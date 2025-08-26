Elon Musk dă în judecată Apple şi OpenAI. Acuzațiile aduse de companiile miliardarului

Două dintre companiile lui Elon Musk, xAI şi platforma de socializare X, au intentat luni un proces împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de „schemă anticoncurenţială” pentru a bloca rivalii din domeniul inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Plângerea, depusă la tribunalul federal din districtul nordic al statului Texas, susţine că Apple şi OpenAI „au conspirat” pentru a-şi menţine monopolul pe pieţele smartphone-urilor şi ale chatboturilor AI generative.

Apple este acuzată că ar fi dezavantajat în App Store aplicaţii competitoare, precum Grok al xAI, şi ar fi favorizat OpenAI prin integrarea chatbotului ChatGPT în produsele sale.

„Într-o încercare disperată de a-şi proteja monopolul pe piaţa smartphone-urilor, Apple s-a aliat cu compania care beneficiază cel mai mult de pe urma blocării competiţiei şi inovaţiei în AI: OpenAI, un monopolist pe piaţa chatboturilor generative”, se arată în document.

Musk ameninţase deja la începutul lunii că va acţiona Apple în instanţă pentru „o încălcare clară a legilor antitrust”.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a răspuns pe X, afirmând că acuzaţiile sunt „remarcabile” având în vedere modul în care Musk ar folosi propria platformă pentru a-şi favoriza interesele şi a-şi dezavantaja rivalii.

Apple a declarat anterior că App Store este „corect şi lipsit de părtinire”, subliniind că mii de aplicaţii sunt promovate pe baza mai multor criterii.

Utilizatori ai X au notat, prin funcţia Community Notes, că aplicaţii rivale precum DeepSeek şi Perplexity au ajuns pe primul loc în App Store chiar după parteneriatul Apple–OpenAI.

Procesul marchează o nouă etapă în conflictul deschis dintre Musk şi Altman. Cei doi au cofondat OpenAI în 2015, dar Musk a părăsit compania în 2018.

Anul trecut, el a intentat un alt proces împotriva OpenAI, acuzând conducerea că a pus interesele comerciale mai presus de misiunea iniţială a organizaţiei, aceea de a dezvolta AI „în beneficiul umanităţii în ansamblu”.

