Cele mai aşteptate telefoane care vor fi lansate în 2019

2019 se anunţă anul lansărilor în materie de smartphone-uri. Producătorii de telefoane inteligente se pregăteasc să scoată pe piaţă smartphone-uri mai mari, mai elegante şi, bineînţeles, mai performante.

Unul dintre cele mai aşteptate smarphone-uri din acest an aparţine gigantului Samsung. În primăvara acestui an, conform celor mai recente zvonuri ar urma să fie lansat Samsung Galaxy S10. Producătorii sud-coreenii ar urma să prezinte trei modele din această generaţie, cu diagonala de 5,8, 6,1, respectiv 6,4 inchi. Cel mai mic va avea display plat, iar celelalte două vor fi Edge, adică vor avea ecranele curbate. În plus, Samsung Galaxy S10 va avea trei camere foto şi un senzor de amprentă incorporat în ecran.

Şi nu este singura noutate de la Samsung. Producătorul a anunţat că, în acest an, vom vedea un smartphone cu design inovativ. Samsung Galaxy F va avea un ecran pe jumătate pliabil, iar posesorii vor putea vedea notificarile şi vor putea face anumite operaţiuni pe un ecran mic, amplasat pe partea îndoită. Specialiştii în domeniu spun că preţul de pornire pentru acest telefon ar putea fi şi de 1.800 de dolari.

Şi Google se pregăteşte să scoată pe piaţă în acest an un telefon din gama Pixel. Acesta ar urma să aibă un ecran de 5,5 inchi, 4GB de RAM şi o memorie internă de 32 de GB. În plus, camera principală va avea o rezoluţie de 12,2 pixeli.

Producătorul de telefoane LG va lansa un telefon care va suporta conexiunea 5G la internet. E drept că la început va acoperi doar nouă oraşe din Statele Unite la Americii, dar treptat va avea acoperire mondială. Şi cum tehnologia are preţul ei, specialiştii spun că acest smartphone ar putea ajunge şi la 1.000 de dolari.

Şi Huawei pregăteşte un telefon pliabil, care va avea conexiune 5G, iar potrivit zvonurilor, ar urma să fie lansat la evenimentul Mobile World Congress de anul acesta.

Poate vă întrebaţi dacă Apple va lansa ceva în 2019. Deşi producătorul nu a confirmat nimic până acum, specialiştii spun că sigur vor apărea telefoane noi care vor avea camere foto duale, iar tehnologia 3D Touch va dispărea. În plus, se aşteaptă şi o schimbare de design. Dar aşa cum ne-au obişnuit, abia la toamnă vom afla mai multe detalii.

