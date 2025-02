Franța vrea propriii algoritmi militari de inteligență artificială, dar are probleme cu hardware-ul din cauza monopolului Nvidia

Chiar dacă Franța nu poate stăpâni toată tehnologia necesară pentru a dezvolta sisteme de inteligență artificială, trebuie să-și creeze proprii algoritmi militari, a declarat Bertrand Rondepierre, directorul agenției ministeriale franceze pentru AI militară, informează POLITICO. Dar europenii nu sunt suverani în materie de hardware din cauza „monopolului internațional” al Nvidia, a mai spus acesta.

„Trebuie să facem tot ce ține de algoritmi, antrenament și modele. Sunt chiar bazele inteligenței artificiale. Altfel nu are rost să înființăm o agenție”, a declarat Bertrand Rondepierre, directorul agenției ministeriale franceze pentru AI militară, într-un interviu acordat publicației POLITICO.

Capacitatea de a proiecta algoritmi este „nenegociabilă”, a adăugat el, referindu-se la instrucțiunile sau regulile care permit computerelor să recunoască tipare, să înțeleagă limbajul natural, să rezolve probleme și să ia decizii.

Luna trecută, ministrul Forțelor Armate Sébastien Lecornu a declarat că Franța trebuie să devină un lider global în AI militară începând cu acest an.

Ce va face AMIAD, agenția franceză de inteligență artificială

Agenția franceză de inteligență artificială, cunoscută sub numele de AMIAD, a fost creată în mai anul trecut. Are un buget anual de 300 de milioane de euro și are peste 100 de angajați. Inginerii lucrează pe probleme de la războiul anti-drone până la dezvoltarea de modele de limbaj mari pentru a rezuma sute de pagini de documente și a ajuta la planificarea militară.

Antrenarea modelelor AI necesită cantități mari de date și putere de calcul uriașă. În septembrie, AMIAD va primi un supercomputer, descris de Lecornu drept cel mai puternic din Europa.

Supercomputerul a fost achiziționat de la compania americană Hewlett-Packard și de la Orange din Franța; decizia de a cumpăra de la o firmă străină a creat destulă vâlvă. Cu toate acestea, Lecornu a respins îngrijorările, susținând că nici o ofertă concurentă de la Atos nu era pe deplin suverană, deoarece firma franceză își cumpără și chipurile din SUA.

Deși agenția franceză de inteligență artificială poate dezvolta destul de ușor algoritmi pe cont propriu, există probleme mai mari cu capacitatea Europei de a realiza hardware-ul necesar pentru a antrena efectiv modelele.

Unitățile de procesare grafică ale companiei americane Nvidia și software-ul său CUDA – care sunt esențiale pentru a permite performanțe de calcul ridicate – domină în prezent piața occidentală. „Pe acest nivel, există o chestiune de monopol internațional, ceea ce face totul complicat”, a spus Rondepierre, referindu-se în mod special la firma americană.

Agenția sa se uită în prezent la modul în care poate „coborî în straturi” pentru a încerca să stăpânească mai multe dintre cărămizile tehnologice: „Nu partea cloud, pentru că nu este rolul nostru să stocăm date, ci pentru tot ceea ce este legat de software, în stratul de deasupra hardware-ului”.

AMIAD pregătește un parteneriat cu startup-ul francez Mistral

„Am nevoie de acces la modele de talie mondială. Întreaga logică a parteneriatului nu este doar să le dai bani, ci să construim lucruri împreună", a explicat Rondepierre. Mistral oferă AMIAD acces la tehnologie, iar agenția îi oferă companiei Mistral acces la Ministerul Apărării, ceea ce este o „situație de tip câștig-câștig”, a spus el.

Acesta este semnul unei tendințe mai ample în care companiile de tehnologie devin mai confortabile cu ministerele apărării. Google a renunțat în această săptămână la promisiunea de a nu implementa AI pentru arme.

„Nu mai avem această separare între tehnologie și apărare, în timp ce înainte, punerea [le] în aceeași propoziție era un pic o erezie”, a spus Rondepierre, care a petrecut cinci ani la laboratorul de cercetare AI al Google DeepMind înainte de a se alătura AMIAD.

Asta nu numai din cauza războiului din Ucraina, a spus el, ci și în contextul mai larg al concurenței crescute între state. „A devenit parte din mentalitatea inginerilor, care își pun tot mai multe întrebări despre suveranitate și utilitatea misiunii lor”.

Cu toate acestea, Rondepierre a recunoscut că armata nu este lider în inovarea AI.

„Este important să avem umilința de a realiza că de obicei nu armata este cea care conduce sectorul civil”, a spus el. „Armata trebuie să țină pasul cu tehnologia civilă și, în cele din urmă, să o depășească”.

Editor : M.I.