La Go Tech World 2019: Digi | RCS & RDS aduce teste 5G și a doua generație a telefoanelor marcă proprie

Grupul Digi | RCS & RDS va participa, în perioada 2-3 octombrie, la Go Tech World, cea mai amplă conferință B2B dedicată soluțiilor IT și digitale, unde va prezenta cele mai noi soluții de business și cele mai revoluționare tehnologii adoptate în 2019;

Noua generație de terminale marcă proprie Digi C2, Digi R2, Digi K2 va fi prezentată, în premieră, în cadrul Go Tech World;

Emisiunea Digi24 dedicată tehnologiei de ultimă oră, ”2.0 Gadget”, își instalează studioul în cadrul evenimentului și va acoperi toate subiectele incitante ale expoziției. Ligia Munteanu, prezentatoarea emisiunii, va fi moderatorul uneia dintre scenele importante ale evenimentului;

PREMIERĂ: Generația 2 a gamei de telefoane mobile Digi

Pasionații de comunicații electronice de ultimă oră și de soluții digitale vor putea testa, în standul Digi, la Go Tech World, capacitățile tehnologiei 5G, utilizând telefoane mobile din gama Xiaomi disponibile în oferta operatorului. În premieră, Digi Mobil va prezenta publicului și noua generație de terminale marcă proprie Digi C2 și Digi R2, disponibile chiar de săptămâna viitoare, și Digi K2, care va fi disponibil de la sfârșitul lunii.



Cele trei modele de telefoane mobile marcă proprie beneficiază de un design funcțional mult mai atractiv și de o serie de specificații care îmbunătățesc calitatea percepută a terminalelor, păstrându-și, totodată, una dintre caracteristicile de bază, și anume dual SIM.

Digi C2, modelul de intrare în gamă, este prevăzut cu un ecran de 6,1”, față de 5,2”, cât avea predecesorul Digi C1. Celelalte două modele din gamă fac saltul la diagonala de 6,3”. Prevăzute cu dual-camera și funcționalități de ultimă oră precum deblocare facială, senzor amprentă digitală, display full-view și waterdrop notch, telefoanele Digi primesc un plus de forță și responsivitate, grație procesoarelor cu performanțe superioare. Digi C2 vine cu 3GB RAM și 32 GB memorie internă și un procesor Quad Core 2Ghz MTK (A22), Digi R2 - 4 GB RAM și 64 GB memorie internă și procesor Octa Core 2Ghz MTK (P22). Vârful de gamă, Digi K2, beneficiază de 6 GB RAM și 128 GB memorie internă, de un procesor Octa Core 2Ghz MTK (P70) și de o cameră foto mai puternică (48 MP față de 21 MP, la Digi K1). Cele trei telefoane sunt compatibile cu tehnologiile 3G și 4G și dispun de funcționalitățile VoLTE și VoWiFi, care pot fi accesate pe ambele cartele (dual 4G/dual VoLTE).

Întreaga gamă de telefoane Digi, care vine cu sistemul de operare Android 9.0 Pie, reprezintă cea mai bună ofertă sub raportul calitate-preț de pe piață. Pentru abonații Digi Mobil, Digi C2 va fi disponibil la prețul de 399 lei (inclusiv TVA), Digi R2 la prețul de 499 lei (inclusiv TVA) și Digi K2 la prețul de 999 lei (inclusiv TVA). Telefoanele pot fi achiziționate și în rate, din rețeaua de magazine a operatorului.

TESTE: În premieră pentru publicul larg, la standul Digi poate fi testată tehnologia 5G

O altă atracție a standului Digi o reprezintă efectuarea de speed-teste cu terminale 5G Xiaomi. Vizitatorii vor putea testa capacitățile celei mai noi tehnologii mobile disponibile în oferta Digi, cu ajutorul terminalelor expuse în stand. Lansat la finalul lunii iunie 2019, Digi Mobil 5G Smart este cea mai avansată tehnologie disponibilă la nivel mondial, iar Digi | RCS & RDS a fost unul dintre operatorii care a făcut pionierat în România, în acest domeniu. În prezent, operatorul deține stații de emisie în cele mai aglomerate zone din București, Constanța (inclusiv Mamaia), Iași, Cluj-Napoca, Oradea. Potrivit planului de dezvoltare anunțat cu ocazia lansării comerciale a serviciului, în etapa următoare de extindere a rețelei 5G se vor pune în funcțiune stații de emisie în Sinaia, Bușteni, Predeal, Poiana Brașov, Brașov, Timișoara, Craiova, Sibiu și Brașov, pe Valea Prahovei.

Încă de la lansarea serviciului, abonații Digi Mobil care dețin un terminal compatibil 5G au putut efectua trafic și în rețeaua Digi Mobil 5G, beneficiind de trafic nelimitat la viteze superioare. Detalii despre oferta de terminale mobile și prețurile la care pot fi achiziționate sunt disponibile pe site-ul digiromania.ro.

O altă atracție a standului Digi va fi reprezentată de bancul de teste pentru serviciul Digi Net, unde se va putea evalua calitatea conectivității de date fixe pe care o livrează compania, atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru B2B, prin Digi Business. Digi Net este serviciul de internet fix care a propulsat compania pe poziția de lider al segmentului, pe piața de retail.

Vizitatorii interesați de soluțiile pe care divizia Digi Business le propune clienților persoane juridice vor putea testa serviciul Digi CarTracs, o soluție de monitorizare, localizare și management al flotei de vehicule de companie. Aceasta se bucură de succes în rândul utilizatorilor încă de la lansarea sa, acum un an, la Salonul Internațional Auto București (SIAB). Reprezentanții diviziei Digi Business vor fi disponibili pentru a detalia fiecare serviciu disponibil în portofoliul companiei, acoperind toate nevoile de conectivitate fixă sau mobilă ale clienților.

Maraton cu noutățile Go Tech World la emisiunea ”2.0 Gadget” de la Digi24

Noutățile, lansările, testele și invitații speciali ai Go Tech World 2019 vor fi prezenți pe tot parcursul evenimentului în știrile despre tehnologie difuzate de Digi24. ”2.0 Gadget”, emisiunea de profil a televiziunii care face parte din Grupul | RCS & RDS, își va transfera studioul în mijlocul evenimentelor de la Go Tech World, în timp ce prezentatoarea Ligia Munteanu va anima, în calitate de moderator, discuțiile și prezentările de pe scena IT Ops. Unii dintre cei mai surprinzători invitați ai evenimentului vor veni în fața camerei, în studioul 2.0 Gadget, și vor da declarații pentru telespectatorii emisiunii. În edițiile viitoare ale emisiunii se vor regăsi informații pe teme precum inteligența artificială și învățarea pe termen lung, tehnologia bionică, industriile verticale în era 5G, roboții humanoizi și aplicațiile în care pot fi implicați, experiențe de mixed-reality și altele.

DESPRE GRUPUL DIGI | RCS & RDS

Lider al pieței de internet, pay-tv și servicii convergente, în România, cu operațiuni și în Ungaria, Spania și Italia, Grupul Digi | RCS & RDS figurează în topul operatorilor tradiționali de cablu din Europa. Compania deține aproape cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune, ajungând la o acoperire de circa 7,8 milioane de gospodării cumulat în România și Ungaria, la finalul anului 2018.

În România, este liderul pieței, pe segmentele pay-tv și interne fix, cu o cotă de piață de 50%, pe fiecare segment, și este liderul incontestabil al portabilității, în domeniul telefoniei mobile, în cei 11 ani de existență ai serviciului.

Grupul Digi este cel mai mare angajator privat din mediul antreprenorial local, cu aproape 13.000 de angajați în toată țara, și un important contribuabil la bugetul de stat și al asigurărilor sociale și de sănătate, cu mai mult de 120 milioane EUR anual.

Prin portofoliul său vast, adaptat la nevoile și puterea de cumpărare a clienților, Grupul aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul serviciilor fixe, cât și al celor mobile. Acest avantaj competitiv s-a transformat, în timp, într-un beneficiu pentru milioane de clienți, care au dobândit, astfel, un acces mai rapid și mai puțin costisitor la servicii de cea mai bună calitate.