parcursul vârstei a doua.

Rezultatele relevă un model clar: funcționarea generală a creierului uman atinge apogeul între 55 și 60 de ani.

Motivul este că abilități diferite urmează traiectorii diferite. Inteligența fluidă, care include raționamentul, capacitatea de memorare și viteza de procesare, tinde să atingă apogeul la începtul celei de-a doua decade de viață. Apoi scade constant.
Dar datele sugerează că așa-numita inteligență cristalizată — acumularea de cunoștințe și experiență — continuă să se dezvolte timp de zeci de ani. Trăsăturile de personalitate se maturizează, de asemenea: conștiinciozitatea (diligența de a duce lucrurile la bun sfârșit) și stabilitatea emoțională (capacitatea de a păstra calmul în situații de stres) cresc pe parcursul vieții adulte, înainte de a se stabiliza în ultima parte a vieții.

Alte abilități înfloresc târziu. Raționamentul moral – capacitatea de a cântări principii concurente – se adâncește odată cu experiența, producând judecăți mai solide despre corectitudine și datorie. Cunoștințele financiare ating apogeul la sfârșitul deceniului șase de viață, reflectând probabil o viață întreagă de gestionare a facturilor.

Oamenii devin, de asemenea, mai buni în a evita eroarea costurilor irecuperabile, tendința umană de a arunca bani buni după cei pierduți. Experiența pare să-i facă mai puțin sentimentali în privința cauzelor pierdute.

Nu totul se îmbunătățește. Flexibilitatea cognitivă, capacitatea de a trece cu ușurință de la o sarcină la alta sau de la o strategie la alta atunci când circumstanțele se schimbă, și empatia cognitivă, capacitatea de a intui ce gândesc ceilalți, se estompează odată cu vârsta. Motivația de a rezolva puzzle-uri abstracte, cunoscută de psihologi sub numele de „nevoia de cunoaștere”, scade, de asemenea, în medie.

Cu toate acestea, în ansamblu, studiul concluzionează că, la vârsta mijlocie, câștigurile compensează cu prisosință pierderile. Vârsta de peste 50 de ani se dovedește a fi punctul optim: momentul în care înțelepciunea dobândită cu greu compensează scăderea vitezei.

Acest lucru are implicații evidente pentru lumea afacerilor și a politicii. Fiecare individ este diferit, iar modelele medii nu se aplică tuturor. Dar cei mai vizibili politicieni britanici părăsesc zona de performanță maximă: premierul britanic Keir Starmer are 63 de ani, iar Nigel Farage are 61 de ani, scrie The Times.

De cealaltă parte a Atlanticului, președintele Dopnald Trump, în vârstă de 79 de ani, se află cu mult în afara acestei zone. Rezistența sa la mitinguri poate rămâne formidabilă, iar capacitatea sa de a provoca este de neegalat. Dar cercetările sugerează că combinația optimă de acuitate cognitivă și stabilitate a personalității tinde să se regăsească la liderii mai tineri.

Dr. Gilles Gignac de la Universitatea din Australia de Vest, care a condus studiul, a declarat: „Combinația dintre cunoștințele acumulate, judecata și experiența de viață este cea care mută vârful general al funcționării umane la sfârșitul deceniului cinci de viață. Deci, deși tinerețea are avantaje, maturitatea aduce, fără îndoială, un set mai larg și mai puternic de instrumente pentru a naviga prin probleme și responsabilități complexe. Deși unii oameni ar putea considera acest lucru evident, el nu a fost niciodată cuantificat și stabilit științific.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
4
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
dacia duster pick-up
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a...
alexandru rogobete face declaratii
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după...
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Urmează două...
Ultimele știri
Europa League. FCSB, învinsă acasă de Young Boys Berna
Actorul american John Malkovich a aflat că este 43% român după ce a făcut un test ADN
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie care citeste dintr-o carte
Studiu alarmant: Doi din 10 adolescenți nu citesc deloc. Reacția lor: „Mesaje citesc, cărțile nu mă atrag deloc”
Gravidă
Utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu are legătură cu autismul, arată un studiu realizat pe 2,5 milioane de copii
rmn cu un creier afectat de boala Huntington / ilustrație neuroni
Una dintre cele mai devastatoare boli ereditare a fost tratată cu succes pentru prima dată folosind o tehnică genetică ingenioasă
fetita da de mancare unor girafe
Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd, dar și cele deranjate de prezența vizitatorilor
Cancer
Numărul deceselor cauzate de cancer ar urma să crească semnificativ până în 2050. Cele mai frecvente și cele mai mortale (studiu)
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Câți bani primești dacă îți dai terenul în arendă în 2025. Cât se plătește pe hectar și ce sumă poți încasa...
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Fără milă! Elvețienii, concluzie categorică după ce au văzut FCSB - Young Boys: ”E clar”
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...