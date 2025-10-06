Live TV

Experiment revoluționar: embrioni umani creați în laborator. Cercetătorii au transformat celule de piele în ovule și le-au fertilizat

Data publicării:
Scientist working on manipulator to fertilize human egg cells
Foto. Profimedia
Din articol
Cum au fost create ovulele Rezultatele experimentului și limite Noi perspective pentru tratarea infertilității

Oamenii de știință au reușit să creeze ovule umane din celule de piele și să le fertilizeze ulterior în laborator, obținând embrioni. Experimentul, aflat încă la stadiu incipient, este considerat o descoperire revoluționară, care ar putea oferi în viitor soluții pentru milioane de persoane afectate de infertilitate și ar putea schimba fundamental metodele de reproducere asistată, potrivit Live Science.

Oamenii de știință de la Oregon Health & Science University (OHSU) au reușit să creeze ovule printr-un proces similar cu cel folosit pentru clonarea celebrei oi Dolly, pe care le-au fertilizat apoi prin vitro (FIV), obținând embrioni.

Deși metoda este departe de a putea fi utilizată în practica medicală, cercetătorii spun că descoperirea ar putea deschide, în viitor, calea unor noi tratamente de fertilitate.

„Pe lângă faptul că oferă speranță pentru milioane de oameni cu infertilitate din cauza lipsei de ovule sau spermă, această metodă ar putea permite inclusiv cuplurilor de același sex să aibă un copil genetic legat de ambii parteneri”, a declarat coautoarea studiului, dr. Paula Amato, profesoară de obstetrică și ginecologie la OHSU.

Rezultatele au fost publicate marți, 30 septembrie, în revista Nature Communications.

Cum au fost create ovulele

Procesul a presupus îndepărtarea nucleului dintr-un ovul uman existent și înlocuirea acestuia cu nucleul unei celule de piele – o tehnică numită transfer nuclear de celule somatice, folosită și la clonarea animalelor. Cercetătorii nu urmăreau însă obținerea unui clon, ci crearea unui ovul funcțional.

Pentru ca ovulele artificiale să elimine jumătate din cromozomi, astfel încât fertilizarea să fie posibilă, echipa a aplicat un impuls electric și un medicament numit roscovitine, care interferează cu enzimele ce controlează diviziunea celulară.

În total, au rezultat 82 de ovule, fertilizate ulterior cu spermă prin FIV. Doar aproximativ 9% au ajuns însă la stadiul de blastocist, adică acea fază în care embrionul formează o sferă de celule ce ar putea fi implantată într-un uter.

Rezultatele experimentului și limite

Majoritatea ovulelor fertilizate nu au trecut de stadiul de 4–8 celule. Cercetătorii spun că rata scăzută de dezvoltare s-ar putea datora atât anomaliilor cromozomiale, cât și faptului că genele provenite din celulele de piele nu au fost complet reprogramate pentru a susține dezvoltarea embrionară.

Niciunul dintre blastociști nu a fost dezvoltat mai departe, iar anomaliile cromozomiale i-ar fi făcut oricum inutilizabili pentru o eventuală FIV.

Printre probleme s-au numărat fie prea mulți, fie prea puțini cromozomi, dubluri ale unor cromozomi sau lipsa altora.

„Deocamdată, tehnica este prea ineficientă și riscantă pentru a putea fi aplicată clinic”, a declarat pentru Science News Katsuhiko Hayashi, cercetător în celule stem la Universitatea din Osaka, care nu a participat la studiu.

Noi perspective pentru tratarea infertilității

Echipa OHSU vrea să continue cercetările pentru a înțelege mai bine cum pot fi orchestrate etapele de divizare a cromozomilor astfel încât procesul să imite fidel o sarcină naturală.

Dacă metoda ar putea fi perfecționată și aplicată în tratamente de fertilitate, ridică însă și întrebări etice.

„Teoretic, ar putea fi colectate celule de piele de la alte persoane, inclusiv celebrități, fără știrea lor și transformate în ovule funcționale”, a explicat Ronald Green, bioetician la Dartmouth College, pentru NPR.

„Este o posibilitate teoretică, dar nu una absurdă”, a adăugat el.

Între timp, și alte echipe de cercetare lucrează la obținerea de ovule în laborator, folosind celule stem. Experimentele pe șoareci au avut un oarecare succes, însă aplicarea la oameni progresează mult mai lent.

Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Digi Sport
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
