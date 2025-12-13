Live TV

Video Un somn sub 7 ore pe noapte este asociat cu o speranță de viață mai scurtă: „Să dormi puțin e mai nociv decât sedentarismul”

Data publicării:
Insomnia
Foto: Profimedia

Un studiu recent arată că longevitatea este influențată direct de pragul de somn, indiferent de venituri, acces la sistemele de sănăptate sau locație. Mai mult, insuficiența somnului e mai nocivă decât alți factori despre care se știa până acum că influențează speranța de viață, precum sedentarismul sau diabetul, informează Digi24.

Astfel, somnul de mai puțin de șapte ore pe noapte este asociat cu o speranță de viață mai scurtă în toate cele peste 3.000 de localități din SUA studiate, indiferent de nivelul veniturilor, accesul la servicii medicale sau locația urbană sau rurală.

Insuficiența somnului s-a clasat pe locul al doilea ca factor predictiv al speranței de viață reduse, după fumat, în urma examinării datelor din perioada 2019-2025, înaintea sedentarismului și a diabetului.

Județele învecinate pot prezenta modele de somn foarte diferite și diferențe corespunzătoare de speranță de viață de câțiva ani, dezvăluind potențiale ținte pentru intervenții locale în domeniul sănătății publice.

Relația dintre somnul inadecvat și mortalitate a rămas constantă în toți anii studiați, inclusiv în timpul pandemiei de COVID-19, și s-a menținut chiar și atunci când cercetătorii au controlat obezitatea, fumatul și alți factori majori de sănătate.

Americanii care dorm în mod regulat mai puțin de șapte ore pe noapte își pot scurta viața, potrivit unui studiu amplu care a examinat tiparele de somn și speranța de viață. Relația este valabilă indiferent dacă cineva locuiește într-o suburbie bogată sau într-un oraș rural, are acces la servicii medicale de top sau nu are deloc.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
2
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
Digi Sport
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Diabet
Alertă medicală pentru bolnavii cu diabet: Milioane de senzori de glicemie sunt retrași de pe piață după raportarea a 7 decese
trmp2
Donald Trump a spus că este „mai ager decât acum 25 de ani”. Apoi și-a petrecut următoarea oră a ședinței dând impresia că a ațipit
femeie care visează urat
Alimentele care nu ne lasă să dormim. Ce trebuie să evităm la cină și ce ne ajută să avem un somn odihnitor
glicemie diabet test analiza
Un nou compus ar putea opri complicațiile diabetului. Descoperirea va ajuta la dezvoltarea unor noi tratamente împotriva bolii
Old People sitting on a Bench in Chiavari in Liguria, Italy
Țara din UE unde femeile sunt campioane la longevitate, iar peste 23.000 de oameni au trecut de 100 de ani
Recomandările redacţiei
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
Fortificarea frontierei Europei și scenariul „Narva Next”: Cum se...
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Situație de criză la Iași. La Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” a...
trotinete electrice
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete...
Simulare Evaluare Națională 2026. Foto Getty Images
Calendar Simulare Evaluare Națională 2026: Când încep elevii probele...
Ultimele știri
Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile. Producții de vizionat în decembrie 2025
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Fanatik.ro
Halucinant! Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după ce au pierdut cu FCSB! Imagini...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka refuză să joace împotriva sportivelor transgender: ”Nu sunt de acord cu asta”
Adevărul
Milioane de europeni trăiesc în case reci. Unde este cea mai gravă sărăcie energetică și cât de afectată este...
Playtech
Cea mai recentă prognoza meteo pentru Crăciun. Vin veşti rele de la ANM, oraşele în care vor fi peste 10 grade
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Antonia, internată 11 zile în spital după o procedură estetică. Artista a rupt tăcerea: „Ar fi putut să aibă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Un milionar care și-a construit averea de la zero dezvăluie cele cinci fraze pe care le repetă zilnic...
Newsweek
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție