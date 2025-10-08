Căutările Google în Modul AI, disponibile în România

Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „Modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search, care oferă o experiență de căutare bazată pe inteligența artificială, având la bază Gemini 2.5.

Modul AI funcționează ca o opțiune distinctă în motorul de căutare Google, accesibil la www.google.com sau prin aplicația de mobil (Android și iOS).

Utilizatorul poate introduce o întrebare în bara de căutare, iar apoi selectează opțiunea de a primi un răspuns în „Modul AI”.

Acesta va returna un răspuns bazat pe inteligență artificială, cu posibilitatea de a aprofunda subiectul prin alte întrebări și link-uri web utile. Disponibilitatea Modului AI pentru utilizatori se va face gradual, în următoarea săptămână, anunță Google.

Modul AI extinde capacitățile rezumatelor generate de AI cu raționamente și modalități de interacțiune mai avansate. Instrumentul împarte întrebarea în subiecte secundare și le caută simultan pe fiecare dintre ele. Astfel, Modul AI poate să exploreze întreg web-ul pentru a găsi conținut și mai relevant care să corespundă întrebării adresate.

Modul AI este multimodal, astfel încât utilizatorul poate adresa întrebarea în orice mod dorește: prin text, voce sau cu ajutorul camerei foto/video.

Utilizarea imaginilor în căutare se face prin butonul Lens.

Modul AI reprezintă cel mai puternic instrument de căutare oferit de Google, capabil să răspundă la cele mai complexe întrebări.

Acest instrument permite utilizatorului să adreseze întrebări foarte nuanțate, care anterior necesitau mai multe căutări pentru a primi un răspuns.

Noua funcționalitate este utilă în explorare și sarcini mai complicate, precum compararea de produse, planificarea călătoriilor sau răspunsul la întrebări complexe de tipul „cum să”.

