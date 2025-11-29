Live TV

Un tratament nazal experimental a eliminat cancerul cerebral agresiv, în teste preclinice

medic
Un nou tratament administrat intranazal ar putea schimba abordarea unor cancere cerebrale foarte agresive, stimulând răspunsul imun la nivelul creierului printr-o metodă neinvazivă.

O echipă de cercetători de la Facultatea de Medicină a Universităţii Washington din St. Louis şi Northwestern University (Illinois) a dezvoltat o nanoterapie care ajunge din cavitatea nazală la creier şi stimulează răspunsul imun antitumoral, scrie News.ro.

În experimente pe şoareci cu glioblastom terapia a eliminat tumorile după una-două doze şi a indus protecţie de durată împotriva recidivei.

Rezultatele au fost publicate recent, în revista Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS.

Glioblastomul este cea mai frecventă formă de cancer primar al creierului, având o evoluţie rapidă şi un prognostic rezervat. Una dintre dificultăţile majore pentru tratament este faptul că aceste tumori sunt considerate „reci”, pentru că nu declanşează spontan o reacţie imună suficientă, spre deosebire de tumorile „calde”, mai sensibile la imunoterapii.

În ultimii ani, o direcţie promiţătoare de tratament a fost activarea căii STING (stimulator al genelor interferonului), un mecanism al imunităţii înnăscute care se porneşte atunci când celulele detectează ADN străin şi, prin intermediul interferonilor şi altor semnale, activează sistemul imun să atace.

Medicamentele care activează calea STING s-au dovedit capabile să sensibilizeze sistemul imunitar împotriva glioblastomului, însă utilizarea lor a fost limitată de un obstacol major: acestea se descompun repede în organism şi, pentru a fi eficiente, trebuie administrate direct în tumoră, de obicei prin intervenţii neurochirurgicale invazive şi uneori repetate.

Pentru a ocoli această limitare, cercetătorii au creat acizi nucleici sferici (SNA) - o formă nouă de chimioterapie, în care acizii nucleici sunt încapsulaţi în sfere care transportă medicamentele direct către celulele canceroase. În acest caz, echipa a creat nanoparticule cu un miez de aur acoperit de multe fragmente scurte de ADN, concepute să transporte stabil tratamentul şi să-l facă mai eficient. Această arhitectură le face mai stabile în organism, şi mai capabile să pătrundă eficient în celule şi să declanşeze ţintit un răspuns biologic.

În recentul studiu, SNA au fost concepuţi să activeze un mecanism prin care celulele detectează ADN străin şi declanşează apărarea imună (calea cGAS-STING), ajutând celulele imune din jurul tumorii să o recunoască şi să o atace.

Inovaţia majoră constă în modul de livrare: în loc de injectare intracerebrală, nanomedicamentul este administrat ca picături nazale. Traseul urmat de particule a fost urmărit în timp real şi a arătat că acestea se deplasează de-a lungul nervului trigemen, principala cale nervoasă care conectează structurile feţei cu creierul, ajungând în zona tumorală.

Efectul imun s-a concentrat în special în celulele imune din interiorul şi din vecinătatea tumorii, iar în ganglionii limfatici s-au observat semne de activare utilă pentru răspunsul antitumoral.

Ceea ce este, de asemenea important, particulele nu s-au distribuit semnificativ în restul corpului, reducând riscul de reacţii adverse sistemice, un aspect critic pentru terapiile care stimulează imunitatea.

Atunci când terapia intranazală a fost combinată cu medicamente care cresc activarea limfocitelor T (celule imune esenţiale în distrugerea celulelor canceroase), rezultatele au fost remarcabile: tumorile au fost complet eliminate după una sau două administrări, şi a generat o protecţie imună pe termen lung, care a prevenit recidiva glioblastomului la animalele tratate.

Autorii arată că simpla activare a căii STING nu este suficientă pentru a controla glioblastomul, fiindcă această tumoră ştie să „blocheze” în mai multe feluri reacţia imună; tocmai de aceea, asocierea cu tratamente care stimulează limfocitele T pare esenţială, iar pe viitor nanoterapia ar putea fi proiectată să activeze mai multe mecanisme imune deodată, într-o singură formulă.

Aceste rezultate preclinice conturează o posibilă nouă strategie pentru imunoterapia tumorilor cerebrale, însă evaluarea ei este încă la început. Eficacitatea a fost demonstrată doar în modele la şoarece, iar nanoterapia nu este aprobată pentru uz clinic la oameni, fiind necesare studii suplimentare de siguranţă, dozare şi eficacitate înainte de testarea în studii clinice.

Chiar şi aşa, posibilitatea de a trimite un tratament care stimulează imunitatea către creier pe cale nazală, direct în zona tumorii şi cu puţine efecte în restul organismului, este un pas promiţător spre terapii mai uşor de tolerat pentru glioblastom şi, potenţial, şi pentru alte cancere care răspund greu la imunoterapie.

