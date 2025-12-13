Un studiu recent arată că longevitatea este influențată direct de pragul de somn, indiferent de venituri, acces la sistemele de sănăptate sau locație. Mai mult, insuficiența somnului e mai nocivă decât alți factori despre care se știa până acum că influențează speranța de viață, precum sedentarismul sau diabetul, informează Digi24.

Astfel, somnul de mai puțin de șapte ore pe noapte este asociat cu o speranță de viață mai scurtă în toate cele peste 3.000 de localități din SUA studiate, indiferent de nivelul veniturilor, accesul la servicii medicale sau locația urbană sau rurală.

Insuficiența somnului s-a clasat pe locul al doilea ca factor predictiv al speranței de viață reduse, după fumat, în urma examinării datelor din perioada 2019-2025, înaintea sedentarismului și a diabetului.

Județele învecinate pot prezenta modele de somn foarte diferite și diferențe corespunzătoare de speranță de viață de câțiva ani, dezvăluind potențiale ținte pentru intervenții locale în domeniul sănătății publice.

Relația dintre somnul inadecvat și mortalitate a rămas constantă în toți anii studiați, inclusiv în timpul pandemiei de COVID-19, și s-a menținut chiar și atunci când cercetătorii au controlat obezitatea, fumatul și alți factori majori de sănătate.

Americanii care dorm în mod regulat mai puțin de șapte ore pe noapte își pot scurta viața, potrivit unui studiu amplu care a examinat tiparele de somn și speranța de viață. Relația este valabilă indiferent dacă cineva locuiește într-o suburbie bogată sau într-un oraș rural, are acces la servicii medicale de top sau nu are deloc.

