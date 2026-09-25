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Bill Gates avertizează că inteligența artificială ar putea provoca moartea a un miliard de oameni și cere să fie reglementată

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Bill Gates. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Gates: Nu trebuie ignorate nici pericolele din prezent Șefii Anthropic și OpenAI cer cooperare internațională Mark Zuckerberg nu este de acord cu o coordonare la nivelul întregii industrii

Bill Gates cere ca guvernele și autoritățile să se implice în reglementarea și supravegherea inteligenței artificiale, avertizând că autoreglementarea companiilor din domeniu nu este suficientă. Cofondatorul Microsoft spune că tehnologia a devenit atât de puternică încât, folosită de persoane rău intenționate, ar putea provoca distrugeri la o scară fără precedent.

Bill Gates le-a cerut miercuri parlamentarilor de la Washington să reglementeze dezvoltarea inteligenței artificiale, la câteva săptămâni după ce directorii unora dintre cele mai importante companii americane din domeniu au susținut că ritmul dezvoltării AI ar trebui încetinit.

„Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”, a declarat Gates pentru NBC News, într-un interviu care urmează să fie difuzat integral duminică.

Întrebat de moderatoarea Kristen Welker dacă este nevoie ca Washingtonul să adopte o legislație în acest domeniu, Gates a răspuns: „Categoric”.

„Este nevoie ca forțele de ordine și politicienii să intre în această discuție despre cum ar trebui să arate măsurile de siguranță și supravegherea”, a spus el. „Iar acest lucru trebuie să fie obligatoriu. Va presupune un anumit efort suplimentar pentru industrie, dar nu va încetini dramatic ceea ce fac companiile.”

La începutul acestei luni, directorii executivi ai Anthropic și OpenAI, două dintre cele mai importante companii americane care dezvoltă sisteme de inteligență artificială, au fost de acord că această cursă pentru dezvoltarea unor sisteme AI tot mai puternice ar trebui încetinită.

Declarațiile lor au venit după ce Jacob Coxon, un avertizor de integritate care a demisionat recent de la Anthropic, a susținut public că „niciuna dintre companii nu acționează responsabil. Se îndreaptă în cursă direct spre o superinteligență capabilă să se autoîmbunătățească și se joacă cu viețile noastre”.

„Oamenii care construiesc AI cred cu adevărat că aceasta ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”, a mai afirmat Coxon într-o serie de postări pe rețelele sociale și în interviuri acordate în acea săptămână.

Gates: Nu trebuie ignorate nici pericolele din prezent

În interviul de miercuri, Gates nu a minimalizat riscul ca inteligența artificială să poată duce, în câțiva ani, la dispariția omenirii. El a avertizat însă că nu trebuie ignorate nici pericolele existente deja, în special posibilitatea ca AI să fie folosită de persoane rău intenționate pentru a provoca daune la scară foarte mare.

„AI este cu siguranță suficient de puternică pentru a genera evenimente care, știți, ar putea provoca un miliard de morți. Așadar, chiar dacă este destul de greu să ajungi la 100%, nu a existat niciodată o armă atât de puternică precum combinația dintre oameni rău intenționați și cele mai noi instrumente AI”, a spus Gates.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a refuzat, într-o apariție anterioară în aceeași emisiune, să îi convoace pe congresmeni înapoi la Washington pentru adoptarea unei legislații care să reglementeze ritmul dezvoltării inteligenței artificiale, afirmând că va lăsa deocamdată această responsabilitate companiilor din domeniu.

„Trebuie să introducem niște limite, niște măsuri de siguranță, pentru a ne asigura că AI nu scapă de sub control”, a declarat Johnson. El a adăugat că, deși directorii companiilor AI au cerut o încetinire, aceștia nu au prezentat încă o soluție care să implice legislație federală.

„Nici ei nu au, în acest moment, răspunsul. Așa că nu putem să ne grăbim și Congresul să facă ceva care ar putea fi în detrimentul securității naționale”, a spus Johnson.

Șefii Anthropic și OpenAI cer cooperare internațională

Într-un eseu în care a cerut încetinirea ritmului dezvoltării inteligenței artificiale, directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a pledat explicit pentru cooperare la nivel federal și internațional.

„Cea mai eficientă metodă de a controla ritmul este reglementarea care să vizeze toate companiile americane aflate la frontiera dezvoltării AI, deoarece aceasta le-ar include chiar și pe cele care nu sunt dispuse să coopereze voluntar”, a scris el.

Amodei a adăugat că „încetinirea la nivel global va necesita cooperarea cu China, țara autocratică ce dispune, de departe, de cele mai avansate capacități AI” în afara Statelor Unite.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a vorbit miercuri în fața unei reuniuni a Organizației Națiunilor Unite și a cerut standarde internaționale pentru „măsurarea capacităților, evaluarea riscurilor, stabilirea măsurii în care garanțiile de siguranță sunt suficiente și menținerea unei supravegheri umane semnificative” asupra inteligenței artificiale.

Mark Zuckerberg nu este de acord cu o coordonare la nivelul întregii industrii

Fondatorul și directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, are însă o poziție diferită. „Nu cred că avem nevoie de un fel de coordonare la nivelul întregii industrii”, a declarat el pentru NBC News într-un interviu publicat joi. „Cred că fiecare laborator trebuie să își acorde timpul necesar, iar atunci când observă că există probleme, pur și simplu să își ia timpul necesar la nivel intern pentru a se asigura că înaintează în siguranță.”

La nivelul statelor americane, unii guvernatori au început deja procesul de reglementare a companiilor AI și a centrelor de date care susțin dezvoltarea acestei tehnologii.

În California, guvernatorul Gavin Newsom a semnat săptămâna trecută un ordin executiv prin care a creat un grup de experți însărcinat să elaboreze un plan pentru consolidarea legislației statului privind siguranța AI.

În Maryland și New York, guvernatorii Wes Moore și Kathy Hochul au prezentat, de asemenea, în această săptămână planuri menite să consolideze reglementarea inteligenței artificiale în statele lor.

Ordinul lui Moore stabilește o abordare bazată pe trei direcții de reglementare, în timp ce planul lui Hochul prevede înființarea unui nou Birou pentru Inovare Digitală, Guvernanță, Integritate și Încredere, care să supravegheze respectarea legislației de către companiile din domeniul AI.

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Editor : M.I.

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