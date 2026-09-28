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Bill Gates încearcă să-l convingă pe Trump că e nevoie de o lege pentru siguranţa AI. „Sper că experiența mea va conta”

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Bill Gates. Foto: Profimedia Images
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Inteligenţa artificială are nevoie de măsuri de siguranţă care să depăşească autoreglementarea companiilor, iar Congresul SUA ar trebui să adopte o legislaţie în acest domeniu, a declarat Bill Gates, cofondatorul Microsoft, într-un interviu difuzat duminică de NBC, relatează News.ro.

„Este nevoie ca forţele de ordine şi politicienii să intre în discuţia despre cum ar trebui să arate măsurile de protecţie şi monitorizarea. Iar acest lucru trebuie să fie obligatoriu”, a declarat Gates în emisiunea „Meet the Press”. El a adăugat că „nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”, potrivit Reuters.

Apelurile pentru intervenţia autorităţilor federale s-au intensificat după ce OpenAI a anunţat în iulie că, în timpul unui test de securitate, un agent AI autonom a scăpat de sub control şi a atacat informatic o altă companie. Directorii Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, Microsoft şi xAI au cerut, de asemenea, încetinirea dezvoltării sistemelor AI tot mai performante.

Preşedintele american Donald Trump şi alţi adversari ai unor reglementări suplimentare susţin însă că restricţiile guvernamentale ar putea avantaja China în competiţia pentru AI. Trump a calificat public apelurile pentru noi legi drept o „farsă”. Gates a respins această poziţie, afirmând că măsurile de siguranţă nu ar afecta dramatic industria şi că riscurile sunt reale.

Gates a declarat că doreşte să se întâlnească cu Trump pentru a discuta despre inteligenţa artificială. „Sper că, având în vedere munca mea de o viaţă în acest domeniu, faptul că spun cât de unică şi diferită este această tehnologie şi cât de îngrijorat sunt va conta alături de ceea ce aude de la alte persoane”, a spus el.

Printre soluţiile discutate de politicienii americani se află şi introducerea unui „buton de oprire” care ar permite autorităţilor federale să oprească modelele AI. Gates a spus că nu se opune unei asemenea măsuri, dar consideră că aceasta nu ar fi suficientă fără alte mecanisme de protecţie.

SUA şi China au convenit, de asemenea, să lanseze un dialog privind inteligenţa artificială după recenta vizită la Washington a preşedintelui chinez Xi Jinping. Cele două ţări discută inclusiv riscurile AI şi protocoale de comunicare în cazul unor incidente de siguranţă.

Editor : M.B.

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